Probabili formazioni di Fiorentina-Napoli

Serie A

Privo di Gudmundsson, Pioli punta sul 3-5-2 e Kean affiancato da uno tra Piccoli e Fazzini. Ballottaggio anche a centrocampo tra Sohm e Nicolussi Caviglia. Conferme per Conte ad eccezione dell'indisponibile Rrahmani, sostituito da Beukema. Davanti ancora Lucca, panchina iniziale per Hojlund. Fiorentina-Napoli è in diretta sabato alle 20.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodo, Sohm, Fagioli, Mandragora, Gosens; Piccoli, Kean. All. Pioli

  • Indisponibile Gudmundsson, si va verso la coppia Piccoli-Kean. Qualche chance anche per Fazzini che si gioca il posto con l'ex Cagliari.
  • Spazio al 3-5-2 con un ballottaggio a centrocampo tra Sohm e Nicolussi Caviglia: qualora la spuntasse l'ex Venezia, Fagioli giocherebbe da mezzala con Nicolussi Caviglia in regia
NAPOLI (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Spinazzola; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Lucca. All. Conte

  • Quasi solo conferme tra gli azzurri ad eccezione dell'indisponibile Rrahmani, sostituito da Beukema.
  • Out Lukaku, c'è Lucca titolare in attacco. Panchina iniziale per Hojlund.
  • Alle spalle del centravanti si insiste con Politano, Anguissa, De Bruyne e McTominay

