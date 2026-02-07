Offerte Sky
Fiorentina-Torino, dove vedere la partita in tv: gli orari

guida tv

La partita Fiorentina-Torino della 24^ giornata di Serie A, si gioca sabato 7 febbraio alle ore 20.45 e sarà in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Dove vedere Fiorentina-Torino in tv

La partita Fiorentina-Torino, valida per la 24^ giornata di Serie A sarà trasmessa sabato 7 febbraio alle ore 20.45 e sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca Antonio Nucera, commento Massimo Gobbi. A bordocampo Vanessa Leonardi e Paolo Aghemo. Dalle 20 alle 20.35 e dalle 22.40 a mezzanotte, appuntamento con Saturday Night: in studio Giorgia Cenni in compagnia di Paolo Condò, Alessandro Costacurta e Stefano Borghi.

I numeri di Fiorentina e Torino

La Fiorentina è la squadra contro cui il Torino ha vinto più partite nella sua storia in Serie A: 50 su 153 sfide, completano 50 successi viola e 53 pareggi. L'ultima vittoria dei granata contro i toscani in campionato risale, però, al 21 gennaio 2023 (1-0), da allora due successi viola e quattro pareggi in sei confronti. Fiorentina e Torino hanno pareggiato le ultime due sfide in campionato, l'ultima volta che hanno registrato almeno tre pareggi consecutivi in Serie A risale al periodo tra gennaio 2014 e febbraio 2015 (quattro in quel caso). La Fiorentina è rimasta imbattuta in 34 delle ultime 35 partite casalinghe contro il Torino in Serie A (19V, 15N): l'unico successo dei granata al Franchi nel periodo in campionato risale al 21 gennaio 2023 (1-0 con rete di Miranchuk). La Fiorentina arriva da due sconfitte di fila in campionato contro Cagliari e Napoli; solo una volta in questa stagione di Serie A i viola hanno perso tre match consecutivi: tra novembre e dicembre contro Atalanta, Sassuolo ed Hellas Verona. La Fiorentina è la squadra che ha registrato meno clean sheet nel campionato di Serie A in corso: solo tre (mentre il Torino nove). Tra le squadre attualmente in Serie A, il Torino è quella che aspetta da più partite il pareggio: 12 (4V, 8P); l'ultimo segno "X" dei granata in campionato risale infatti allo scorso 8 novembre nel derby contro la Juventus (0-0).

