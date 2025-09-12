Introduzione
Giornata da circoletto rosso sul calendario. Dopo la sosta, arrivano i primi big match in Serie A e il menù è davvero ricco. Il focus, a livello di probabili formazioni, riguarda alcuni nomi "pesanti": c'è chi non recupera e chi invece farà di tutto per esserci. Il tempo stringe e gli ultimi allenamenti saranno decisivi nel bene e nel male.
Tifosi e fantallenatori chiedono risposte? A chi? Naturalmente alla squadra degli inviati di Sky Sport che è già al lavoro da giorni: ci sono ballottaggi da risolvere e sostituti da trovare. Il nostro team è sempre sul pezzo e gli aggiornamenti arriveranno di ora in ora. Ecco quindi tutto quel che c'è da sapere sulle probabili formazioni in vista della 3^ giornata di Serie A
Quello che devi sapere
CAGLIARI-PARMA, sabato ore 15
Cagliari
- La sosta per gli impegni delle varie Nazionali ha restituito al Cagliari un Luvumbo indisponibile per sabato. Per l'attaccante lesione agli adduttori della coscia destra
- Nel 4-3-2-1 di Pisacane rischia la titolatirà Zappa: Palestra agirà da esterno basso di destra con Obert sull'out opposto
- In attacco il "Gallo" è pronto a tornare a cantare: maglia da titolare in vista per Andrea Belotti
Parma
- Cuesta riparte dall'impianto di gioco che ha visto il suo Parma pareggiare contro l'Atalanta. Ci sono però un paio di situazioni da definire
- In difesa Circati è reduce dagli impegni nazionali e non è detto che Triolo non possa sopravanzarlo
- In attacco Pellegrino per ora non si discute: l'altra maglia verrà fuori dal ballottaggio tra Almqvist e Oristanio. Cutrone quindi pare destinato al massimo a subentrare
Probabili formazioni
Cagliari (4-3-2-1): Caprile; Palestra, Mina, Luperto, Obert; Deiola, Prati, Adopo; Folorunsho, Esposito; Belotti
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Luvumbo
Parma (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti; Lovik, Bernabé, Keita, Sorensen, Valeri; Almqvist, Pellegrino
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Ondrejka, Frigan, Hernani
JUVENTUS-INTER, sabato ore 18
Juventus
- Anche nella giornata di giovedì Conceicao si è allenato a parte e quindi il suo recupero in vista della super sfida contro l'Inter appare molto difficile
- Dovrebbe quindi scattare l'ora di Koopmeiners, nonostante Tudor lo veda più come centrale di centrocampo. Alternative? Il 3-4-1-2 con uno tra Vlahovic e Openda al fianco di David
- A sinistra Cambiaso resta squalificato. Joao Mario, McKennie e Kostic le possibili soluzioni su quel lato del campo
Inter
- Lautaro Martinez, dopo una seduta di scarico, è tornato in gruppo e a Torino sarà titolare al fianco di Thuram
- In difesa, partito Pavard, la novità potrebbe essere rappresentata da Akanji che è pronto ad affiancare Acerbi e Bastoni
- Zero dubbi sulle corsie esterne mentre in mediana il ballottaggio è tra Sucic e Mkhitaryan con il primo che spera di conservare il posto nella formazione di partenza
Probabili formazioni
Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Locatelli, K.Thuram, McKennie; Yildiz, Koopmeiners; David
Squalificati: Cambiaso
Indisponibili: Cabal, Miretti, Zhegrova, Conceicao
Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; M.Thuram, L.Martinez
Squalificati: nessuno
Indisponibili: nessuno
FIORENTINA-NAPOLI, sabato ore 20:45 su Sky Sport
Fiorentina
- Pioli è pronto a modificare leggermente il sistema di gioco dei suoi, complice lo stato di salute di Gudmundsson che andrà al massimo in panchina
- Per ora si ipotizza un 3-5-2 con centrocampo "rafforzato": Sohm, Fagioli e Mandragora in pole; la variabile è Nicolussi Caviglia
- Coppia d'attacco formata da Kean e Piccoli ma l'ex Cagliari è in ballottaggio con Fazzini
Napoli
- Cambio forzato in difesa per Antonio Conte che ha perso Rrahmani. Spazio dal primo minuto per Beukema
- Ad affiancare l'ex Bologna sarà presumibilmente Juan Jesus con Spinazzola a sinistra e Buongiorno dalla panchina
- I 4 incursori non cambiano mentre là davanti probabilissima staffetta tra Lucca e Hojlund con il primo che partirà titolare
Probabili formazioni
Fiorentina (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodò Sohm, Fagioli, Mandragora, Gosens; Piccoli, Kean
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Kouamé
