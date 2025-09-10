Arbitri Serie A, le designazioni per la 3^ giornata

Arbitri Serie A, le designazioni per la 3^ giornataLE DESIGNAZIONI
Ecco gli arbitri per la terza giornata di Serie A, in programma da sabato 13 a lunedì 15 settembre. Colombo arbitrerà il big match di giornata Juventus-Inter. Zufferli per Fiorentina-Napoli, Milan-Bologna a Mercenaro, Roma-Torino sarà diretta da Ayroldi
CAGLIARI-PARMA sabato 13/09, h 15
FORNEAU
GARZELLI-MINUTTI
IV: TURRINI
VAR: CHIFFI
AVAR: DOVERI
JUVENTUS-INTER sabato 13/09, h 18
COLOMBO
PERETTI-PERROTTI
IV: BONACINA
VAR: MAZZOLENI
AVAR: ABISSO
FIORENTINA-NAPOLI sabato 13/09, h 20.45
ZUFFERLI
BINDONI-TEGONI
IV: COLLU
VAR: AURELIANO
AVAR: MERAVIGLIA
ROMA-TORINO domenica 14/09, h 12.30
AYROLDI
DI GIACINTO-CORTESE
IV: PERENZONI
VAR: DI BELLO
AVAR: AURELIANO
ATALANTA-LECCE domenica 14/09, h 15
MANGANIELLO
CECCONI-M.ROSSI
IV: ZANOTTI
VAR: MARINI
AVAR: CHIFFI
PISA-UDINESE domenica 14/09, h 15
MASSA
MELI-ALASSIO
IV: MUCERA
VAR: MAGGIONI
AVAR: ABISSO
SASSUOLO-LAZIO domenica 14/09, h 18
TREMOLADA
FONTEMURATO-CAVALLINA
IV: MARINELLI
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: PAIRETTO
MILAN-BOLOGNA domenica 14/09, h 20.45
MARCENARO
BERTI-CECCON
IV: RAPUANO
VAR: FABBRI
AVAR: PATERNA
VERONA-CREMONESE lunedì 15/09, h 18.30
ARENA
L.ROSSI-BERCIGLI
IV: CREZZINI
VAR: PATERNA
AVAR: GIUA
COMO-GENOA lunedì 15/09, h 20.45
PICCININI
DI MONTE- REGATTIERI
IV: MASSIMI
VAR: GARIGLIO
AVAR: SERRA