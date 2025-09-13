Il calendario della 3^ giornata di Serie A

Da sabato 13 a lunedì 15 settembre, la 3^ giornata di Serie A su Sky e in streaming su NOW , con 3 gare in co-esclusiva: Fiorentina-Napoli, Sassuolo-Lazio e Como-Genoa. Pre e postpartita live per ogni singolo match, inviati su tutti i campi, le rubriche e gli studi di sky sport, aggiornamenti live su sky sport 24, skysport.it e i canali social di sky sport, con i live blog, video, podcast e gli skylights di tutti i match

Su Sky e in streaming su NOW prosegue la Serie A, con 3 match in co-esclusiva su 10 a giornata per un totale di 114 partite con almeno 30 delle migliori 76 partite del campionato tra cui 4 scontri diretti tra le big. Per l’intera stagione gli Skylights di tutte le 380 partite, per rivivere i momenti salienti di tutti i match con il commento dei telecronisti di Sky e il supporto dello Sky Sport Tech e dello Sky Sport Skill. Un racconto a 360 gradi con gli inviati di Sky Sport che saranno presenti su tutti i campi della Serie A. Da sabato 13 a lunedì 15 settembre , appuntamento con la terza giornata della stagione. Sabato alle 20.45 si gioca Fiorentina-Napoli su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Domenica alle 18, sarà il momento di Sassuolo-Lazio su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW, mentre lunedì, alle 20.45 in campo Como-Genoa su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW.

Gli studi di Sky Sport

Sky fornirà una copertura totale della stagione grazie alla sua squadra editoriale con pre e postpartita di tutte le sfide, gli studi e le rubriche dedicate. Sabato pomeriggio pre e postpartita affidato a La Casa dello Sport - Day, con Sara Benci insieme a Michele Padovano, Walter Zenga e Federico Zancan. Alle 20.45, spazio a Campo Aperto, con Leo di Bello in compagnia di Dario Massara e Alessandro Biolchi. Postpartita affidato a Saturday Night, con Giorgia Cenni che affronterà i temi degli anticipi con Paolo Condò, Alessandro Costacurta, Michele Padovano, Walter Zenga e Stefano Borghi. Domenica si riparte a mezzogiorno con La Casa dello Sport - Day condotto da Mario Giunta con Lorenzo Minotti e Riccardo Gentile ospiti in studio. Alle 15.30 spazio a Sky Sunday Football, con Leo Di Bello, Stefano De Grandis, Maurizio Compagnoni e Fernando Orsi. Durante i match delle 20.45 nuovo appuntamento con Campo Aperto, con gli aggiornamenti live dai campi di gioco con Leo Di Bello in compagnia di Paolo Assogna e Angelo Carotenuto. Pre e postpatita affidato a Sky Calcio Club, il programma condotto da Fabio Caressa. Ospiti della tavola rotonda Beppe Bergomi, Paolo Di Canio, Luca Marchegiani e Marco Bucciantini. Lunedì sera sarà il momento de L’Originale, nell’inedita collocazione del Monday Night. Alessandro Bonan sarà in compagnia di Veronica Baldaccini, Luca Gotti, Giancarlo Marocchi e Gianfranco Teotino dalle 20 e dalle 22.30.