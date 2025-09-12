Belotti verso una maglia da titolare, nel 4-3-2-1 di Pisacane rischia la titolatirà Zappa: Palestra agirà da esterno basso di destra con Obert sul lato opposto. In casa Parma, in attacco Pellegrino per ora non si discute: l'altra maglia verrà fuori dal ballottaggio tra Almqvist e Oristanio
CAGLIARI (4-3-2-1) la probabile formazione
Caprile; Palestra, Mina, Luperto, Obert; Deiola, Prati, Adopo; Folorunsho, Esposito; Belotti. All. Fabio Pisacane
- Luvumbo indisponibile per sabato. Per l'attaccante lesione agli adduttori della coscia destra
- Nel 4-3-2-1 di Pisacane rischia la titolatirà Zappa: Palestra agirà da esterno basso di destra con Obert sull'out opposto
- Maglia da titolare in vista per Andrea Belotti
PARMA (3-5-2) la probabile formazione
Suzuki; Delprato, Circati, Valenti; Løvik, Bernabé, Keita, Sørensen, Valeri; Almqvist, Pellegrino. All. Carlos Cuesta
- In difesa Circati è reduce dagli impegni nazionali e non è detto che Triolo non possa sopravanzarlo
- In attacco Pellegrino per ora non si discute. Ballottaggio tra Almqvist e Oristanio
- Cutrone quindi pare destinato al massimo a subentrare