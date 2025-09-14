Le partite di Serie A di oggi, il calendario e gli orari della 3^ giornataguida tv
Oggi, domenica 14 settembre, si scende in campo per la 3^ giornata di Serie A. Alle 18.00 Sassuolo-Lazio, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW
Sono cinque gli appuntamenti della domenica della 3^ giornata di Serie A. Si inizia alle 12.30 con Roma-Torino, segue il doppio appuntamento delle 15.00 con Atalanta-Lecce e Pisa-Udinese. Alle 18.00 è il momento di Sassuolo-Lazio, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Chiude la domenica Milan-Bologna. Telecronaca di Dario Massara con il commento di Massimo Gobbi; inviati Marco Nosotti e Matteo Petrucci.
Gli studi di Sky Sport
Sky fornirà una copertura totale della stagione grazie alla sua squadra editoriale con pre e postpartita di tutte le sfide, gli studi e le rubriche dedicate. La domenica si riparte a mezzogiorno con La Casa dello Sport - Day condotto da Mario Giunta con Lorenzo Minotti e Riccardo Gentile ospiti in studio. Alle 15.30 spazio a Sky Sunday Football, con Leo Di Bello, Stefano De Grandis, Maurizio Compagnoni e Fernando Orsi. Durante i match delle 20.45 nuovo appuntamento con Campo Aperto, con gli aggiornamenti live dai campi di gioco con Leo Di Bello in compagnia di Paolo Assogna e Angelo Carotenuto. Pre e postpatita affidato a Sky Calcio Club, il programma condotto da Fabio Caressa. Ospiti della tavola rotonda Beppe Bergomi, Paolo Di Canio, Luca Marchegiani e Marco Bucciantini.
Serie A, la programmazione della domenica
Domenica 14 agosto
- dalle 12.00: La Casa dello Sport – Day con Mario Giunta, Lorenzo Minotti e Riccardo Gentile
- ore 12.30: Roma-Torino su DAZN 1
- ore 15.00: Atalanta-Lecce su DAZN 1
- ore 15.00: Pisa-Udinese su DAZN 2
- dalle 15.30: La Casa dello Sport – Day con Leo Di Bello, Maurizio Compagnoni, Stefano De Grandis e Fernando Orsi
- alle 18.00: SASSUOLO-LAZIO su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca Dario Massara, commento Massimo Gobbi; inviati Marco Nosotti e Matteo Petrucci
- dalle 20.00 e dalle 22.40: Sky Calcio Club con Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Paolo Di Canio, Luca Marchegiani e Marco Bucciantini
- dalle 20.45: Campo Aperto Serie A con Leo Di Bello, Paolo Assogna, Angelo Carotenuto
- ore 20.45: Milan-Bologna su DAZN 2