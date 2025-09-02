Introduzione
Tempo di pausa campionato e tempo di impegni con le nazionali: tra qualificazioni ai Mondiali e amichevoli varie sono - come sempre - tantissimi i giocatori che voleranno lontano dal proprio club per seguire gli impegni col proprio Paese. Nella prima giornata di partite a segno gli interisti Dumfries con l'Olanda e Lautaro Martinez nella notte italiana con la sua Argentina. Rete anche per De Bruyne nella goleada Belgio, di Gineitis con la Lituania e di Coulibaly col Mali. Wesley titolare con Ancelotti nel 3-0 del Brasile sul Cile.
Juve e Inter ne portano tredici, il Milan dodici, tra cui tanti volti nuovi appena arrivati sul mercato: ecco la panoramica completa con tutti i convocati squadra per squadra, dalla A di Atalanta alla V di Verona
Quello che devi sapere
Atalanta - 13 convocati
- Raoul Bellanova (Italia)
- Marco Carnesecchi (Italia)
- Daniel Maldini (Italia)
- Charles De Ketelaere (Belgio) - 29 minuti
- Berat Djimsiti (Albania) - in panchina
- Isak Hien (Svezia)
- Odilon Kossounou (Costa d'Avorio)
- Nikola Krstovic (Montenegro)
- Ademola Lookman (Nigeria)
- Mario Pasalic (Croazia)
- Lazar Samardzic (Serbia)
- Kamaldeen Sulemana (Ghana) - 13 minuti
- Nicola Zalewski (Polonia) - 71 minuti
Bologna - 10 convocati
- Riccardo Orsolini (Italia)
- Giovanni Fabbian (Italia)
- Lewis Ferguson (Scozia)
- Remo Freuler (Svizzera)
- Torbjørn Heggem (Norvegia) - in panchina
- Jhon Lucumì (Colombia) - 90 minuti
- Nikola Moro (Croazia)
- Lukasz Skorupski (Polonia) - 90 minuti
- Martin Vitik (Repubblica Ceca)
- Ibrahim Sulemana (Ghana) - in panchina
Cagliari - 6 convocati
- Yerri Mina (Colombia)
- Zito Luvumbo (Angola) - in tribuna
- Adam Obert (Slovacchia) - in panchina
- Semih Kilicsoy (Turchia) - in tribuna
- Marco Palestra (Italia U21)
- Riyad Idrissi (Italia U21)
Como - 11 convocati
- Alvaro Morata (Spagna) - in panchina
- Jesus Rodriguez (Spagna) - 11 minuti
- Nico Paz (Argentina) - 9 minuti
- Mergim Vojvoda (Kosovo)
- Stefan Posch (Austria)
- Anastasios Douvikas (Grecia)
- Martin Baturina (Croazia)
- Ivan Smolcic (Croazia)
- Alex Valle (Spagna Under 21)
- Jacob Ramon (Spagna Under 21)
- Jayden Addai (Olanda Under 21)
Cremonese - 3 convocati
- Emil Audero (Indonesia)
- Antonio Sanabria (Paraguay) - 85 minuti
- Lapo Nava (Italia Under 21)
Fiorentina - 8 convocati
- Moise Kean (Italia)
- Edin Dzeko (Bosnia)
- Eman Kospo (Bosnia)
- Albert Gudmundsson (Islanda)
- Marin Pongracic (Croazia)
- Simon Sohm (Svizzera)
- Tariq Lamptey (Ghana) - in panchina
- Cher Ndour (Italia Under 21)
Genoa - 11 convocati
- Valentin Carboni (Argentina)
- Nicoalae Stanciu (Romania)
- Johan Vasquez (Messico)
- Leo Ostigard (Norvegia) - 90 minuti
- Morten Thorsby (Norvegia) - 46 minuti
- Mikael Egill Ellersson (Islanda)
- Albert Gronbaek (Danimarca)
- Seydou Fini (Italia Under 21)
- Jeff Ekhator (Italia Under 21)
- Lorenzo Venturino (Italia Under 21)
- Brooke Norton-Cuffy (Inghilterra Under 21)
Inter - 13 convocati
- Nicolò Barella (Italia)
- Alessandro Bastoni (Italia)
- Federico Dimarco (Italia)
- Francesco Pio Esposito (Italia)
- Davide Frattesi (Italia)
- Lautaro Martinez (Argentina) - 90 minuti, 1 gol
- Marcus Thuram (Francia)
- Hakan Calhanoglu (Turchia) - 90 minuti
- Petar Sucic (Croazia)
- Manuel Akanji (Svizzera)
- Denzel Dumfries (Olanda) 90 minuti - 1 gol
- Stefan de Vrij (Olanda) - 3 minuti
- Piotr Zielinski (Polonia) - 72 minuti
