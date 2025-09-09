Introduzione

"Rientra dopo la sosta": una frase che abbiamo scritto e letto più volte in queste prime giornate di campionato. Poi però ci si sono messe anche le Nazionali a restituire giocatori incerottati se non peggio... E' sempre il grosso problema che devono fronteggiare gli allenatori di Serie A. Tra gli indisponibili c'è un solo squalificato: Cambiaso salta l'Inter ma si sapeva visto che l'esterno sconta la seconda giornata di stop imposta dal giudice sportivo. Francisco Conceicao ha lasciato il ritiro del Portogallo ma non è l'unico sotto osservazione. Ovviamente in casa Juventus è scattato l'allarme. Per ora si tratta di "fastidio muscolare" in attesa di ulteriori accertamenti. In casa Napoli, Conte dovrà modificare il duo di centrali titolari visto che Rrahmani ha accusato una lesione di basso grado del bicipite femorale che lo terrà ai box per almeno 20 giorni. Occhio come sempre ai possibili rientri a cominciare da Leao che ha continuato a lavorare a Milanello così come Nkunku. L'Udinese monitora Lovric. La Fiorentina invece potrebbe perdere Gudmundsson per un problema alla caviglia. Insomma come si può intuire molte situazioni sono in divenire e vanno costantemente monitorate ma per ora ci sono nomi "pesanti" a rischio. Ecco la situazione squadra per squadra tra squalificati, indisponibili e recuperabili in vista della 3^ giornata di campionato

VERSO JUVE-INTER: LA SITUAZIONE DEI NAZIONALI