Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
l'analisi

Roma fatica in attacco, Gasperini cerca soluzioni: e se fosse Pellegrini?

Paolo Assogna

La sconfitta contro il Torino, la prima di Gasperini sulla panchina della Roma, ha fatto emergere il problema della fase offensiva dei giallorossi, fermi a solo due gol in tree partite, di cui uno solo segnato da un attaccante, quel Soulé che sembra essere il vero unico punto fermo. Ecco allora che una soluzione, almeno nell'immediato in attesa anche di Bailey, potrebbe essere provare a recuperare Pellegrini, che col derby, prossimo appuntamento, ha sempre avuto un feeling particolare

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