Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Roma-Torino, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A
©IPA/Fotogramma

Domenica 14 settembre la Roma sfida il Torino alle 12.30. Per i giallorossi nessuna rivoluzione, con Rensch in vantaggio su Wesley che ha sofferto un lieve sovraccarico muscolare alla coscia destra. Confermati Angelino ed Hermoso, alle spalle di Ferguson c'è il duo Dybala-Soulé. Nel Torino di Baroni Pedersen in vantaggio su Lazaro in difesa, Ilic su Gineitis. Per il centravanti ballottaggio Simeone-Adams, con il "Cholito" favorito per una maglia da titolare

SERIE A, GLI INDISPONIBILI DELLA 3^ GIORNATA

Probabili formazioni
Roma
Mile Svilar
Mile Svilar
Portiere
Roma
Mario Hermoso
Mario Hermoso
difensore centrale di destra
pubblicità
Roma
Gianluca Mancini
Gianluca Mancini
difensore centrale
Roma
Evan Ndicka
Evan Ndicka
difensore centrale di sinistra
pubblicità
Roma
Devyne Rensch
Devyne Rensch
esterno destro
Roma
Manu Koné
Manu Koné
centrocampista centrale
Roma
Bryan Cristante
Bryan Cristante
centrocampista centrale
Roma
José Ángel Esmoris Tasende
José Ángel Esmoris Tasende
esterno sinistro
pubblicità
Roma
Matías Soulé
Matías Soulé
trequartista
Roma
Paulo Dybala
Paulo Dybala
trequartista
pubblicità
Roma
Evan Ferguson
Evan Ferguson
centravanti

La probabile formazione

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Rensch, Koné, Cristante, Angelino; Soulé, Dybala; Ferguson. All. Gian Piero Gasperini

  • Wesley da valutare: non è al meglio a causa di un lieve sovraccarico muscolare alla coscia destra. Al suo posto è pronto Rensch
  • Confermato Angelino sulla sinistra così come Hermoso in difesa. Mancini e Ndicka completeranno il terzetto
  • Sulla trequarti il duo Dybala-Soulé, Ferguson il centravanti
Torino
Franco Israel
Franco Israel
portiere
Torino
Marcus Pedersen
Marcus Pedersen
terzino destro
pubblicità
Torino
Saúl Coco
Saúl Coco
difensore centrale
Torino
Guillermo Maripán
Guillermo Maripán
difensore centrale
pubblicità
Torino
Cristiano Biraghi
Cristiano Biraghi
terzino sinistro
Torino
Ivan Ilic
Ivan Ilic
mezz'ala destra
Torino
Kristjan Asllani
Kristjan Asllani
centrocampista centrale
Torino
Cesare Casadei
Cesare Casadei
mezz'ala sinistra
pubblicità
Torino
Cyril Ngonge
Cyril Ngonge
ala destra
Torino
Giovanni Simeone
Giovanni Simeone
centravanti
pubblicità
Torino
Nikola Vlasic
Nikola Vlasic
ala sinistra

La probabile formazione

TORINO (4-3-3): Israel; Pedersen, Coco, Maripán, Biraghi; Ilic, Asllani, Casadei; Ngonge, Simeone, Vlasic. All. Marco Baroni

  • Baroni ritrova Ismajli, ma non partirà dal 1'
  • Pedersen in vantaggio su Lazaro in difesa, Ilic su Gineitis
  • Per il centravanti ballottaggio Simeone-Adams, con il "Cholito" favorito per una maglia da titolare

Serie A: Altre Notizie

Allegri: "Credo che rivedremo Leao col Napoli"

milan

Giornata di conferenza stampa in casa Milan in vista della partita contro il Bologna....

Dove vedere Cagliari-Parma

guida tv

La partita tra Cagliari e Parma si gioca sabato 13 settembre alle 15 e sarà in diretta sulla app...

Il calendario della 3^ giornata di Serie A

guida tv

Da sabato 13 a lunedì 15 settembre, la 3^ giornata di Serie A su Sky e in streaming su NOW, con 3...

Lookman, se sabato in gruppo sarà convocato

atalanta

L'attaccante è tornato in Italia, dopo la trasferta in Africa per gli impegni con la Nigeria. Ha...

Bove: "Firenze, sei stata due volte rinascita"

Fiorentina

Con un lungo messaggio suoi propri canali social Edoardo Bove ha salutato la Fiorentina, Firenze...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE