Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Serie A, tutti i giocatori convocati in nazionale durante la sosta

Serie A

Introduzione

Tempo di pausa campionato e tempo di impegni con le nazionali: tra qualificazioni ai Mondiali e amichevoli varie sono - come sempre - tantissimi i giocatori che voleranno lontano dal proprio club per seguire gli impegni col proprio Paese. Nella prima giornata di partite a segno gli interisti Dumfries con l'Olanda e Lautaro Martinez nella notte italiana con la sua Argentina. Rete anche per De Bruyne nella goleada Belgio, di Gineitis con la Lituania e di Coulibaly col Mali. Wesley titolare con Ancelotti nel 3-0 del Brasile sul Cile.

 

Juve e Inter ne portano tredici, il Milan dodici, tra cui tanti volti nuovi appena arrivati sul mercato: ecco la panoramica completa con tutti i convocati squadra per squadra, dalla A di Atalanta alla V di Verona

 

COME CAMBIANO LE 20 FORMAZIONI DI SERIE A DOPO IL MERCATO

Quello che devi sapere

Atalanta - 13 convocati

  • Raoul Bellanova (Italia)
  • Marco Carnesecchi (Italia)
  • Daniel Maldini (Italia)
  • Charles De Ketelaere (Belgio) - 29 minuti
  • Berat Djimsiti (Albania) - in panchina
  • Isak Hien (Svezia)
  • Odilon Kossounou (Costa d'Avorio)
  • Nikola Krstovic (Montenegro)
  • Ademola Lookman (Nigeria)
  • Mario Pasalic (Croazia)
  • Lazar Samardzic (Serbia)
  • Kamaldeen Sulemana (Ghana) - 13 minuti
  • Nicola Zalewski (Polonia) - 71 minuti

Bologna - 10 convocati

  • Riccardo Orsolini (Italia)
  • Giovanni Fabbian (Italia)
  • Lewis Ferguson (Scozia)
  • Remo Freuler (Svizzera)
  • Torbjørn Heggem (Norvegia) - in panchina
  • Jhon Lucumì (Colombia) - 90 minuti
  • Nikola Moro (Croazia)
  • Lukasz Skorupski (Polonia) - 90 minuti
  • Martin Vitik (Repubblica Ceca)
  • Ibrahim Sulemana (Ghana) - in panchina

pubblicità

Cagliari - 6 convocati

  • Yerri Mina (Colombia)
  • Zito Luvumbo (Angola) - in tribuna
  • Adam Obert (Slovacchia) - in panchina
  • Semih Kilicsoy (Turchia) - in tribuna
  • Marco Palestra (Italia U21)
  • Riyad Idrissi (Italia U21)

Como - 11 convocati

  • Alvaro Morata (Spagna) - in panchina
  • Jesus Rodriguez (Spagna) - 11 minuti
  • Nico Paz (Argentina) - 9 minuti
  • Mergim Vojvoda (Kosovo)
  • Stefan Posch (Austria)
  • Anastasios Douvikas (Grecia)
  • Martin Baturina (Croazia)
  • Ivan Smolcic (Croazia)
  • Alex Valle (Spagna Under 21)
  • Jacob Ramon (Spagna Under 21)
  • Jayden Addai (Olanda Under 21)

pubblicità

Cremonese - 3 convocati

  • Emil Audero (Indonesia)
  • Antonio Sanabria (Paraguay) - 85 minuti
  • Lapo Nava (Italia Under 21)

Fiorentina - 8 convocati

  • Moise Kean (Italia)
  • Edin Dzeko (Bosnia)
  • Eman Kospo (Bosnia) 
  • Albert Gudmundsson (Islanda)
  • Marin Pongracic (Croazia)
  • Simon Sohm (Svizzera)
  • Tariq Lamptey (Ghana) - in panchina
  • Cher Ndour (Italia Under 21)

pubblicità

Genoa - 11 convocati

  • Valentin Carboni (Argentina)
  • Nicoalae Stanciu (Romania)
  • Johan Vasquez (Messico)
  • Leo Ostigard (Norvegia) - 90 minuti
  • Morten Thorsby (Norvegia) - 46 minuti
  • Mikael Egill Ellersson (Islanda)
  • Albert Gronbaek (Danimarca)
  • Seydou Fini (Italia Under 21)
  • Jeff Ekhator (Italia Under 21)
  • Lorenzo Venturino (Italia Under 21)
  • Brooke Norton-Cuffy (Inghilterra Under 21)

Inter - 13 convocati

  • Nicolò Barella (Italia)
  • Alessandro Bastoni (Italia)
  • Federico Dimarco (Italia)
  • Francesco Pio Esposito (Italia)
  • Davide Frattesi (Italia)
  • Lautaro Martinez (Argentina) - 90 minuti, 1 gol
  • Marcus Thuram (Francia)
  • Hakan Calhanoglu (Turchia) - 90 minuti
  • Petar Sucic (Croazia)
  • Manuel Akanji (Svizzera)
  • Denzel Dumfries (Olanda) 90 minuti - 1 gol
  • Stefan de Vrij (Olanda) - 3 minuti
  • Piotr Zielinski (Polonia) - 72 minuti

pubblicità

Juventus - 13 convocati

  • Manuel Locatelli (Italia)
  • Andrea Cambiaso (Italia)
  • Federico Gatti (Italia)
  • Jonathan David (Canada)
  • Lois Openda (Belgio) - 61 minuti
  • Dusan Vlahovic (Serbia)
  • Filip Kostic (Serbia)
  • Teun Koopmeiners (Olanda) - in tribuna
  • Francisco Conceição (Portogallo)
  • Khephren Thuram (Francia)
  • Vasilije Adzic (Montenegro)
  • Kenan Yildiz (Turchia) - 79 minuti
  • Jonas Rouhi (Svezia Under 21)

Lazio - 7 convocati

  • Mattia Zaccagni (Italia)
  • Nicolò Rovella (Italia)
  • Christos Mandas (Grecia)
  • Elseid Hysaj (Albania) - 46 minuti
  • Fisayo Dele-Bashiru (Nigeria)
  • Boulaye Dia (Senegal)
  • Adam Marusic (Montenegro)

pubblicità

Lecce - 7 convocati

  • Kialonda Gaspar (Angola) - 90 minuti
  • Lassana Coulibaly (Mali) - 77 minuti, 1 gol
  • Thorir Helgason (Islanda)
  • Nikola Stulic (Serbia)
  • Medon Berisha (Albania) - 90 minuti
  • Lameck Banda (Zambia)
  • Tiago Gabriel (Portogallo Under 21)

Milan - 12 convocati

  • Luka Modric (Croazia)
  • Christian Pulisic (USA)
  • Mike Maignan (Francia)
  • Adrien Rabiot (Francia)
  • Strahinja Pavlovic (Serbia)
  • Ruben Loftus-Cheek (Inghilterra)    
  • Santiago Gimenez (Messico)
  • Alexis Saelemaekers (Belgio) - 29 minuti
  • Koni de Winter (Belgio) - in panchina
  • Pervis Estupiñan (Ecuador) - 85 minuti
  • Davide Bartesaghi (Italia Under 21)
  • Zachary Athekame (Svizzera Under 21)

pubblicità

Napoli - 14 convocati

  • Giovanni Di Lorenzo (Italia)
  • Alex Meret (Italia)
  • Matteo Politano (Italia)
  • Kevin De Bruyne (Belgio) - 67 minuti - 1 gol
  • Stanislav Lobotka (Slovacchia) - 90 minuti
  • Rasmus Hojlund (Danimarca)
  • Noa Lang (Olanda) - in panchina
  • Scott McTominay (Scozia)
  • Billy Gilmour (Scozia)
  • Scott McTominay (Scozia)
  • Amir Rrahmani (Kosovo)
  • Frank Anguissa (Camerun) - 70 minuti
  • Mathias Olivera (Uruguay) - 90 minuti
  • Eljif Elmas (Macedonia) - 30 minuti
  • Luca Marianucci (Italia Under 21)

Parma - 2 convocati

  • Zion Suzuki (Giappone)
  • Alessandro Circati (Australia)

pubblicità

Pisa - 4 convocati

  • Michel Aebischer (Svizzera)
  • Marius Marin (Romania)
  • M'Bala Nzola (Angola) - 45 minuti
  • Daniel Denoon (Svizzera Under 21)

Roma - 11 convocati

  • Gianluca Mancini (Italia)
  • Manu Koné (Francia)
  • Zeki Celik (Turchia) - in panchina
  • Artem Dovbyk (Ucraina)
  • Evan Ferguson (Irlanda)
  • Jan Ziolkowski (Polonia) - in panchina
  • Wesley (Brasile) - 90 minuti
  • Evan Ndicka (Costa d'Avorio)
  • Neil El Aynaoui (Marocco)
  • Niccolò Pisilli (Italia U21)

pubblicità

Sassuolo - 7 convocati

  • Falì Candé (Guinea Bissau) - 90 minuti
  • Tarik Muharemovic (Bosnia ed Erzegovina)
  • Ismael Konè (Canada)
  • Jay Idzes (Indonesia)
  • Arijanet Muric (Kosovo)
  • Alieu Fadera (Gambia)
  • Luca Lipani (Italia Under 21)

Torino - 11 convocati

  • Chè Adams (Scozia)
  • Kristjan Asllani (Albania) - in panchina
  • Saul Coco (Guinea Equatoriale) - 90 minuti
  • Gvidas Gineitis (Lituania) - 90 minuti - 1 gol
  • Ivan Ilic (Serbia)
  • Franco Israel (Uruguay)
  • Guillermo Maripan (Cile) - 90 minuti
  • Adam Masina (Marocco)
  • Marcus Pedersen (Norvegia) - in panchina
  • Sergiu Perciun (Moldavia)
  • Emirhan Ilkhan (Turchia Under 21)

pubblicità

Udinese - 10 convocati

  • Jesper Karlstrom (Svezia)
  • Sandi Lovric (Slovenia)
  • Jakub Piotrowski (Polonia) - in panchina
  • Adam Buksa (Polonia) - in panchina
  • Saba Goglichidze (Georgia) - 90 minuti
  • Lennon Miller (Scozia)
  • Razvan Sava (Romania)
  • Vakoun Bayo (Costa d'Avorio)
  • Jordan Zemura (Zimbawe)
  • Iker Bravo (Spagna Under 21)

Verona - 5 convocati

  • Grigoris Kastanos (Cipro)
  • Cheikh Niasse (Senegal)
  • Adi Kurti (Albania Under 21)
  • Ioan Vermesan (Romania Under 21)
  • Luca Szimionas (Romania Under 21)

pubblicità

Leggi anche

Serie A

Lautaro in gol: i convocati della A in nazionale

Serie A

Diao, frattura al piede: 5 settimane di stop

Serie A

Le probabili formazioni della 2^ giornata

juventus

David e... chi ha segnato all'esordio con la Juve

Serie A

Serie A, gli indisponibili per la prima giornata