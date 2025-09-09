Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Serie A: indisponibili, infortunati e squalificati che salteranno la 3^ giornata

Serie A

Introduzione

"Rientra dopo la sosta": una frase che abbiamo scritto e letto più volte in queste prime giornate di campionato. Poi però ci si sono messe anche le Nazionali a restituire giocatori incerottati se non peggio... E' sempre il grosso problema che devono fronteggiare gli allenatori di Serie A. Tra gli indisponibili c'è un solo squalificato: Cambiaso salta l'Inter ma si sapeva visto che l'esterno sconta la seconda giornata di stop imposta dal giudice sportivo. Francisco Conceicao ha lasciato il ritiro del Portogallo ma non è l'unico sotto osservazione. Ovviamente in casa Juventus è scattato l'allarme. Per ora si tratta di "fastidio muscolare" in attesa di ulteriori accertamenti. In casa Napoli, Conte dovrà modificare il duo di centrali titolari visto che Rrahmani ha accusato una lesione di basso grado del bicipite femorale che lo terrà ai box per almeno 20 giorni. Occhio come sempre ai possibili rientri a cominciare da Leao che ha continuato a lavorare a Milanello così come Nkunku. L'Udinese monitora Lovric. La Fiorentina invece potrebbe perdere Gudmundsson per un problema alla caviglia. Insomma come si può intuire molte situazioni sono in divenire e vanno costantemente monitorate ma per ora ci sono nomi "pesanti" a rischio. Ecco la situazione squadra per squadra tra squalificati, indisponibili e recuperabili in vista della 3^ giornata di campionato

 

VERSO JUVE-INTER: LA SITUAZIONE DEI NAZIONALI

Quello che devi sapere

ATALANTA

3^ giornata - Atalanta-Lecce
 

  • SCAMACCA: problema al ginocchio. In dubbio per la 3* di campionato
  • BAKKER - Rottura del crociato. Rientro previsto a dicembre
  • KOLASINAC - Lesione del crociato anteriore e del menisco esterno. Possibile rientro a inizio novembre

ATALANTA

BOLOGNA

3^ giornata - Milan-Bologna
 

  • IMMOBILE - Lesione del retto femorale. Rientro inizio novembre
  • CASALE - Lesione del bicipite femorale. Rientro inizio ottobre
  • HOLM - Lesione di primo grado del bicipite sinistro. Rientro seconda metà di settembre

BOLOGNA
pubblicità

CAGLIARI

3^ giornata - Cagliari-Parma
 

  • PAVOLETTI - Problema al ginocchio. Possibile rientro nella seconda metà di settembre
  • RADUNOVIC - Lesione distrattiva di primo grado del soleo. Rientro nella seconda metà di settembre

CAGLIARI

COMO

3^ giornata - Como-Genoa su Sky Sport
 

  • DIAO - Fissurazione ossea alla diafisi. Rientro previsto nella prima metà di ottobre
  • VAN DER BREMPT - Lesione al retto femorale. Rientro a metà ottobre
  • DOSSENA - Lesione del crociato anteriore. Rientro a ottobre

COMO
pubblicità

CREMONESE

3^ giornata - Verona-Cremonese
 

  • BONAZZOLI - Fastidio muscolare. Recuperabile per la 3* giornata
  • JOHNSEN - Problema muscolare. In dubbio per la trasferta di Verona

CREMONESE

FIORENTINA

3^ giornata - Fiorentina-Napoli su Sky Sport
 

  • GUDMUNDSSON - Problema alla caviglia. A rischio per la sfida contro il Napoli

FIORENTINA
pubblicità

GENOA

3^ giornata - Como-Genoa su Sky Sport
 

  • EKUBAN - Distrazione ai flessori. Possibile rientro alla 3^ giornata
  • OTOA - Problema ai flessori. Recuperabile per la trasferta di Como

GENOA

INTER

3^ giornata - Juventus-Inter
 

  • Tutti a disposizione per la seconda giornata di campionato

INTER
pubblicità

JUVENTUS

3^ giornata - Juventus-Inter
 

  • CAMBIASO - Squalificato un turno. Salta l'Inter
  • CONCEICAO - Ha lasciato il ritiro della sua Nazionale per un problema muscolare. In dubbio per la 3^ giornata
  • PERIN - Problema fisico. Recuperabile per la 3* giornata
  • MIRETTI - Lesione di basso grado del muscolo semitendinoso della coscia destra. In forte dubbio per la gara contro l'Inter
  • CABAL - In recupero dopo ricostruzione del legamento crociato anteriore. Dovrebbe tornare convocabile da metà settembre

