Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Verona-Cremonese, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A

Nel match del lunedì alle 18.30, il Verona ospita la Cremonese. Zanetti  pensa al debutto dell’ex svincolato Akpa Akpro e dell’attaccante Orban. Difficile vedere subito in campo dal 1’ Vardy, Nicola dovrebbe confermare davanti la coppia Vazquez-Sanabria. Le probabili formazioni di Verona-Cremonese

TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

Probabili formazioni
Verona
Lorenzo Montipò
Lorenzo Montipò
Portiere
Verona
Unai Núñez
Unai Núñez
Difensore
pubblicità
Verona
Victor Nelsson
Victor Nelsson
Difensore centrale
Verona
Martin Frese
Martin Frese
Difensore
pubblicità
Verona
Rafik Belghali
Rafik Belghali
Esterno destro
Verona
Suat Serdar
Suat Serdar
Mezz'ala destra
Verona
Al Moatasembellah Ali Mohamed Al Musrati
Al Moatasembellah Ali Mohamed Al Musrati
Centrocampista centrale
Verona
Jean-Daniel Akpa-Akpro
Jean-Daniel Akpa-Akpro
Mezz'ala sinistra
pubblicità
Verona
Domagoj Bradaric
Domagoj Bradaric
Esterno sinistro
Verona
Giovane
Giovane
Attaccante
pubblicità
Verona
Gift Orban
Gift Orban
Attaccante

Verona (3-5-2), la probabile formazione

Montipò; Nunez, Nelsson, Frese; Belghali, Serdar, Al Musrati, Akpa Akpro, Bradaric; Giovane, Orban. All. Zanetti

  • Zanetti non ha Suslov, Mosquera e Valentini
  • Belghali al posto di Cham, l'ex svincolato Akpa Akpro potrebbe essere subito titolare
  • Frese favorito su Ebosse in difesa, in attacco esordio per Orban
  • Dal 1’ dovrebbe partire Al Musrati e non Bernede
Cremonese
Emil Audero
Emil Audero
Portiere
Cremonese
Filippo Terracciano
Filippo Terracciano
Difensore
pubblicità
Cremonese
Federico Baschirotto
Federico Baschirotto
Difensore centrale
Cremonese
Matteo Bianchetti
Matteo Bianchetti
Difensore
pubblicità
Cremonese
Alessio Zerbin
Alessio Zerbin
Esterno destro
Cremonese
Michele Collocolo
Michele Collocolo
Mezz'ala destra
Cremonese
Warren Bondo
Warren Bondo
Centrocampista centrale
Cremonese
Jari Vandeputte
Jari Vandeputte
Mezz'ala sinistra
pubblicità
Cremonese
Giuseppe Pezzella
Giuseppe Pezzella
Esterno sinistro
Cremonese
Franco Vázquez
Franco Vázquez
Attaccante
pubblicità
Cremonese
Antonio Sanabria
Antonio Sanabria
Attaccante

Cremonese (3-5-2), la probabile formazione

Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Collocolo, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Vazquez, Sanabria. All. Nicola

  • Davanti Nicola pensa a confermare la coppia Vazquez-Sanabria, con Vardy difficilmente subito in campo dal 1’
  • In difesa conferme per Terracciano-Baschirotto-Bianchetti, con Faye possibile opzione sulla sinistra
  • A centrocampo titolari Bondo e Collocolo e Grassi in panchina

Serie A: Altre Notizie

Le partite di Serie A di oggi

guida tv

Oggi, domenica 14 settembre, si scende in campo per la 3^ giornata di Serie A. Alle 18.00...

Dove vedere Roma-Torino

guida tv

La partita tra Roma e Torino si gioca domenica 14 settembre alle 12.30 e sarà in diretta sulla...

Conte: "Gara dominata, finale non mi è piaciuto"

napoli

L'allenatore del Napoli analizza il successo sulla Fiorentina per 3-1 e se da una parte elogia la...

Chivu: "Poca lucidità, ma ho fiducia nel futuro"

INTER

Seconda sconfitta di fila per i nerazzurri dopo il pazzo 4-3 all'Allianz Stadium, derby d'Italia...

Tudor: "Partita pazzesca vinta contro grande team"

JUVENTUS

Le parole dell'allenatore bianconero dopo la vittoria per 4-3 sull'Inter: "È stata una partita...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE