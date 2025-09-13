Domenica alle ore 15 il Pisa ospita l'Udinese all'Arena Garibaldi. Gilardino punta su Meister in attacco, in difesa ballottaggio Lusuardi-Bonfanti. Nessuna variazione per i quattro di centrocampo, sulla trequarti spazio a Stence al fianco di Moreo. Per Runjaic, invece, out Lovric e Bayo. Dietro ballottaggio tra Bertola e Goglichidze, in mediana c'è Pietrowski e in attacco Davis
PISA (3-4-2-1) la probabile formazione
Semper, Canestrelli, Caracciolo, Vanzelli Lusuardi, Touré, Aebischer, Marin, Angori, Stengs, Moreo, Meister. All. Alberto Gilardino
- Unico indisponibile tra i nerazzurri è Vural
- Meister dotrebbe partire dall'inizio. Dietro occhio a Bonfanti che si gioca una maglia con Lusuardi
UDINESE (3-5-2) la probabile formazione
Sava, Bertola, Kristensen, Solet, Ehizibue, Atta, Karlström, Piotrowski, Zemura, Buksa, Davis. All. Kosta Runjaic
- Problema al polpaccio destro per Sandi Lovric. In mediana conferma per Piotrowski
- In difesa ballottaggio Bertola-Goglichidze
- In attacco out Bayo per una forte contusione alla coscia