Juventus - 13 convocati
- Manuel Locatelli (Italia)
- Andrea Cambiaso (Italia)
- Federico Gatti (Italia)
- Jonathan David (Canada)
- Lois Openda (Belgio) - 61 minuti
- Dusan Vlahovic (Serbia)
- Filip Kostic (Serbia)
- Teun Koopmeiners (Olanda) - in tribuna
- Francisco Conceição (Portogallo)
- Khephren Thuram (Francia)
- Vasilije Adzic (Montenegro)
- Kenan Yildiz (Turchia) - 79 minuti
- Jonas Rouhi (Svezia Under 21)
Lazio - 7 convocati
- Mattia Zaccagni (Italia)
- Nicolò Rovella (Italia)
- Christos Mandas (Grecia)
- Elseid Hysaj (Albania) - 46 minuti
- Fisayo Dele-Bashiru (Nigeria)
- Boulaye Dia (Senegal)
- Adam Marusic (Montenegro)
Lecce - 7 convocati
- Kialonda Gaspar (Angola) - 90 minuti
- Lassana Coulibaly (Mali) - 77 minuti, 1 gol
- Thorir Helgason (Islanda)
- Nikola Stulic (Serbia)
- Medon Berisha (Albania) - 90 minuti
- Lameck Banda (Zambia)
- Tiago Gabriel (Portogallo Under 21)
Milan - 12 convocati
- Luka Modric (Croazia)
- Christian Pulisic (USA)
- Mike Maignan (Francia)
- Adrien Rabiot (Francia)
- Strahinja Pavlovic (Serbia)
- Ruben Loftus-Cheek (Inghilterra)
- Santiago Gimenez (Messico)
- Alexis Saelemaekers (Belgio) - 29 minuti
- Koni de Winter (Belgio) - in panchina
- Pervis Estupiñan (Ecuador) - 85 minuti
- Davide Bartesaghi (Italia Under 21)
- Zachary Athekame (Svizzera Under 21)
Napoli - 14 convocati
- Giovanni Di Lorenzo (Italia)
- Alex Meret (Italia)
- Matteo Politano (Italia)
- Kevin De Bruyne (Belgio) - 67 minuti - 1 gol
- Stanislav Lobotka (Slovacchia) - 90 minuti
- Rasmus Hojlund (Danimarca)
- Noa Lang (Olanda) - in panchina
- Scott McTominay (Scozia)
- Billy Gilmour (Scozia)
- Amir Rrahmani (Kosovo)
- Frank Anguissa (Camerun) - 70 minuti
- Mathias Olivera (Uruguay) - 90 minuti
- Eljif Elmas (Macedonia) - 30 minuti
- Luca Marianucci (Italia Under 21)
Parma - 2 convocati
- Zion Suzuki (Giappone)
- Alessandro Circati (Australia)
Pisa - 4 convocati
- Michel Aebischer (Svizzera)
- Marius Marin (Romania)
- M'Bala Nzola (Angola) - 45 minuti
- Daniel Denoon (Svizzera Under 21)
Roma - 11 convocati
- Gianluca Mancini (Italia)
- Manu Koné (Francia)
- Zeki Celik (Turchia) - in panchina
- Artem Dovbyk (Ucraina)
- Evan Ferguson (Irlanda)
- Jan Ziolkowski (Polonia) - in panchina
- Wesley (Brasile) - 90 minuti
- Evan Ndicka (Costa d'Avorio)
- Neil El Aynaoui (Marocco)
- Niccolò Pisilli (Italia U21)
Sassuolo - 7 convocati
- Falì Candé (Guinea Bissau) - 90 minuti
- Tarik Muharemovic (Bosnia ed Erzegovina)
- Ismael Konè (Canada)
- Jay Idzes (Indonesia)
- Arijanet Muric (Kosovo)
- Alieu Fadera (Gambia)
- Luca Lipani (Italia Under 21)
Torino - 11 convocati
- Chè Adams (Scozia)
- Kristjan Asllani (Albania) - in panchina
- Saul Coco (Guinea Equatoriale) - 90 minuti
- Gvidas Gineitis (Lituania) - 90 minuti - 1 gol
- Ivan Ilic (Serbia)
- Franco Israel (Uruguay)
- Guillermo Maripan (Cile) - 90 minuti
- Adam Masina (Marocco)
- Marcus Pedersen (Norvegia) - in panchina
- Sergiu Perciun (Moldavia)
- Emirhan Ilkhan (Turchia Under 21)
Udinese - 10 convocati
- Jesper Karlstrom (Svezia)
- Sandi Lovric (Slovenia)
- Jakub Piotrowski (Polonia) - in panchina
- Adam Buksa (Polonia) - in panchina
- Saba Goglichidze (Georgia) - 90 minuti
- Lennon Miller (Scozia)
- Razvan Sava (Romania)
- Vakoun Bayo (Costa d'Avorio)
- Jordan Zemura (Zimbawe)
- Iker Bravo (Spagna Under 21)
Verona - 5 convocati
- Grigoris Kastanos (Cipro)
- Cheikh Niasse (Senegal)
- Adi Kurti (Albania Under 21)
- Ioan Vermesan (Romania Under 21)
- Luca Szimionas (Romania Under 21)