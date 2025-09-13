Dove vedere Fiorentina-Napoli

La sfida fra Fiorentina e Napoli valida per la 3^ giornata di campionato, si gioca sabato 13 settembre alle 20.45 e sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW . Telecronaca di Maurizio Compagnoni con il commento di Luca Marchegiani; a bordocampo Vanessa Leonardi e Massimiliano Ugolini. Appuntamento inoltre con Campo Aperto Serie A , dalle 18 alle 20. In studio Leo Di Bello, Dario Massara e Alessandro Biolchi. Dalle 20 alle 20.40 e dalle 22.40 a mezzanotte spazio a Saturday Night con Giorgia Cenni in compagnia di Paolo Condò, Alessandro Costacurta, Stefano Borghi (alle 20 anche Michele Padovano e Walter Zenga).

I numeri di Fiorentina e Napoli

La Fiorentina ha vinto solo due delle ultime 10 partite di campionato contro il Napoli, a fronte di due pareggi e sei sconfitte – successi arrivati il 10 aprile 2022 (3-2) e l’8 ottobre 2023 (3-1). Il Napoli è rimasto imbattuto in tutte le ultime sette trasferte di Serie A contro la Fiorentina (4V, 3N) e in generale nelle più recenti 16 gare esterne contro la Viola in campionato ha perso solo una volta (8V, 7N): 0-3 il 29 aprile 2018, tripletta di Giovanni Simeone. Il Napoli ha ottenuto 54 successi in Serie A contro la Fiorentina, contro nessuna avversaria ne conta di più (54 anche contro la Lazio); dall’altra parte, la viola ha battuto in 55 occasioni i partenopei in Serie A e solo contro il Bologna (58) vanta più vittorie nella competizione. La Fiorentina ha aperto il campionato con due pareggi consecutivi e ora potrebbe eguagliare un suo primato storico: solo due volte, nel 1936/37 (tra cui una sfida proprio contro il Napoli) e nel 2024/25, la Viola ha pareggiato tutte e tre le prime partite di una stagione di Serie A. Il Napoli ha vinto ben sei delle ultime sette gare di Serie A disputate dopo la sosta per le Nazionali; l’unica eccezione in questa serie è un 0-3 contro l’Atalanta datato 30 marzo 2024. La Fiorentina ha vinto ben sette delle ultime nove gare casalinghe in Serie A, trovando nel parziale appena un pareggio (0-0 contro il Parma ad aprile) e una sconfitta (0-2 contro il Como a febbraio).