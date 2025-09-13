Le parole di Juric in conferenza in vista della partita tra Atalanta e Lecce e sulla mancata convocazione di Lookman: "Con lui io ho un buonissimo rapporto, ma io non devo pregarlo per giocare. Funziona al contrario, siamo l’Atalanta e rappresenta la città. Siamo tutti convinti che l'Atalanta ha bisogno di valori forti a livello umano"

L'Atalanta aspetta il Lecce per la prossima partita di campionato che si giocherà a Bergamo. Una gara presentata da Ivan Juric in conferenza stampa, il quale si è soffermato anche sulla situazione di Ademola Lookman, non convocato: "Una situazione spiacevole, difficile. Quello che sento da allenatore è che abbiamo bisogno di altre cose: di spirito, di lotta, di umiltà, di lavoro, di sentire la maglia bene. Voglio altro a livello umano, voglio una appartenenza diversa, andremo avanti così. Con Lookman io ho un buonissimo rapporto, ma io non devo pregarlo per giocare. Funziona al contrario, siamo l’Atalanta e rappresenta la città. Ci vuole quello che rappresenta l'Atalanta: lavoro, umiltà, sono valori diversi, non devo pregare nessuno. Siamo tutti convinti che l'Atalanta ha bisogno di valori forti a livello umano".