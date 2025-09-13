L'Atalanta ospita il Lecce domenica alle 15. Per Juric ancora assente Ederson, a centrocampo ballottagio Pasalic-Musah, sulla trequarti Maldini in vantaggio su Sulemana. In avanti c'è il grande ex Krstovic. Nessun cambio, invece, per Di Francesco in difesa, mentre a centrocampo possibile il terzetto Coulibaly-Ramadani-Berisha. Davanti Camarda in vantaggio su Stulic
ATALANTA (3-4-2-1) la probabile formazione
Carnesecchi; Scalvini, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Pasalic, Zalewski; Maldini, De Ketelaere; Krstovic. All. Ivan Juric
- Il grande ex di turno, Krstovic, è in pole per una maglia da titolare in attacco
- A centrocampo ancora assente Ederson, c'è il ballottagio tra Pasalic e Musah
- Sulla trequarti Maldini appare in vantaggio su Sulemana
LECCE (4-3-3) la probabile formazione
Falcone; Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Pierotti, Camarda, Morente. All. Eusebio Di Francesco
- Per Di Francesco indisponibili Jean e Marchwinski
- Nessun cambio in difesa, a centrocampo possibile il terzetto Coulibaly, Ramadani, Berisha
- Davanti staffetta tra Camarda e Stulic con il primo ancora favorito per partire dal primo minuto