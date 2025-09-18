Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Roma, Hermoso e Wesley in dubbio per il derby

Serie A

Due presenze a rischio in casa Roma in vista del derby di domenica 21 settembre. Dopo l'allenamento di questa mattina Hermoso ha accusato un affaticamento al soleo della gamba destra. Gli esami strumentali effetttuati hanno escluso lesioni. Assente anche Wesley alle prese con un virus intestinale. Domani sarà il giorno decisivo per capire la possibilità di vederli in campo contro la Lazio

INDISPONIBILI SERIE A, 4^GIORNATA

Si avvicina il derby di Roma, in programma domenica 21 settembre alle 14.30, e per la Roma non mancano i problemi. All'allenamento odierno mancava Wesley a causa di un virus intestinale che sarà monitorato nelle prossime ore ma che al momento mette a rischio la sua presenza in campo. Più difficile la presenza di Hermoso che invece ha accusato un affaticamento al soleo della coscia destra. Gli accertamenti strumentali a cui si è sottoposto hanno escluso lesioni ma difficile immaginare il recupero per la sfida delle 12.30

Leggi anche

Lazio, idea 4-2-3-1 per il derby

Serie A: Altre Notizie

Lookman torna in gruppo: è a disposizione di Juric

atalanta

Ademola Lookman è tornato in gruppo. Giovedì mattina c'è stato un chiarimento tra il calciatore...

Roma, Hermoso e Wesley in dubbio per il derby

Serie A

Due presenze a rischio in casa Roma in vista del derby di domenica 21 settembre. Dopo...

La presentazione della 4^ giornata di Serie A

guida tv

La 4^ giornata di Serie A si gioca da venerdì 19 a lunedì 22 settembre, alle 20.45, con...

Atalanta, a Torino senza Scalvini e De Ketelaere

Serie A

Problemi per l'Atalanta e Juric in vista del prossimo match di campionato contro il suo ex...

San Siro, Giunta approva vendita a Inter e Milan

milano

La Giunta del Comune di Milano ha approvato la delibera per la vendita del Meazza a Inter e...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE