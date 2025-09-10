Wesley, in ritiro con il Brasile, non è potuto nemmeno andare in panchina nella gara della sua nazionale contro la Bolivia per un fastidio alla coscia. Il classe 2003 aveva giocato da titolare la gara del 5 settembre vinta 3-0 contro il Cile dai verdeoro grazie alle reti di Estevao , Paquetà e Bruno Guimaraes . Restano da capire le sue condizioni in vista della gara della Roma contro il Torino, in programma per domenica 14 settembre alle 12.30.

I numeri in giallorosso

Il brasiliano è sceso in campo in entrambe le partite della Roma contro Bologna (ha segnato anche un gol) e Pisa. Ha totalizzato fin qui 180 minuti con la maglia giallorossa, segnando un gol in due presenze.