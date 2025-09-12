Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Atalanta, Lookman a Zingonia: se sabato si allena in gruppo sarà convocato per il Lecce

atalanta

L'attaccante è tornato in Italia, dopo la trasferta in Africa per gli impegni con la Nigeria. Ha svolto lavoro individuale a Zingonia col preparatore. Se sabato dovesse allenarsi col gruppo verrà convocato da Juric per la sfida contro il Lecce

LE PROBABILI FORMAZIONI DELLA 3^ GIORNATA

L'attaccante dell'Atalanta Ademola Lookman - tornato questa mattina dal Sudafrica - si è presentato a Zingonia per pranzo e ha chiesto di fare allenamento individuale come tutti i giocatori tornati dalle nazionali. Con la Nigeria ha giocato due partite da titolare giocando 75' col Ruanda e 90' col Sudafrica. Si è allenato con il preparatore e le sue condizioni sono parse buone. Sabato la società si aspetta che si alleni col resto del gruppo. Se dovesse allenarsi con la squadra, verrà convocato per la sfida contro il Lecce di domenica alle 15. Dopo un'estate da separati in casa potrebbe esserci un primo passo di riavvicinamento tra il club bergamasco e l'attaccante nigeriano.

Serie A: Altre Notizie

Lookman, se domani in gruppo sarà convocato

atalanta

L'attaccante è tornato in Italia, dopo la trasferta in Africa per gli impegni con la Nigeria. Ha...

Bove: "Firenze, sei stata due volte rinascita"

Fiorentina

Con un lungo messaggio suoi propri canali social Edoardo Bove ha salutato la Fiorentina, Firenze...

Conte: "È arrivato il momento della verità"

napoli

Alla vigilia della trasferta contro la Fiorentina (gara in diretta sabato 13 settembre alle 20.45...

Pioli: "Napoli? Ce la giochiamo con nostre idee"

fiorentina

L'allenatore viola parla a Sky alla vigilia della sfida con il Napoli: "Loro proveranno a fare la...

Tudor: "Inter rosa migliore, ma non è un esame"

juventus

L'allenatore bianconero parla in vista del derby d'Italia contro l'Inter: "Loro sono la squadra...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE