La presentazione della 3^ giornata di Serie A

Serie A, la presentazione della 3^ giornata: orari, arbitri e squalificati

guida tv

La Serie A torna in campo per la 3^ giornata di campionato da sabato 13 a lunedì 15 settembre. Sabato sera, alle 20.45, Fiorentina-Napoli su Sky - canali Sky Sport Calcio, Sky Sport UNO, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 - e in streaming su NOW. Le partite del terzo turno: dove vederle, gli arbitri e i giocatori squalificati

GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

Il terzo turno di Serie A si gioca da sabato 13 a lunedì 15 settembre. Le 3 partite in diretta su Sky e in streaming su NOW saranno: Fiorentina-Napoli, Sassuolo-Lazio e Como-Genoa. La giornata di campionato, dopo la pausa per le nazionali, si apre sabato alle 15.00 con Cagliari-Parma e prosegue alle 18.00 con Juventus-Inter e alle 20.45 in diretta su Fiorentina-Napoli su Sky Sport Calcio, Sky Sport UNO, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Sono cinque gli appuntamenti della domenica. Si inizia alle 12.30 con Roma-Torino, segue il doppio appuntamento delle 15.00 con Atalanta-Lecce e Pisa-Udinese. Alle 18.00 è il momento di Sassuolo-Lazio, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Chiude la domenica Milan-Bologna. Lunedì 15 settembre, alle 18.30, scendono in campo Verona e Cremonese mentre alle 20.45 si affrontano Como e Genoa su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. 

Serie A, la programmazione della 3^ giornata

Sabato 13 settembre

  • ore 15.00: Cagliari-Parma su DAZN 1 – [Fourneau]
  • ore 18.00: Juventus-Inter su DAZN 1– [Colombo]
  • ore 20.45: Fiorentina-Napoli su Sky Sport Calcio, Sky Sport UNO, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 – [Zufferli]

Domenica 14 agosto

  • ore 12.30: Roma-Torino su DAZN 1 – [Ayroldi]
  • ore 15.00: Atalanta-Lecce su DAZN 1 – [Manganiello]
  • ore 15.00: Pisa-Udinese su DAZN 2 – [Massa]
  • ore 18.00: Sassuolo-Lazio su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW – [Tremolada]
  • ore 20.45: Milan-Bologna su DAZN 2 – [Marcenaro]

Lunedì 15 agosto

  • ore 18.30: Verona-Cremonese su DAZN 1 – [Arena]
  • ore 20.45: Como-Genoa su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW– [Piccinini]

Squalificati Serie A, i giocatori che saltano la 3^ giornata

Sono due i giocatori squalificati per la 3^ giornata di campionato in seguito alle decisioni del Giudice Sportivo di Serie A:

  • Cambiaso (Juventus)
  • Okoye (Udinese, tornerà a disposizione per la 7^ di Serie A)

