Infortunio Wesley col Brasile, le condizioni del terzino della Romaroma
L'esterno giallorosso nella notte non è andato nemmeno in panchina in Bolivia-Brasile per un fastidio alla coscia. Restano da capire le sue condizioni in vista del prossimo appuntamento della Roma contro il Torino
Wesley, in ritiro con il Brasile, non è potuto nemmeno andare in panchina nella gara della sua nazionale contro la Bolivia per un fastidio alla coscia. Il classe 2003 aveva giocato da titolare la gara del 5 settembre vinta 3-0 contro il Cile dai verdeoro grazie alle reti di Estevao, Paquetà e Bruno Guimaraes. Restano da capire le sue condizioni in vista della gara della Roma contro il Torino, in programma per domenica 14 settembre alle 12.30.
I numeri in giallorosso
Il brasiliano è sceso in campo in entrambe le partite della Roma contro Bologna (ha segnato anche un gol) e Pisa. Ha totalizzato fin qui 180 minuti con la maglia giallorossa, segnando un gol in due presenze.