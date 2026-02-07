Un Daniele De Rossi come di consueto chiaro e senza filtri parla dopo la sconfitta subita nei minuti di recupero contro il Napoli con un rigore decretato dopo 'On field review': "Bisognerà evitare di commettere questi pseudo-falli fino all'ultimo secondo. La squadra ha fatto una partita intelligente, aggressiva, mi è piaciuta ma perderla così di nuovo come con la Lazio e in una maniera simile è faticoso, perché poi abbiamo fatto altre gare con Inter e Atalanta fatte bene, è veramente faticoso se si pensa agli episodi - dice a Sky - Bisogna cercare di liberare la mente e bisogna andare un po' più lucidi verso quella che è la direzione del calcio, quello che sta diventando il regolamento del calcio e cercare di allinearsi anche se è contro natura". Sul rigore: "Molto meno chiaro dei classici step on foot che vengono fischiati. Un mio collaboratore ha detto una cosa giusta e cioé che se non ce lo fischieranno a noi protesteremo, perché ormai si protesta per qualsiasi cosa, ormai proviamo a cercare un vantaggio su ogni cosa". Ed ancora: "Questo non è un chiaro errore e non è campanilismo perché stiamo tutti sulla stessa barca, una domenica tocca a me e una a te, è una deriva che a me fa paura, non mi piace e non si torna più indietro se il regolamento diventa questo". Sull'utilità del VAR: "Penso che il VAR sia uno strumento incredibile ma penso anche che stia sostituendo gli arbitri e poi penso anche che noi calciatori e allenatori siamo furbi e quindi cerchiamo di trarne il massimo vantaggio perché poi la posta in palio è molto alta. Sta diventando uno strumento per fare punti e vincere le partite quando dovrebbe essere uno strumento che aiuta a dare certezza a un arbitro quando c'è un errore grave e chiaro e nel caso specifico secondo me non è un chiaro errore perché il mio giocatore non schiaccia il piede ma lo struscia. Diventa difficile ai difensori dire di difendere in maniera diversa, dovremo farlo adattandoci"