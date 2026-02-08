La partita Bologna-Parma valida per la 24^ giornata di Serie A sarà trasmessa domenica 8 febbraio alle ore 12.30 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Bologna e Parma

Il Bologna è rimasto imbattuto in 11 delle ultime 12 sfide contro il Parma in Serie A (5V, 6N), l'unico successo dei crociati nel periodo è arrivato il 22 febbraio 2025 (2-0 al Tardini con gol di Ange-Yoan Bonny e Simon Sohm). Dopo aver vinto tutte le prime tre trasferte contro il Bologna in Serie A tra l'aprile 1991 e il marzo 1998, il Parma ha ottenuto un solo successo nelle ultime 16 gare al Dall'Ara contro i rossoblù nel massimo campionato (7N, 8P): 2-1 in rimonta il 22 dicembre 2012, con gol di Sörensen per i felsinei e reti di Jaime Valdés e Nicola Sansone per i crociati. Dallo scorso dicembre, nessuna squadra ha perso più partite del Bologna in Serie A (7/11, al pari del Lecce); nello stesso periodo, i rossoblù sono anche una delle due formazioni con più gol subiti nel torneo (22 reti concesse, al pari del Pisa). Il Bologna ha guadagnato un solo punto nelle ultime sei gare al Dall'Ara in campionato, perdendo le tre più recenti. Il Parma è reduce da due sconfitte consecutive in campionato contro Atalanta e Juventus; in questa stagione di Serie A i gialloblù non hanno mai perso tre partite di fila. Il Parma ha guadagnato solo quattro punti in 12 sfide contro formazioni attualmente nelle prime 10 posizioni in classifica in Serie A (4N, 8P), solo il Lecce (tre) ha ottenuto meno punti contro queste squadre.