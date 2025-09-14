Dove vedere Roma-Torino

La partita Roma-Torino, valida per la 3^ giornata di Serie A, sarà trasmessa domenica 14 settembre alle ore 12.30 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Roma e Torino

La Roma è rimasta imbattuta in tutte le ultime otto gare di Serie A contro il Torino (6V, 2N), subendo appena quattro gol nel parziale. Il Torino ha vinto solo una delle ultime 15 trasferte di campionato contro la Roma, a fronte di un pareggio e 13 sconfitte – successo nella serie arrivato il 5 gennaio 2020 per 2-0 (doppietta di Andrea Belotti). La Roma è la squadra contro cui il Torino ha segnato più gol in Serie A: 196; dall’altra parte, i giallorossi hanno realizzato 230 centri contro i granata nella competizione, solo contro l’Inter ne contano di più (233). Senza reti subite nelle prime due gare di questo campionato, la Roma può tenere la porta inviolata in ciascuna delle prime tre partite giocate in una stagione di Serie A per la quarta volta nella sua storia, dopo il 1986/87, il 2007/08 e il 2014/15. Il Torino ha iniziato il campionato con una sconfitta e un pareggio e, includendo la fine della scorsa stagione, non ha trovato la rete in nessuna delle ultime cinque gare di Serie A: l’ultima volta che ha giocato sei incontri di fila nella competizione senza segnare risale a dicembre 1991. La Roma è rimasta imbattuta nelle ultime 13 gare casalinghe in campionato (11V, 2N): l’ultima volta che i giallorossi hanno giocato più partite interne in Serie A senza perdere è stata tra luglio 2020 e febbraio 2021 (16 in quell’occasione, con Paulo Fonseca in panchina).