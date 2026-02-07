L'allenatore azzurro a DAZN dopo la partita: "Abbiamo fatto tutto noi, i due gol del Genoa sono due infortuni nostri, rialzarsi non era facile. McTominay? Avrebbe voluto giocare, ma ho preferito non prendere rischi stupidi". Sui tanti problemi di infortuni: "Tutti dovremmo fare delle riflessioni, dalla composizione della rosa al mercato che abbiamo fatto" HIGHLIGHTS - CLASSIFICA - PAGELLE

Una partita pazza a Genova, con continui colpi di scena, rigori, Var, rossi e l'ennesimo guaio fisico in casa Napoli, ancora per uno dei suoi protagonisti, Scott McTominay. Alla fine il Napoli si porta a casa il massimo in una situazione di grande difficoltà, per di più in dieci uomini: "Una vittoria di coraggio e cuore, ma abbiamo fatto tutto noi - è stata l'analisi di Conte a DAZN post partita -. I due gol del Genoa sono due infortuni nostri, rialzarsi non era facile, ma abbiamo proseguito e continuato ad attaccare. È la dimostrazione che non siamo mai domi, nonostante le difficoltà. Ogni domenica ce n'è una, ma sono davvero orgoglioso dei ragazzi. E faccio i complimenti sia al Genoa che a De Rossi".

Le news su McTominay: "Non volevo rischiare" "McTominay? È un problema che si porta da inizio anno, si infiamma la parte di tendine che parte dal gluteo - ha spiegato Conte -. Non gli impedisce di giocare, ma va un po' a marce ridotte. Avrebbe voluto giocare, ma ho preferito non prendere rischi stupidi. Vedremo se recupererà per il Como in Coppa Italia".