L'argentino ha rimediato una lesione muscolare di basso grado alla coscia sinistra. Stop di due settimane, salterà il derby di domenica oltre alla prima partita di Europa League a Nizza e la successiva giornata di campionato col Verona

Non arrivano buone notizie in casa Roma. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto Paulo Dybala, infatti, hanno evidenziato una lesione muscolare di basso grado alla coscia sinistra: il giocatore starà fermo due settimane e salterà, dunque, il derby contro la Lazio, in programma domenica alle 12.30, oltre alle sfide contro Nizza (in Europa League) e Verona. L'argentino era uscito all'intervallo nel match perso contro il Torino, sostituito da Ferguson, dopo aver accusato un fastidio muscolare sulla battuta di un calcio di punizione.