La presentazione della 3^ giornata di Serie A

Il terzo turno di Serie A si gioca da sabato 13 a lunedì 15 settembre. Le 3 partite in diretta su Sky e in streaming su NOW saranno: Fiorentina-Napoli, Sassuolo-Lazio e Como-Genoa. La giornata di campionato, dopo la pausa per le nazionali, si apre sabato alle 15.00 con Cagliari-Parma e prosegue alle 18.00 con Juventus-Inter e alle 20.45 in diretta su Fiorentina-Napoli su Sky Sport Calcio, Sky Sport UNO, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Sono cinque gli appuntamenti della domenica. Si inizia alle 12.30 con Roma-Torino, segue il doppio appuntamento delle 15.00 con Atalanta-Lecce e Pisa-Udinese. Alle 18.00 è il momento di Sassuolo-Lazio, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Chiude la domenica Milan-Bologna. Lunedì 15 settembre, alle 18.30, scendono in campo Verona e Cremonese mentre alle 20.45 si affrontano Como e Genoa su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW.