Nel match del lunedì alle 18.30, il Verona ospita la Cremonese. Zanetti pensa al debutto dell’ex svincolato Akpa Akpro e dell’attaccante Orban. Difficile vedere subito in campo dal 1’ Vardy, Nicola dovrebbe confermare davanti la coppia Vazquez-Sanabria. Le probabili formazioni di Verona-Cremonese
Verona (3-5-2), la probabile formazione
Montipò; Nunez, Nelsson, Frese; Belghali, Serdar, Al Musrati, Akpa Akpro, Bradaric; Giovane, Orban. All. Zanetti
- Zanetti non ha Suslov, Mosquera e Valentini
- Belghali al posto di Cham, l'ex svincolato Akpa Akpro potrebbe essere subito titolare
- Frese favorito su Ebosse in difesa, in attacco esordio per Orban
- Dal 1’ dovrebbe partire Al Musrati e non Bernede
Cremonese (3-5-2), la probabile formazione
Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Collocolo, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Vazquez, Sanabria. All. Nicola
- Davanti Nicola pensa a confermare la coppia Vazquez-Sanabria, con Vardy difficilmente subito in campo dal 1’
- In difesa conferme per Terracciano-Baschirotto-Bianchetti, con Faye possibile opzione sulla sinistra
- A centrocampo titolari Bondo e Collocolo e Grassi in panchina