Pisa-Udinese, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A

Domenica alle ore 15 il Pisa ospita l'Udinese all'Arena Garibaldi. Gilardino punta su Meister in attacco, in difesa ballottaggio Lusuardi-Bonfanti. Nessuna variazione per i quattro di centrocampo, sulla trequarti spazio a Stence al fianco di Moreo. Per Runjaic, invece, out Lovric e Bayo. Dietro ballottaggio tra Bertola e Goglichidze, in mediana c'è Pietrowski e in attacco Davis

SERIE A, GLI INDISPONIBILI DELLA 3^ GIORNATA

Probabili formazioni
Pisa
Adrian Semper
Adrian Semper
Portiere
Pisa
Simone Canestrelli
Simone Canestrelli
Difensore centrale di destra
Pisa
Antonio Caracciolo
Antonio Caracciolo
Difensore centrale
Pisa
Mateus Henrique Vanzelli Lusuardi
Mateus Henrique Vanzelli Lusuardi
Difensore centrale di sinistra
Pisa
Idrissa Touré
Idrissa Touré
Esterno destro
Pisa
Michel Aebischer
Michel Aebischer
Centrocampista centrale
Pisa
Marius Marin
Marius Marin
Centrocampista centrale
Pisa
Samuele Angori
Samuele Angori
Esterno sinistro
Pisa
Calvin Stengs
Calvin Stengs
Trequartista di destra
Pisa
Stefano Moreo
Stefano Moreo
Trequartista di sinistra
Pisa
Henrik Meister
Henrik Meister
Centravanti

PISA (3-4-2-1) la probabile formazione

Semper, Canestrelli, Caracciolo, Vanzelli Lusuardi, Touré, Aebischer, Marin, Angori, Stengs, Moreo, Meister. All. Alberto Gilardino

  • Unico indisponibile tra i nerazzurri è Vural
  • Meister dotrebbe partire dall'inizio. Dietro occhio a Bonfanti che si gioca una maglia con Lusuardi
Udinese
Razvan Sava
Razvan Sava
Portiere
Udinese
Nicolò Bertola
Nicolò Bertola
difensore centrale di destra
Udinese
Thomas Kristensen
Thomas Kristensen
difensore centrale
Udinese
Oumar Solet
Oumar Solet
difensore centrale di sinistra
Udinese
Kingsley Ehizibue
Kingsley Ehizibue
Esterno destro
Udinese
Arthur Atta
Arthur Atta
centrocampista centrale
Udinese
Jesper Karlström
Jesper Karlström
centrocampista centrale
Udinese
Jakub Piotrowski
Jakub Piotrowski
centrocampista centrale
Udinese
Jordan Zemura
Jordan Zemura
esterno sinistro
Udinese
Adam Buksa
Adam Buksa
attaccante
Udinese
Keinan Davis
Keinan Davis
attaccante

UDINESE (3-5-2) la probabile formazione

Sava, Bertola, Kristensen, Solet, Ehizibue, Atta, Karlström, Piotrowski, Zemura, Buksa, Davis. All. Kosta Runjaic

  • Problema al polpaccio destro per Sandi Lovric. In mediana conferma per Piotrowski
  • In difesa ballottaggio Bertola-Goglichidze
  • In attacco out Bayo per una forte contusione alla coscia

Serie A: Altre Notizie

Milan-Bologna, Allegri in conferenza LIVE alle 12

live Serie A

Giornata di conferenza stampa in casa Milan in vista della partita contro il Bologna....

Dove vedere Cagliari-Parma

guida tv

La partita tra Cagliari e Parma si gioca sabato 13 settembre alle 15 e sarà in diretta sulla app...

Il calendario della 3^ giornata di Serie A

guida tv

Da sabato 13 a lunedì 15 settembre, la 3^ giornata di Serie A su Sky e in streaming su NOW, con 3...

Lookman, se sabato in gruppo sarà convocato

atalanta

L'attaccante è tornato in Italia, dopo la trasferta in Africa per gli impegni con la Nigeria. Ha...

Bove: "Firenze, sei stata due volte rinascita"

Fiorentina

Con un lungo messaggio suoi propri canali social Edoardo Bove ha salutato la Fiorentina, Firenze...
