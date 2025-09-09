Introduzione
"Rientra dopo la sosta": una frase che abbiamo scritto e letto più volte in queste prime giornate di campionato. Poi però ci si sono messe anche le Nazionali a restituire giocatori incerottati se non peggio... E' sempre il grosso problema che devono fronteggiare gli allenatori di Serie A. Tra gli indisponibili c'è un solo squalificato: Cambiaso salta l'Inter ma si sapeva visto che l'esterno sconta la seconda giornata di stop imposta dal giudice sportivo. Francisco Conceicao ha lasciato il ritiro del Portogallo ma non è l'unico sotto osservazione. Ovviamente in casa Juventus è scattato l'allarme. Per ora si tratta di "fastidio muscolare" in attesa di ulteriori accertamenti. In casa Napoli, Conte dovrà modificare il duo di centrali titolari visto che Rrahmani ha accusato una lesione di basso grado del bicipite femorale che lo terrà ai box per almeno 20 giorni. Occhio come sempre ai possibili rientri a cominciare da Leao che ha continuato a lavorare a Milanello così come Nkunku. L'Udinese monitora Lovric. La Fiorentina invece potrebbe perdere Gudmundsson per un problema alla caviglia. Insomma come si può intuire molte situazioni sono in divenire e vanno costantemente monitorate ma per ora ci sono nomi "pesanti" a rischio. Ecco la situazione squadra per squadra tra squalificati, indisponibili e recuperabili in vista della 3^ giornata di campionato
Quello che devi sapere
ATALANTA
3^ giornata - Atalanta-Lecce
- SCAMACCA: problema al ginocchio. In dubbio per la 3* di campionato
- BAKKER - Rottura del crociato. Rientro previsto a dicembre
- KOLASINAC - Lesione del crociato anteriore e del menisco esterno. Possibile rientro a inizio novembre
BOLOGNA
3^ giornata - Milan-Bologna
- IMMOBILE - Lesione del retto femorale. Rientro inizio novembre
- CASALE - Lesione del bicipite femorale. Rientro inizio ottobre
- HOLM - Lesione di primo grado del bicipite sinistro. Rientro seconda metà di settembre
CAGLIARI
3^ giornata - Cagliari-Parma
- PAVOLETTI - Problema al ginocchio. Possibile rientro nella seconda metà di settembre
- RADUNOVIC - Lesione distrattiva di primo grado del soleo. Rientro nella seconda metà di settembre
COMO
3^ giornata - Como-Genoa su Sky Sport
- DIAO - Fissurazione ossea alla diafisi. Rientro previsto nella prima metà di ottobre
- VAN DER BREMPT - Lesione al retto femorale. Rientro a metà ottobre
- DOSSENA - Lesione del crociato anteriore. Rientro a ottobre
CREMONESE
3^ giornata - Verona-Cremonese
- BONAZZOLI - Fastidio muscolare. Recuperabile per la 3* giornata
- JOHNSEN - Problema muscolare. In dubbio per la trasferta di Verona
FIORENTINA
3^ giornata - Fiorentina-Napoli su Sky Sport
- GUDMUNDSSON - Problema alla caviglia. A rischio per la sfida contro il Napoli
GENOA
3^ giornata - Como-Genoa su Sky Sport
- EKUBAN - Distrazione ai flessori. Possibile rientro alla 3^ giornata
- OTOA - Problema ai flessori. Recuperabile per la trasferta di Como
INTER
3^ giornata - Juventus-Inter
- Tutti a disposizione per la seconda giornata di campionato
JUVENTUS
3^ giornata - Juventus-Inter
- CAMBIASO - Squalificato un turno. Salta l'Inter
- CONCEICAO - Ha lasciato il ritiro della sua Nazionale per un problema muscolare. In dubbio per la 3^ giornata
- PERIN - Problema fisico. Recuperabile per la 3* giornata
- MIRETTI - Lesione di basso grado del muscolo semitendinoso della coscia destra. In forte dubbio per la gara contro l'Inter
- CABAL - In recupero dopo ricostruzione del legamento crociato anteriore. Dovrebbe tornare convocabile da metà settembre
LAZIO
3^ giornata - Sassuolo-Lazio su Sky Sport
- LAZZARI - Problema al polpaccio destro. Salta il Sassuolo
- ISAKSEN - Mononucleosi. Recuperabile per la terza giornata
- GIGOT - Lombosciatalgia. In dubbio per la 3^ giornata
- PATRIC - Lesione muscolare al quadricipite. Possibile rientro a fine settembre
LECCE
3^ giornata - Atalanta-Lecce
- CAMARDA - Ha subito un colpo alla testa. Recuperabile per la trasferta di Bergamo
- JEAN - Lesione del legamento crociato anteriore. Rientro a inizio novmbre
- MARCHWINSKI - Rottura del legamento crociato anteriore e del menisco laterale. Rientro previsto dopo la sosta
- RAFIA - Problema muscolare. In dubbio per la 3^ di campionato
MILAN
3^ giornata - Milan-Bologna
- LEAO - elongazione al polpaccio. Recuperabile per la sfida contro il Bologna
- JASHARI - frattura composta del perone destro. Rientro a novembre
NAPOLI
3^ giornata - Fiorentina-Napoli su Sky Sport
- LUKAKU - Lesione di alto grado del retto femorale. Rientro previsto non prima di dicembre
- RRAHMANI - Lesione di basso grado del bicipite femorale. Salta la Fiorentina
- NERES - Affaticamento muscolare. Possibile recupero per la 3* giornata
- GUTIERREZ - Prosegue il suo iter di recupero post operazione alla caviglia. In forte dubbio per la 3^ giornata
PARMA
3^ giornata - Cagliari-Parma
- HERNANI - Problema alla caviglia. In dubbio per Cagliari
- ONDREJKA - Frattura del perone. Possibile rientro nella seconda metà di ottobre
- FRIGAN - Rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Prima ipotesi di rientro ad aprile 2026
PISA
3^ giornata - Pisa-Udinese
- VURAL - Sta svolgendo la riatletizzazione sul campo dopo il problema al tendine rotuleo. In dubbio per la 3^ giornata
- ESTEVES - In recupero dal problema al tendine rotuleo. Dovrebbe saltare anche l'Udinese
ROMA
3^ giornata - Roma-Torino
- BAILEY - Lesione miotendinea del retto femorale destro. Rientro previsto a fine settembre
SASSUOLO
3^ giornata - Sassuolo-Lazio su Sky Sport
- SKJELLERUP - Problema muscolare. In dubbio per la 3^ giornata
- THORSTVEDT - Problema al piede. Possibile rientro contro la Lazio
TORINO
3^ giornata - Roma-Torino
- ISMAJLI - Lesione distrattiva parziale del muscolo semimembranoso della coscia destra. Recuperabile per la sfida contro la Roma
- SCHUURS - in fase di recupero da operazione al ginocchio. Non è ancora stata fissata una data per il suo rientro
UDINESE
3^ giornata - Pisa-Udinese
- OKOYE - squalificato. Tornerà a disposizione per la settima di campionato
- LOVRIC - problema muscolare rimediato in Nazionale. In dubbio per la trasferta di Pisa
- PADELLI - Distorsione al ginocchio destro. Rientro previsto a inizio ottobre
VERONA
3^ giornata - Verona-Cremonese
- SUSLOV - Rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Rientro non prima di aprile 2026
- VALENTINI - Lesione di secondo grado del bicipite femorale sinistro. Rientro a metà ottobre