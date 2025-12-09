Introduzione

È successo di nuovo: ancora una sconfitta contro una "big" per l’Inter, e in questa stagione sono già cinque tra campionato e Champions. L’ultima è arrivata contro il Liverpool, con modalità simili alla precedente subita per mano dell’Atletico Madrid. Così, l’unico successo che i nerazzurri possono vantare negli scontri diretti giocati finora resta quello contro la Roma, ottenuto quando valeva l’aggancio in vetta alla classifica proprio ai giallorossi e al Napoli. Ma perché l’Inter cade nei big match? Quali sono i fattori comuni alla base di queste sconfitte? Proviamo a individuarli in questa analisi.