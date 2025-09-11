Privo di Gudmundsson, Pioli punta sul 3-5-2 e Kean affiancato da uno tra Piccoli e Fazzini. Ballottaggio anche a centrocampo tra Sohm e Nicolussi Caviglia. Conferme per Conte ad eccezione dell'indisponibile Rrahmani, sostituito da Beukema. Davanti ancora Lucca, panchina iniziale per Hojlund. Fiorentina-Napoli è in diretta sabato alle 20.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW