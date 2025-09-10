Arbitri Serie A, le designazioni per la 3^ giornata

Esplora tutte le offerte Sky
Ecco gli arbitri per la terza giornata di Serie A, in programma da sabato 13 a lunedì 15 settembre. Colombo arbitrerà il big match di giornata Juventus-Inter. Zufferli per Fiorentina-Napoli, Milan-Bologna a Mercenaro, Roma-Torino sarà diretta da Ayroldi

CAGLIARI-PARMA      sabato 13/09, h 15

FORNEAU

GARZELLI-MINUTTI

IV:      TURRINI

VAR:      CHIFFI

AVAR:      DOVERI

 

JUVENTUS-INTER      sabato 13/09, h 18

COLOMBO

PERETTI-PERROTTI

IV:      BONACINA

VAR:      MAZZOLENI

AVAR:      ABISSO

      

FIORENTINA-NAPOLI      sabato 13/09, h 20.45

ZUFFERLI

BINDONI-TEGONI

IV:      COLLU

VAR:      AURELIANO

AVAR:      MERAVIGLIA

 

ROMA-TORINO      domenica 14/09, h 12.30

AYROLDI

DI GIACINTO-CORTESE

IV:      PERENZONI

VAR:      DI BELLO

AVAR:      AURELIANO

 

ATALANTA-LECCE     domenica 14/09, h 15

MANGANIELLO

CECCONI-M.ROSSI 

IV:      ZANOTTI

VAR:      MARINI

AVAR:      CHIFFI

 

PISA-UDINESE     domenica 14/09, h 15

MASSA

MELI-ALASSIO

IV:      MUCERA

VAR:      MAGGIONI

AVAR:      ABISSO

 

SASSUOLO-LAZIO    domenica 14/09, h 18

TREMOLADA

FONTEMURATO-CAVALLINA 

IV:      MARINELLI

VAR:      MERAVIGLIA

AVAR:      PAIRETTO   

 

MILAN-BOLOGNA      domenica 14/09, h 20.45

MARCENARO

BERTI-CECCON

IV:      RAPUANO

VAR:      FABBRI

AVAR:      PATERNA

 

VERONA-CREMONESE      lunedì 15/09, h 18.30

ARENA

L.ROSSI-BERCIGLI 

IV:      CREZZINI

VAR:      PATERNA

AVAR:      GIUA

 

COMO-GENOA      lunedì 15/09, h 20.45

PICCININI

DI MONTE- REGATTIERI 

IV:      MASSIMI

VAR:      GARIGLIO

AVAR:      SERRA

