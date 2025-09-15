La sconfitta contro il Torino, la prima di Gasperini sulla panchina della Roma, ha fatto emergere il problema della fase offensiva dei giallorossi, fermi a solo due gol in tree partite, di cui uno solo segnato da un attaccante, quel Soulé che sembra essere il vero unico punto fermo. Ecco allora che una soluzione, almeno nell'immediato in attesa anche di Bailey, potrebbe essere provare a recuperare Pellegrini, che col derby, prossimo appuntamento, ha sempre avuto un feeling particolare
