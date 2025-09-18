Roma, Hermoso e Wesley in dubbio per il derby

Due presenze a rischio in casa Roma in vista del derby di domenica 21 settembre. Dopo l'allenamento di questa mattina Hermoso ha accusato un affaticamento al soleo della gamba destra. Gli esami strumentali effetttuati hanno escluso lesioni. Assente anche Wesley alle prese con un virus intestinale. Domani sarà il giorno decisivo per capire la possibilità di vederli in campo contro la Lazio

Si avvicina il derby di Roma, in programma domenica 21 settembre alle 14.30, e per la Roma non mancano i problemi. All'allenamento odierno mancava Wesley a causa di un virus intestinale che sarà monitorato nelle prossime ore ma che al momento mette a rischio la sua presenza in campo. Più difficile la presenza di Hermoso che invece ha accusato un affaticamento al soleo della coscia destra. Gli accertamenti strumentali a cui si è sottoposto hanno escluso lesioni ma difficile immaginare il recupero per la sfida delle 12.30