Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Cagliari-Parma, le probabili formazioni

Serie A

Belotti verso una maglia da titolare, nel 4-3-2-1 di Pisacane rischia la titolatirà Zappa: Palestra agirà da esterno basso di destra con Obert sul lato opposto. In casa Parma, in attacco Pellegrino per ora non si discute: l'altra maglia verrà fuori dal ballottaggio tra Almqvist e Oristanio

TUTTE LE PROBABILI FORMAZIONI

Probabili formazioni
Cagliari
Elia Caprile
Elia Caprile
Goalkeeper
Cagliari
Marco Palestra
Marco Palestra
Midfielder
pubblicità
Cagliari
Yerry Mina
Yerry Mina
Defender
Cagliari
Sebastiano Luperto
Sebastiano Luperto
Defender
pubblicità
Cagliari
Adam Obert
Adam Obert
Defender
Cagliari
Alessandro Deiola
Alessandro Deiola
Midfielder
Cagliari
Matteo Prati
Matteo Prati
Midfielder
Cagliari
Michel Adopo
Michel Adopo
Midfielder
pubblicità
Cagliari
Michael Folorunsho
Michael Folorunsho
Midfielder
Cagliari
Sebastiano Esposito
Sebastiano Esposito
Forward
pubblicità
Cagliari
Andrea Belotti
Andrea Belotti
Forward

CAGLIARI (4-3-2-1) la probabile formazione

Caprile; Palestra, Mina, Luperto, Obert; Deiola, Prati, Adopo; Folorunsho, Esposito; Belotti. All. Fabio Pisacane

  • Luvumbo indisponibile per sabato. Per l'attaccante lesione agli adduttori della coscia destra
  • Nel 4-3-2-1 di Pisacane rischia la titolatirà Zappa: Palestra agirà da esterno basso di destra con Obert sull'out opposto
  • Maglia da titolare in vista per Andrea Belotti
Parma
Zion Suzuki
Zion Suzuki
Goalkeeper
Parma
Enrico Delprato
Enrico Delprato
Defender
pubblicità
Parma
Alessandro Circati
Alessandro Circati
Defender
Parma
Lautaro Valenti
Lautaro Valenti
Defender
pubblicità
Parma
Mathias Løvik
Mathias Løvik
Defender
Parma
Adrián Bernabé
Adrián Bernabé
Midfielder
Parma
Mandela Keita
Mandela Keita
Midfielder
Parma
Oliver Sørensen
Oliver Sørensen
Midfielder
pubblicità
Parma
Emanuele Valeri
Emanuele Valeri
Defender
Parma
Pontus Almqvist
Pontus Almqvist
Midfielder
pubblicità
Parma
Mateo Pellegrino
Mateo Pellegrino
Forward

PARMA (3-5-2) la probabile formazione

Suzuki; Delprato, Circati, Valenti; Løvik, Bernabé, Keita, Sørensen, Valeri; Almqvist, Pellegrino. All. Carlos Cuesta

  • In difesa Circati è reduce dagli impegni nazionali e non è detto che Triolo non possa sopravanzarlo
  • In attacco Pellegrino per ora non si discute. Ballottaggio tra Almqvist e Oristanio
  • Cutrone quindi pare destinato al massimo a subentrare

Serie A: Altre Notizie

Conte: "È arrivato il momento della verità"

napoli

Alla vigilia della trasferta contro la Fiorentina (gara in diretta sabato 13 settembre alle 20.45...

Pioli: "Napoli? Ce la giochiamo con nostre idee"

fiorentina

L'allenatore viola parla a Sky alla vigilia della sfida con il Napoli: "Loro proveranno a fare la...

Tudor: "Inter rosa migliore, ma non è un esame"

juventus

L'allenatore bianconero parla in vista del derby d'Italia contro l'Inter: "Loro sono la squadra...

Chivu: "Non sono qui per stravolgere tutto"

INTER

Vigilia del derby d'Italia per l'allenatore nerazzurro: "Sappiamo cosa rappresenta questa...

Rabiot: "Qui per Allegri, voglio almeno 10 gol"

milan

Il francese (nuovo numero 12) si presenta al Milan: "Sono pronto per giocare, Allegri mi aveva...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE