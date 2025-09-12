Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Probabili formazioni Serie A della 3^ giornata: ultime news dai campi

Serie A

Introduzione

Giornata da circoletto rosso sul calendario. Dopo la sosta, arrivano i primi big match in Serie A e il menù è davvero ricco. Il focus, a livello di probabili formazioni, riguarda alcuni nomi "pesanti": c'è chi non recupera e chi invece farà di tutto per esserci. Il tempo stringe e gli ultimi allenamenti saranno decisivi nel bene e nel male.

Tifosi e fantallenatori chiedono risposte? A chi? Naturalmente alla squadra degli inviati di Sky Sport che è già al lavoro da giorni: ci sono ballottaggi da risolvere e sostituti da trovare. Il nostro team è sempre sul pezzo e gli aggiornamenti arriveranno di ora in ora. Ecco quindi tutto quel che c'è da sapere sulle probabili formazioni in vista della 3^ giornata di Serie A
 

JUVE-INTER, LA CONFERENZA DI TUDOR LIVE

Quello che devi sapere

CAGLIARI-PARMA, sabato ore 15

Cagliari
 

  • La sosta per gli impegni delle varie Nazionali ha restituito al Cagliari un Luvumbo indisponibile per sabato. Per l'attaccante lesione agli adduttori della coscia destra
  • Nel 4-3-2-1 di Pisacane rischia la titolatirà Zappa: Palestra agirà da esterno basso di destra con Obert sull'out opposto
  • In attacco il "Gallo" è pronto a tornare a cantare: maglia da titolare in vista per Andrea Belotti


Parma
 

  • Cuesta riparte dall'impianto di gioco che ha visto il suo Parma pareggiare contro l'Atalanta. Ci sono però un paio di situazioni da definire
  • In difesa Circati è reduce dagli impegni nazionali e non è detto che Triolo non possa sopravanzarlo
  • In attacco Pellegrino per ora non si discute: l'altra maglia verrà fuori dal ballottaggio tra Almqvist e Oristanio. Cutrone quindi pare destinato al massimo a subentrare

Probabili formazioni

Cagliari (4-3-2-1): Caprile; Palestra, Mina, Luperto, Obert; Deiola, Prati, Adopo; Folorunsho, Esposito; Belotti

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Luvumbo

Parma (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti; Lovik, Bernabé, Keita, Sorensen, Valeri; Almqvist, Pellegrino

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Ondrejka, Frigan, Hernani

JUVENTUS-INTER, sabato ore 18

Juventus
 

  • Anche nella giornata di giovedì Conceicao si è allenato a parte e quindi il suo recupero in vista della super sfida contro l'Inter appare molto difficile
  • Dovrebbe quindi scattare l'ora di Koopmeiners, nonostante Tudor lo veda più come centrale di centrocampo. Alternative? Il 3-4-1-2 con uno tra Vlahovic e Openda al fianco di David
  • A sinistra Cambiaso resta squalificato. Joao Mario, McKennie e Kostic le possibili soluzioni su quel lato del campo


Inter
 

  • Lautaro Martinez, dopo una seduta di scarico, è tornato in gruppo e a Torino sarà titolare al fianco di Thuram
  • In difesa, partito Pavard, la novità potrebbe essere rappresentata da Akanji che è pronto ad affiancare Acerbi e Bastoni
  • Zero dubbi sulle corsie esterne mentre in mediana il ballottaggio è tra Sucic e Mkhitaryan con il primo che spera di conservare il posto nella formazione di partenza
     

Probabili formazioni

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Locatelli, K.Thuram, McKennie; Yildiz, Koopmeiners; David

Squalificati: Cambiaso

Indisponibili: Cabal, Miretti, Zhegrova, Conceicao

Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; M.Thuram, L.Martinez

Squalificati: nessuno

Indisponibili: nessuno

pubblicità

FIORENTINA-NAPOLI, sabato ore 20:45 su Sky Sport

Fiorentina
 

  • Pioli è pronto a modificare leggermente il sistema di gioco dei suoi, complice lo stato di salute di Gudmundsson che andrà al massimo in panchina
  • Per ora si ipotizza un 3-5-2 con centrocampo "rafforzato": Sohm, Fagioli e Mandragora in pole; la variabile è Nicolussi Caviglia
  • Coppia d'attacco formata da Kean e Piccoli ma l'ex Cagliari è in ballottaggio con Fazzini


Napoli
 

  • Cambio forzato in difesa per Antonio Conte che ha perso Rrahmani. Spazio dal primo minuto per Beukema
  • Ad affiancare l'ex Bologna sarà presumibilmente Juan Jesus con Spinazzola a sinistra e Buongiorno dalla panchina
  • I 4 incursori non cambiano mentre là davanti probabilissima staffetta tra Lucca e Hojlund con il primo che partirà titolare
     

Probabili formazioni

Fiorentina (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodò Sohm, Fagioli, Mandragora, Gosens; Piccoli, Kean

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Kouamé

Napoli (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Spinazzola; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Lucca

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Lukaku, Gutierrez, Rrahmani

ROMA-TORINO, domenica ore 12:30

Roma
 

  • Wesley non al meglio visto il (lieve) sovraccarico muscolare alla coscia destra. Difficilmente si prenderanno rischi e quindi Rensch parte titolare a destra
  • A sinistra confermatissimo Angelino così come Hermoso in difesa. Mancini e Ndicka completeranno il terzetto
  • Alle spalle di Evan Ferguson pronto il duo formato da Soulé e Paulo Dybala


Torino
 

  • Un ballottaggio per reparto in casa granata. Baroni ritrova Ismajli che però parte dalla panchina
  • In difesa a destra Pedersen è con il naso avanti rispetto a Lazaro. Stessa situazione per Ilic su Gineitis
  • Davanti Ngonge e Vlasic per ora non temono la concorrenza. Il vero dubbio è tra Simeone e Adams con il "Cholito" ancora in vantaggio
     

Probabili formazioni

Roma (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Rensch, Koné, Cristante, Angelino; Soulé, Dybala; Ferguson

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Bailey

Torino (4-3-3): Israel; Pedersen, Coco, Maripan, Biraghi; Casadei, Asllani, Ilic; Ngonge, Simeone, Vlasic

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Schuurs

pubblicità

ATALANTA-LECCE, domenica ore 15

Atalanta
 

  • Il grande ex di turno, Krstovic, è in pole per una maglia da titolare in attacco. Il recupero di Scamacca resta decisamente complicato e non si vogliono correre rischi
  • Juric deve ancora decidere il secondo interno di centrocampo da affiancare a De Roon. Ancora assente Ederson, toccherà a uno tra Pasalic e Musah
  • Sulla trequarti Maldini appare in vantaggio su Sulemana. Atteso il ritorno tra i convocati di Ademola Lookman


Lecce
 

  • Fari puntati sulle condizioni di Kaba e Pierret che hanno proseguito con allenamenti personalizzari. Il loro eventuale impiego resta in forte dubbio
  • In difesa nulla dovrebbe cambiare. In mediana attenzione alle quotazioni di Helgason titolare nel terzetto di centrocampo
  • Davanti ci sarà probabilmente una nuova staffetta tra Camarda e Stulic con il primo ancora favorito per partire dal primo minuto
     

Probabili formazioni

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Pasalic, Zalewski; Maldini, De Ketelaere; Krstovic

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Kolasinac, Ederson

Lecce (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Pierotti, Camarda, Morente

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Jean, Marchwinski

PISA-UDINESE, domenica ore 15

Pisa
 

  • Unico indisponibile tra i nerazzurri è Vural. Il resto della squadra è a disposizione. Va ovviamente fatto il punto sulle condizioni dei nazionali
  • Davanti Nzola (a segno con l'Angola) reclama spazio ma Meister potrebbe partire dall'inizio. Dietro occhio a Bonfanti che si gioca una maglia con Lusuardi
  • Sulla trequarti non sarebbe una sorpresa vedere Stengs al fianco di Moreo. La linea a 4 di centrocampo non dovrebbe invece subire variazioni


Udinese
 

  • Problema al polpaccio destro per Sandi Lovric che difficilmente verrà rischiato da Runjaic. In mediana conferma per Piotrowski
  • In difesa c'è da decidere un solo posto, quello di centrodestra con Goglichidze che potrebbe spuntarla sul resto della concorrenza
  • In attacco Davis è sicuro del posto. Al suo fianco uno tra Bayo e Zaniolo con il primo in vantaggio
     

Probabili formazioni

Pisa (3-4-2-1): Sempre; Canestrelli, Caracciolo, Lusuardi; Touré, Marin, Aebischer, Angori; Moreo, Stengs; Meister

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Vural

Udinese (3-5-2): Sava; Goglichidze, Kristensen, Solet; Ehizibue, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Zemura; Bayo, Davis

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Okoye

pubblicità

SASSUOLO-LAZIO, domenica ore 18 su Sky Sport

Sassuolo
 

  • Grosso ritrova Koné dopo il turno di squalifica rimediato nella giornata d'esordio. Dovrebbe esserci lui in mediana al posto di Boloca
  • Matic va verso la conferma ma il ballottaggio con Lipani resta in piedi. Davanti si va col solito trio
  • Dietro si dovrebbe cambiare: sulla destra ci sarà Coulibaly con Walukiewicz e Idzes come centrali. Panchina per Muharemovic


Lazio
 

  • Rovella spera di recuperare da un affaticamento muscolare. Il centrocampista giovedì non si è allenato e tutto porta a pensare a un Cataldi bis in mezzo al campo 
  • Marusic è recuperato e senza la concorrenza di Lazzari (ai box per un po') possiamo darlo titolare a destra
  • Zaccagni deve smaltire da una botta alla caviglia rimediata in nazionale ma stringerà i denti. In mezzo Dele-Bashiru è testa a testa con Belahyane
     

Probabili formazioni

Sassuolo (4-3-3): Muric, Coulibaly, Walukiewicz, Idzes, Doig, Vranckx, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Skjellerup, Thorstvedt

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Cataldi, Dele-Bashiru; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Patric, Gigot, Lazzari

MILAN-BOLOGNA, domenica ore 20:45

Milan
 

  • Buone nuove sul fronte Estupinian. L'esterno aveva saltato la sfida con la propria nazionale per un leggerissimo problema fisico. Domenica sera sarà regolarmente in campo dal primo minuto
  • Chi non recupera è invece Leao. Rispetto alla gara contro il Lecce Pulisic sarà nella formazione di partenza e come partner dovrebbe avere Gimenez
  • Allegri non modifica la difesa mentre in mediana Modric è sempre in pole su Ricci. Rabiot è pronto e, salvo sorprese, sarà nell'XI titolare


Bologna
 

  • Cinque defezioni per Italiano che però deve ancora decidere qualcosa nella formazione anti-Milan. Fuori Immobile, Casale, Sulemana, Pobega e Holm con quest'ultimo che non è riuscito a recuperare per tempo
  • A destra Zortea favorito su De Silvestri mentre al centro Heggem può essere confermato. Miranda scalpita a sinistra
  • Accanto a Freuler uno tra Moro e Ferguson mentre come trequartista centrale c'è tanto traffico. Rowe potrebbe debuttare a gara in corso
     

Probabili formazioni

Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinian; Pulisic, Gimenez

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Leao, Jashari

Bologna (4-2-3-1): Skorupski, Zortea, Vitik, Heggem, Lykogiannis; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Casale, Immobile, Pobega, Sulemana, Holm

pubblicità

VERONA-CREMONESE, lunedì ore 18:30

Verona
 

  • Zanetti è senza Mosquera, Suslov e Valentini. In difesa ballottaggio tra Ebosse e Frese come terzo del pacchetto
  • In mediana possibile che Akpa Akpro strappi subito una maglia da titolare. In caso di 3-4-1-2 favorito Harroui ma per ora c'è in pole l'ex Monza e Lazio
  • Sempe in mezzo al campo altro testa a testa tra Al Musrati e Bernede mentre in attacco la scelta potrebbe ricardere su Orban


Cremonese
 

  • Ancora presto per vedere subito in azione Vardy? Probabilmente sì visto che a Verona il duo Vazquez-Sanabria resta favorito
  • Con 6 punti in due gare, la Cremonese non pare intenzionata a cambiare interpreti. Dietro Faye prova ad insidiare Bianchetti
  • In mezzo al campo restano Bondo e Collocolo con Grassi dalla panchina. Corsie presidiate da Zerbin e Pezzella
     

Probabili formazioni

Verona (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Frese; Cham, Serdar, Al Musrati, Akpa Akpro, Bradaric; Giovane, Orban.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Valentini, Suslov, Mosquera

Cremonese (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Collocolo, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Vazquez, Sanabria.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Johnsen

COMO-GENOA, lunedì ore 20:45

Como
 

  • Fabregas è senza Van Der Brempt e a destra ha due soluzioni: o mettere Vojvoda o far esordire Posch. Più difficile che la scelta ricada su Smolcic
  • Con Vojvoda "basso" nel trio di incursori alle spalle di Douvikas, spazio dal primo minuto a Kuhn
  • In mediana Da Cunha è praticamente sicuro mentre Perrone resta in vantaggio su Caqueret


Genoa
 

  • Vieira pronto a confermare l'XI visto prima della sosta contro la Juventus ma alcune riflessioni restano d'attualità
  • In difesa Norton-Cuffy resta esterno basso. La coppia Ostigard-Vasquez non teme la concorrenza così come Colombo là davanti
  • Sulla trequarti i maggiori dubbi: Malinovskyi, Thorsby e Vitinha. Uno di questi potrebbe attaccare la titolarità di Carboni, Stanciu ed Elletrsson
     

Probabili formazioni

Como (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Ramon, Kempf, Valle; Da Cunha, Perrone; Kuhn, Paz, Rodriguez; Douvikas

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Diao, Dossena, Van der Brempt

Genoa (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez, Martin; Masini, Frendrup; Carboni, Stanciu; Ellertsson; Colombo

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Otoa

pubblicità

Leggi anche

Serie A

Tutte le probabili formazioni della 3^ giornata

big match

Cosa è cambiato dall'ultimo Juventus-Inter

Serie A

Conceicao a parte: Inter sempre più a rischio

Serie A

Chi vince lo scudetto? Per Opta Inter favorita

IL CONFRONTO

Juve-Inter dopo la sosta: bilancio dei nazionali