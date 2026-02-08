Partite Serie A oggi, il calendario e gli orari della 24^ giornataguida tv
Oggi, domenica 8 febbraio, si scende in campo per la 24^giornata di Serie A. Alle 18.00 Sassuolo-Inter su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Tutti gli appuntamenti della domenica di campionato
La domenica della 24^ giornata di campionato si apre alle 12.30 con Bologna-Parma e prosegue alle 15.00 con Lecce-Udinese. Alle 18.00 è il momento di Sassuolo-Inter su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca di Federico Zancan con il commento di Riccardo Montolivo; inviati Matteo Barzaghi e Andrea Paventi. La sera, alle 20.45, scenderanno in campo Juventus e Lazio.
Gli studi e i volti di Sky Sport
Domenica si parte a mezzogiorno con La Casa dello Sport - Day condotto da Sara Benci, con Fernando Orsi e Angelo Carotenuto ospiti in studio. Alle 15.30 spazio a Sky Sunday Football, con Leo Di Bello, Lorenzo Minotti e Paolo Assogna. Durante i match delle 20.45 nuovo appuntamento con Campo Aperto, con gli aggiornamenti live dai campi di gioco con Leo Di Bello in compagnia di Dario Massara, Luca Marchetti e Paolo Ciarravano. Pre e postpartita affidato a Sky Calcio Club, con Fabio Tavelli alla conduzione. Compongono la tavola rotonda Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Paolo Di Canio, Giancarlo Marocchi e Stefano De Grandis.
Serie A, la programmazione di oggi
Domenica 8 febbraio
- Dalle 12.00: La Casa dello Sport – Day con Sara Benci, Fernando Orsi e Angelo Carotenuto
- ore 12.30: Bologna-Parma su DAZN 1
- ore 15.00: Lecce-Udinese su DAZN 1
- Dalle 16.00: Sky Sunday Football con Leo Di Bello, Lorenzo Minotti e Paolo Assogna
- Alle 18.00: SASSUOLO-INTER su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Telecronaca
- Dalle 20 e dalle 22.45: Sky Calcio Club con Fabio Tavelli, Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Paolo Di Canio, Giancarlo Marocchi e Stefano De Grandis
- ore 20.45: Juventus-Lazio su DAZN 1
- Dalle 20.45: Campo Aperto Serie A con Leo Di Bello, Dario Massara, Luca Marchetti e Paolo Ciarravano