JUVENTUS

LAZIO

3^ giornata - Sassuolo-Lazio su Sky Sport
 

  • LAZZARI - Problema al polpaccio destro. Salta il Sassuolo
  • ISAKSEN - Mononucleosi. Recuperabile per la terza giornata
  • GIGOT - Lombosciatalgia. In dubbio per la 3^ giornata
  • PATRIC - Lesione muscolare al quadricipite. Possibile rientro a fine settembre

LAZIO
pubblicità

LECCE

3^ giornata - Atalanta-Lecce
 

  • CAMARDA - Ha subito un colpo alla testa. Recuperabile per la trasferta di Bergamo
  • JEAN - Lesione del legamento crociato anteriore. Rientro a inizio novmbre
  • MARCHWINSKI - Rottura del legamento crociato anteriore e del menisco laterale. Rientro previsto dopo la sosta
  • RAFIA - Problema muscolare. In dubbio per la 3^ di campionato

LECCE

MILAN

3^ giornata - Milan-Bologna
 

  • LEAO - elongazione al polpaccio. Recuperabile per la sfida contro il Bologna
  • JASHARI - frattura composta del perone destro. Rientro a novembre

MILAN
pubblicità

NAPOLI

3^ giornata - Fiorentina-Napoli su Sky Sport  
 

  • LUKAKU - Lesione di alto grado del retto femorale. Rientro previsto non prima di dicembre
  • RRAHMANI - Lesione di basso grado del bicipite femorale. Salta la Fiorentina
  • NERES - Affaticamento muscolare. Possibile recupero per la 3* giornata
  • GUTIERREZ - Prosegue il suo iter di recupero post operazione alla caviglia. In forte dubbio per la 3^ giornata

NAPOLI

PARMA

3^ giornata - Cagliari-Parma
 

  • HERNANI - Problema alla caviglia. In dubbio per Cagliari
  • ONDREJKA - Frattura del perone. Possibile rientro nella seconda metà di ottobre
  • FRIGAN - Rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Prima ipotesi di rientro ad aprile 2026

PARMA
pubblicità

PISA

3^ giornata - Pisa-Udinese
 

  • VURAL - Sta svolgendo la riatletizzazione sul campo dopo il problema al tendine rotuleo. In dubbio per la 3^ giornata
  • ESTEVES - In recupero dal problema al tendine rotuleo. Dovrebbe saltare anche l'Udinese

PISA

ROMA

3^ giornata - Roma-Torino
 

  • BAILEY - Lesione miotendinea del retto femorale destro. Rientro previsto a fine settembre

ROMA
pubblicità

SASSUOLO

3^ giornata - Sassuolo-Lazio su Sky Sport

  • SKJELLERUP - Problema muscolare. In dubbio per la 3^ giornata
  • THORSTVEDT - Problema al piede. Possibile rientro contro la Lazio

SASSUOLO

TORINO

3^ giornata - Roma-Torino
 

  • ISMAJLI - Lesione distrattiva parziale del muscolo semimembranoso della coscia destra. Recuperabile per la sfida contro la Roma
  • SCHUURS - in fase di recupero da operazione al ginocchio. Non è ancora stata fissata una data per il suo rientro

TORINO
pubblicità

UDINESE

3^ giornata - Pisa-Udinese
 

  • OKOYE - squalificato. Tornerà a disposizione per la settima di campionato
  • LOVRIC - problema muscolare rimediato in Nazionale. In dubbio per la trasferta di Pisa
  • PADELLI - Distorsione al ginocchio destro. Rientro previsto a inizio ottobre

UDINESE

VERONA

3^ giornata - Verona-Cremonese
 

  • SUSLOV - Rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Rientro non prima di aprile 2026
  • VALENTINI - Lesione di secondo grado del bicipite femorale sinistro. Rientro a metà ottobre

VERONA
pubblicità

Leggi anche

Serie A

Serie A news: Rrahmani ko, allarme Conceiçao

IL CONFRONTO

Sosta e Juve-Inter: quando tornano i nazionali

Serie A

Hojlund in gol con la Danimarca. Segna anche Adams

Serie A

Diao, frattura al piede: 5 settimane di stop

Serie A

Le probabili formazioni della 2^ giornata