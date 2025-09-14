Le partite di Serie A di oggi

Sono cinque gli appuntamenti della domenica della 3^ giornata di Serie A. Si inizia alle 12.30 con Roma-Torino , segue il doppio appuntamento delle 15.00 con Atalanta-Lecce e Pisa-Udinese . Alle 18.00 è il momento di Sassuolo-Lazio , in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW . Chiude la domenica Milan-Bologna . Telecronaca di Dario Massara con il commento di Massimo Gobbi; inviati Marco Nosotti e Matteo Petrucci.

Gli studi di Sky Sport

Sky fornirà una copertura totale della stagione grazie alla sua squadra editoriale con pre e postpartita di tutte le sfide, gli studi e le rubriche dedicate. La domenica si riparte a mezzogiorno con La Casa dello Sport - Day condotto da Mario Giunta con Lorenzo Minotti e Riccardo Gentile ospiti in studio. Alle 15.30 spazio a Sky Sunday Football, con Leo Di Bello, Stefano De Grandis, Maurizio Compagnoni e Fernando Orsi. Durante i match delle 20.45 nuovo appuntamento con Campo Aperto, con gli aggiornamenti live dai campi di gioco con Leo Di Bello in compagnia di Paolo Assogna e Angelo Carotenuto. Pre e postpatita affidato a Sky Calcio Club, il programma condotto da Fabio Caressa. Ospiti della tavola rotonda Beppe Bergomi, Paolo Di Canio, Luca Marchegiani e Marco Bucciantini.