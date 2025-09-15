Esplora tutte le offerte Sky
Dybala, le news di oggi sull'infortunio verso Lazio-Roma

Serie A

L'argentino ha rimediato una lesione muscolare di basso grado alla coscia sinistra. Stop di due settimane, salterà il derby di domenica oltre alla prima partita di Europa League a Nizza e la successiva giornata di campionato col Verona

LAZIO, DA VALUTARE ROVELLA E CASTELLANOS

Non arrivano buone notizie in casa Roma. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto Paulo Dybala, infatti, hanno evidenziato una lesione muscolare di basso grado alla coscia sinistra: il giocatore starà fermo due settimane e salterà, dunque, il derby contro la Lazio, in programma domenica alle 12.30, oltre alle sfide contro Nizza (in Europa League) e Verona. L'argentino era uscito all'intervallo nel match perso contro il Torino, sostituito da Ferguson, dopo aver accusato un fastidio muscolare sulla battuta di un calcio di punizione.

I numeri di Dybala

Rientrato tra i convocati un mese fa, dopo l'operazione al tendine con cui aveva chiusi anzitempo la stagione passata, Dybala era sceso in campo contro il Torino per la prima volta da titolare. Nelle prime due giornate aveva accumulato 61 minuti totali, entrando sempre dalla panchina: un quarto d'ora all'esordio col Bologna, il secondo tempo intero (cambiando la partita col suo ingresso in campo) nella trasferta di Pisa.