Napoli (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Spinazzola; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Lucca
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Lukaku, Gutierrez, Rrahmani
ROMA-TORINO, domenica ore 12:30
Roma
- Wesley non al meglio visto il (lieve) sovraccarico muscolare alla coscia destra. Difficilmente si prenderanno rischi e quindi Rensch parte titolare a destra
- A sinistra confermatissimo Angelino così come Hermoso in difesa. Mancini e Ndicka completeranno il terzetto
- Alle spalle di Evan Ferguson pronto il duo formato da Soulé e Paulo Dybala
Torino
- Un ballottaggio per reparto in casa granata. Baroni ritrova Ismajli che però parte dalla panchina
- In difesa a destra Pedersen è con il naso avanti rispetto a Lazaro. Stessa situazione per Ilic su Gineitis
- Davanti Ngonge e Vlasic per ora non temono la concorrenza. Il vero dubbio è tra Simeone e Adams con il "Cholito" ancora in vantaggio
Probabili formazioni
Roma (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Rensch, Koné, Cristante, Angelino; Soulé, Dybala; Ferguson
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Bailey
Torino (4-3-3): Israel; Pedersen, Coco, Maripan, Biraghi; Casadei, Asllani, Ilic; Ngonge, Simeone, Vlasic
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Schuurs
ATALANTA-LECCE, domenica ore 15
Atalanta
- Il grande ex di turno, Krstovic, è in pole per una maglia da titolare in attacco. Il recupero di Scamacca resta decisamente complicato e non si vogliono correre rischi
- Juric deve ancora decidere il secondo interno di centrocampo da affiancare a De Roon. Ancora assente Ederson, toccherà a uno tra Pasalic e Musah
- Sulla trequarti Maldini appare in vantaggio su Sulemana. Atteso il ritorno tra i convocati di Ademola Lookman
Lecce
- Fari puntati sulle condizioni di Kaba e Pierret che hanno proseguito con allenamenti personalizzari. Il loro eventuale impiego resta in forte dubbio
- In difesa nulla dovrebbe cambiare. In mediana attenzione alle quotazioni di Helgason titolare nel terzetto di centrocampo
- Davanti ci sarà probabilmente una nuova staffetta tra Camarda e Stulic con il primo ancora favorito per partire dal primo minuto
Probabili formazioni
Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Pasalic, Zalewski; Maldini, De Ketelaere; Krstovic
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Kolasinac, Ederson
Lecce (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Pierotti, Camarda, Morente
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Jean, Marchwinski
PISA-UDINESE, domenica ore 15
Pisa
- Unico indisponibile tra i nerazzurri è Vural. Il resto della squadra è a disposizione. Va ovviamente fatto il punto sulle condizioni dei nazionali
- Davanti Nzola (a segno con l'Angola) reclama spazio ma Meister potrebbe partire dall'inizio. Dietro occhio a Bonfanti che si gioca una maglia con Lusuardi
- Sulla trequarti non sarebbe una sorpresa vedere Stengs al fianco di Moreo. La linea a 4 di centrocampo non dovrebbe invece subire variazioni
Udinese
- Problema al polpaccio destro per Sandi Lovric che difficilmente verrà rischiato da Runjaic. In mediana conferma per Piotrowski
- In difesa c'è da decidere un solo posto, quello di centrodestra con Goglichidze che potrebbe spuntarla sul resto della concorrenza
- In attacco Davis è sicuro del posto. Al suo fianco uno tra Bayo e Zaniolo con il primo in vantaggio
Probabili formazioni
Pisa (3-4-2-1): Sempre; Canestrelli, Caracciolo, Lusuardi; Touré, Marin, Aebischer, Angori; Moreo, Stengs; Meister
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Vural
Udinese (3-5-2): Sava; Goglichidze, Kristensen, Solet; Ehizibue, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Zemura; Bayo, Davis
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Okoye
SASSUOLO-LAZIO, domenica ore 18 su Sky Sport
Sassuolo
- Grosso ritrova Koné dopo il turno di squalifica rimediato nella giornata d'esordio. Dovrebbe esserci lui in mediana al posto di Boloca
- Matic va verso la conferma ma il ballottaggio con Lipani resta in piedi. Davanti si va col solito trio
- Dietro si dovrebbe cambiare: sulla destra ci sarà Coulibaly con Walukiewicz e Idzes come centrali. Panchina per Muharemovic
Lazio
- Rovella spera di recuperare da un affaticamento muscolare. Il centrocampista giovedì non si è allenato e tutto porta a pensare a un Cataldi bis in mezzo al campo
- Marusic è recuperato e senza la concorrenza di Lazzari (ai box per un po') possiamo darlo titolare a destra
- Zaccagni deve smaltire da una botta alla caviglia rimediata in nazionale ma stringerà i denti. In mezzo Dele-Bashiru è testa a testa con Belahyane
Probabili formazioni
Sassuolo (4-3-3): Muric, Coulibaly, Walukiewicz, Idzes, Doig, Vranckx, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Skjellerup, Thorstvedt
Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Cataldi, Dele-Bashiru; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Patric, Gigot, Lazzari
MILAN-BOLOGNA, domenica ore 20:45
Milan
- Buone nuove sul fronte Estupinian. L'esterno aveva saltato la sfida con la propria nazionale per un leggerissimo problema fisico. Domenica sera sarà regolarmente in campo dal primo minuto
- Chi non recupera è invece Leao. Rispetto alla gara contro il Lecce Pulisic sarà nella formazione di partenza e come partner dovrebbe avere Gimenez
- Allegri non modifica la difesa mentre in mediana Modric è sempre in pole su Ricci. Rabiot è pronto e, salvo sorprese, sarà nell'XI titolare
Bologna
- Cinque defezioni per Italiano che però deve ancora decidere qualcosa nella formazione anti-Milan. Fuori Immobile, Casale, Sulemana, Pobega e Holm con quest'ultimo che non è riuscito a recuperare per tempo
- A destra Zortea favorito su De Silvestri mentre al centro Heggem può essere confermato. Miranda scalpita a sinistra
- Accanto a Freuler uno tra Moro e Ferguson mentre come trequartista centrale c'è tanto traffico. Rowe potrebbe debuttare a gara in corso
Probabili formazioni
Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinian; Pulisic, Gimenez
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Leao, Jashari
Bologna (4-2-3-1): Skorupski, Zortea, Vitik, Heggem, Lykogiannis; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Casale, Immobile, Pobega, Sulemana, Holm
VERONA-CREMONESE, lunedì ore 18:30
Verona
- Zanetti è senza Mosquera, Suslov e Valentini. In difesa ballottaggio tra Ebosse e Frese come terzo del pacchetto
- In mediana possibile che Akpa Akpro strappi subito una maglia da titolare. In caso di 3-4-1-2 favorito Harroui ma per ora c'è in pole l'ex Monza e Lazio
- Sempe in mezzo al campo altro testa a testa tra Al Musrati e Bernede mentre in attacco la scelta potrebbe ricardere su Orban
Cremonese
- Ancora presto per vedere subito in azione Vardy? Probabilmente sì visto che a Verona il duo Vazquez-Sanabria resta favorito
- Con 6 punti in due gare, la Cremonese non pare intenzionata a cambiare interpreti. Dietro Faye prova ad insidiare Bianchetti
- In mezzo al campo restano Bondo e Collocolo con Grassi dalla panchina. Corsie presidiate da Zerbin e Pezzella
Probabili formazioni
Verona (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Frese; Cham, Serdar, Al Musrati, Akpa Akpro, Bradaric; Giovane, Orban.
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Valentini, Suslov, Mosquera
Cremonese (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Collocolo, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Vazquez, Sanabria.
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Johnsen
COMO-GENOA, lunedì ore 20:45
Como
- Fabregas è senza Van Der Brempt e a destra ha due soluzioni: o mettere Vojvoda o far esordire Posch. Più difficile che la scelta ricada su Smolcic
- Con Vojvoda "basso" nel trio di incursori alle spalle di Douvikas, spazio dal primo minuto a Kuhn
- In mediana Da Cunha è praticamente sicuro mentre Perrone resta in vantaggio su Caqueret
Genoa
- Vieira pronto a confermare l'XI visto prima della sosta contro la Juventus ma alcune riflessioni restano d'attualità
- In difesa Norton-Cuffy resta esterno basso. La coppia Ostigard-Vasquez non teme la concorrenza così come Colombo là davanti
- Sulla trequarti i maggiori dubbi: Malinovskyi, Thorsby e Vitinha. Uno di questi potrebbe attaccare la titolarità di Carboni, Stanciu ed Elletrsson
Probabili formazioni
Como (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Ramon, Kempf, Valle; Da Cunha, Perrone; Kuhn, Paz, Rodriguez; Douvikas
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Diao, Dossena, Van der Brempt
Genoa (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez, Martin; Masini, Frendrup; Carboni, Stanciu; Ellertsson; Colombo
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Otoa