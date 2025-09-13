Esplora tutte le offerte Sky
Atalanta-Lecce, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A
©IPA/Fotogramma

L'Atalanta ospita il Lecce domenica alle 15. Per Juric ancora assente Ederson, a centrocampo ballottagio Pasalic-Musah, sulla trequarti Maldini in vantaggio su Sulemana. In avanti c'è il grande ex Krstovic. Nessun cambio, invece, per Di Francesco in difesa, mentre a centrocampo possibile il terzetto Coulibaly-Ramadani-Berisha. Davanti Camarda in vantaggio su Stulic

SERIE A, GLI INDISPONIBILI DELLA 3^GIORNATA

Probabili formazioni
Atalanta
Marco Carnesecchi
Marco Carnesecchi
Portiere
Atalanta
Giorgio Scalvini
Giorgio Scalvini
Difensore centrale di destra
Atalanta
Isak Hien
Isak Hien
difensore centrale
Atalanta
Berat Djimsiti
Berat Djimsiti
difensore centrale di sinistra
Atalanta
Raoul Bellanova
Raoul Bellanova
esterno destro
Atalanta
Mario Pasalic
Mario Pasalic
centrocampista centrale
Atalanta
Marten de Roon
Marten de Roon
centrocampista centrale
Atalanta
Nicola Zalewski
Nicola Zalewski
esterno sinistro
Atalanta
Charles De Ketelaere
Charles De Ketelaere
trequartista di destra
Atalanta
Daniel Maldini
Daniel Maldini
trequartista di sinistra
Atalanta
Nikola Krstovic
Nikola Krstovic
centravanti

ATALANTA (3-4-2-1) la probabile formazione

Carnesecchi; Scalvini, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Pasalic, Zalewski; Maldini, De Ketelaere; Krstovic. All. Ivan Juric

  • Il grande ex di turno, Krstovic, è in pole per una maglia da titolare in attacco
  • A centrocampo ancora assente Ederson, c'è il ballottagio tra Pasalic e Musah
  • Sulla trequarti Maldini appare in vantaggio su Sulemana
Lecce
Wladimiro Falcone
Wladimiro Falcone
Portiere
Lecce
Danilo Filipe de Melo Veiga
Danilo Filipe de Melo Veiga
terzino destro
Lecce
Esmevânio Kialonda Gaspar
Esmevânio Kialonda Gaspar
difensore centrale
Lecce
Tiago Gabriel Coelho Oliveira
Tiago Gabriel Coelho Oliveira
difensore centrale
Lecce
Antonino Gallo
Antonino Gallo
terzino sinistro
Lecce
Lassana Coulibaly
Lassana Coulibaly
centrocampista centrale
Lecce
Ylber Ramadani
Ylber Ramadani
centrocampista centrale
Lecce
Medon Berisha
Medon Berisha
centrocampista centrale
Lecce
José Antonio Morente Oliva
José Antonio Morente Oliva
ala destra
Lecce
Francesco Camarda
Francesco Camarda
centravanti
Lecce
Santiago Pierotti
Santiago Pierotti
ala sinistra

LECCE (4-3-3) la probabile formazione

Falcone; Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Pierotti, Camarda, Morente. All. Eusebio Di Francesco

  • Per Di Francesco indisponibili Jean e Marchwinski
  • Nessun cambio in difesa, a centrocampo possibile il terzetto Coulibaly, Ramadani, Berisha
  • Davanti staffetta tra Camarda e Stulic con il primo ancora favorito per partire dal primo minuto

