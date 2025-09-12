Lookman, se domani in gruppo sarà convocato

L'attaccante dell'Atalanta Ademola Lookman - tornato questa mattina dal Sudafrica - si è presentato a Zingonia per pranzo e ha chiesto di fare allenamento individuale come tutti i giocatori tornati dalle nazionali. Con la Nigeria ha giocato due partite da titolare giocando 75' col Ruanda e 90' col Sudafrica. Si è allenato con il preparatore e le sue condizioni sono parse buone. Sabato la società si aspetta che si alleni col resto del gruppo. Se dovesse allenarsi con la squadra, verrà convocato per la sfida contro il Lecce di domenica alle 15. Dopo un'estate da separati in casa potrebbe esserci un primo passo di riavvicinamento tra il club bergamasco e l'attaccante nigeriano.