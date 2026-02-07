L'allenatore del Genoa commenta con rammarico la sconfitta subita contro il Napoli con un rigore controverso accordato alla squadra di Conte nel recupero: "Il calcio a cui ero abituato era diverso. Il VAR sta sostituendo gli arbitri quando dovrebbe essere uno strumento che dà certezza. E' una deriva pericolosa e che non mi piace, ma dovremo adattarci perché siamo tutti sulla stessa barca"
Un Daniele De Rossi come di consueto chiaro e senza filtri parla dopo la sconfitta subita nei minuti di recupero contro il Napoli con un rigore decretato dopo 'On field review': "Bisognerà evitare di commettere questi pseudo-falli fino all'ultimo secondo. La squadra ha fatto una partita intelligente, aggressiva, mi è piaciuta ma perderla così di nuovo come con la Lazio e in una maniera simile è faticoso, perché poi abbiamo fatto altre gare con Inter e Atalanta fatte bene, è veramente faticoso se si pensa agli episodi - dice a Sky - Bisogna cercare di liberare la mente e bisogna andare un po' più lucidi verso quella che è la direzione del calcio, quello che sta diventando il regolamento del calcio e cercare di allinearsi anche se è contro natura". Sul rigore: "Molto meno chiaro dei classici step on foot che vengono fischiati. Un mio collaboratore ha detto una cosa giusta e cioé che se non ce lo fischieranno a noi protesteremo, perché ormai si protesta per qualsiasi cosa, ormai proviamo a cercare un vantaggio su ogni cosa". Ed ancora: "Questo non è un chiaro errore e non è campanilismo perché stiamo tutti sulla stessa barca, una domenica tocca a me e una a te, è una deriva che a me fa paura, non mi piace e non si torna più indietro se il regolamento diventa questo". Sull'utilità del VAR: "Penso che il VAR sia uno strumento incredibile ma penso anche che stia sostituendo gli arbitri e poi penso anche che noi calciatori e allenatori siamo furbi e quindi cerchiamo di trarne il massimo vantaggio perché poi la posta in palio è molto alta. Sta diventando uno strumento per fare punti e vincere le partite quando dovrebbe essere uno strumento che aiuta a dare certezza a un arbitro quando c'è un errore grave e chiaro e nel caso specifico secondo me non è un chiaro errore perché il mio giocatore non schiaccia il piede ma lo struscia. Diventa difficile ai difensori dire di difendere in maniera diversa, dovremo farlo adattandoci"
De Rossi: "La gara è andata bene ma usciamo con zero punti"
Nello specifico della gara, in conferenza stampa: "Il Napoli è molto forte. Avevamo messo bene la partita, poi l’avevano ribaltata. Rimetterla in piedi non era facile: abbiamo fatto il 2-2 su nostra pressione e, contro una squadra così forte, la gara è andata bene. La sensazione amara è questa: fare zero punti contro il Napoli e altre squadre nonostante le prestazioni. Dovevamo essere perfetti e non lo siamo stati". Ed ancora: "Solo a Roma siamo stati un po’ mosci nella reazione. Noi siamo una squadra di uomini importanti e coraggiosi. Andiamo avanti, perché questo è il calcio. Ho la sensazione che, con un po’ di fortuna in più, la squadra sarebbe più in alto, con 5-6 punti in più".
"Il calcio a cui ero abituato era diverso"
"Tocca troppo spesso a noi. Devo lavorare sui dettagli di un regolamento di m...: dobbiamo essere passivi in area, sui contrasti, attenti a non sfiorare, a saltare con le mani in tasca - dice invece in conferenza stampa - È tutto cambiato, il calcio a cui ero abituato funzionava in maniera diversa ed è agghiacciante non conoscere il limite di un chiaro errore: chi lo decide?". E ancora: "Questi ragazzi non meritano di uscire bastonati dallo stadio. Hanno fatto una partita di grande intensità contro una squadra forte. Vanno forte in settimana e devo dirlo, sono encomiabili".