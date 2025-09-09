Esplora tutte le offerte Sky
Juve, per Conceiçao lavoro personalizzato a Torino. Le news verso l'Inter

Serie A

Dopo il problema muscolare accusato con la sua nazionale, il portoghese sta lavorando a parte a Torino. Escluse lesioni per Francisco Coinceiçao: è tornato in Italia e sta svolgendo un lavoro personalizzato: è in dubbio per la sfida di sabato con l’Inter

JUVE-INTER, COME STANNO I NAZIONALI

Francisco Conceiçao lavora a parte a Torino. In vista del big match di sabato alle 18 contro l’Inter, il portoghese sta svolgendo un lavoro personalizzato, dopo il problema muscolare che ha accusato con il Portogallo. Ieri Conceiçao ha lasciato il ritiro della sua nazionale, quindi i primi accertamenti che hanno escluso per lui lesioni. E' rientrato a Torino, dove l'allenatore bianconero Igor Tudor dovrà valutare le sue condizioni giorno per giorno. La sua presenza per la sfida contro i nerazzurri resta in dubbio.

