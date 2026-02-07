Genoa-Napoli, Conte: "Vittoria di cuore. McTominay? Non ho voluto rischiare"napoli
L'allenatore azzurro a DAZN dopo la partita: "Abbiamo fatto tutto noi, i due gol del Genoa sono due infortuni nostri, rialzarsi non era facile. McTominay? Avrebbe voluto giocare, ma ho preferito non prendere rischi stupidi". Sui tanti problemi di infortuni: "Tutti dovremmo fare delle riflessioni, dalla composizione della rosa al mercato che abbiamo fatto"
Una partita pazza a Genova, con continui colpi di scena, rigori, Var, rossi e l'ennesimo guaio fisico in casa Napoli, ancora per uno dei suoi protagonisti, Scott McTominay. Alla fine il Napoli si porta a casa il massimo in una situazione di grande difficoltà, per di più in dieci uomini: "Una vittoria di coraggio e cuore, ma abbiamo fatto tutto noi - è stata l'analisi di Conte a DAZN post partita -. I due gol del Genoa sono due infortuni nostri, rialzarsi non era facile, ma abbiamo proseguito e continuato ad attaccare. È la dimostrazione che non siamo mai domi, nonostante le difficoltà. Ogni domenica ce n'è una, ma sono davvero orgoglioso dei ragazzi. E faccio i complimenti sia al Genoa che a De Rossi".
Le news su McTominay: "Non volevo rischiare"
"McTominay? È un problema che si porta da inizio anno, si infiamma la parte di tendine che parte dal gluteo - ha spiegato Conte -. Non gli impedisce di giocare, ma va un po' a marce ridotte. Avrebbe voluto giocare, ma ho preferito non prendere rischi stupidi. Vedremo se recupererà per il Como in Coppa Italia".
Le parole sulla rosa e mercato
Ma che messaggio lancia il Napoli dopo una vittoria così sofferta? "Dico sempre ai ragazzi di dover uscire a testa alta, dando tutto, rendendo orgogliosi i tifosi" - ha concluso Conte, prima di una riflessione finale: "Parliamoci chiaro, è davvero difficile: sono i giocatori ad essere determinanti, e se non hai giocatori è difficile. Se questa è la mia stagione più dura? Tutti dovremmo fare delle riflessioni, sulla composizione della rosa - che secondo me è ridotta - sul mercato che abbiamo fatto, sul fatto che non possiamo attingere dal vivaio. Certo, ci sono stati tantissimi infortuni e pure molto lunghi. Chiudo rifacendo i complimenti ai miei".