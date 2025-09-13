Domenica alle ore 15 il Pisa ospita l'Udinese all'Arena Garibaldi. Gilardino punta su Meister in attacco, in difesa ballottaggio Lusuardi-Bonfanti. Nessuna variazione per i quattro di centrocampo, sulla trequarti spazio a Stence al fianco di Moreo. Per Runjaic, invece, out Lovric e Bayo. Dietro ballottaggio tra Bertola e Goglichidze, in mediana c'è Pietrowski e in attacco Davis

SERIE A, GLI INDISPONIBILI DELLA 3^ GIORNATA