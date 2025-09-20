Lazio-Roma, Gasperini LIVE: "Wesley ed Hermoso..."

Giornata di conferenza stampa in casa Roma in attesa del derby contro la Lazio. L'allenatore Gasperini presenta il big match ai giornalisti a partire dalle 13.45: segui qui le sue parole in diretta
La conferenza LIVE di Gasperini
Cosa intende quando dice che vuole uscire dalla sua comfort zone? Meno pressione alta?
"I principi non li cambio, ogni volta mi hanno detto che non avrebbero funzionato a uno step più alto e invece si sono rivelati sempre vincenti. I principi non sono modificabili, non mi snaturo ormai. Forse dovevo farlo prima, intendo che devo tenere conto delle caratteristiche dei giocatori che ho"
Il valore aggiunto di questo derby sarà dato dagli allenatori?
"Ci prendiamo le nostre responsabilità, ma chi va in campo può fare bene e sa che rappresenta la sua squadra e deve dare il 100%"
Pellegrini come sta fisicamente? Tsimikas è pronto?
"Tsimikas si sta inserendo. Abbiamo tante partite prossimamente e di sicuro giocherà. Non so se già domani, se dall'inizio o a gara in corso. Di sicuro prima o poi giocherà. Pellegrini per me è forte e potenzialmente molto forte, poi ci sono le prestazioni. Sta fuori da mesi, ma si allena da molto e non ha problemi di inserimento. Prima o poi giocherà, domani? Perchè no? Mi aspetto che diventi un giocatore di alto livello, in maniera costante e non solo a tratti. Gattuso anche lo aspetta, ma c'è bisogno di più condizione. In quel ruolo avanzato al posto di Dybala può giocarci. Però va recuperato se lo vogliono anche la piazza e la società"
Sono arrivati segnali da Dovbyk come auspicava dopo il Torino? In un derby cosa serve per vincere?
"Bisogna essere micidiali negli episodi. Tutti hanno cuore, pathos e determinazione, ma bisogna essere precisi nel portare i momenti decisivi dalla propria parte. Con il Torino non è stata una buona gara anche se forse non meritavamo la sconfitta. La partita si poteva preparare meglio, ma non è il caso di tornarci sopra. Ora mi interessa lo sviluppo della squadra, ho bisogno di tutti i giocatori che sembravano destinati all'addio. Tutti devono fare benissimo"
Ci sono possibilità di vedere Pellegrini titolare?
"La voglia ce l'hanno tutti, giocare in Serie A con la Roma è speciale. Ognuno dei miei giocatori è prontissimo per giocare domani"
Lei e Sarri siete i due decani della Serie A, cos'avete in comune?
"Ci siamo incontrati già in Serie C, anche lui è partito dalla gavetta ed è arrivato a creare delle squadre che sono diventate un modello. Tutto quello che siamo arrivati a giocarci ce lo siamo conquistati attraverso il campo e i risultati"
Crede ancora che la Roma sia la sfida più difficile della sua carriera o si aspettava un discorso differente?
"Questa è una grande sfida, io porto l'esperienza della mia carriera in una piazza come Roma, ciò mi ha motivato a cambiare. Sono convinto della bontà della scelta, ora guardo al presente e devo cercare di ottenere il massimo, uscendo dalla mia zona di confort. Ciò rappresenta un'altra sfida, quella di recuperare altre strade mantenendo i miei principi di squadra propositiva"
Cosa teme di più della Lazio?
"Si tratta di un'ottima squadra, che rispetto molto. Non ha fatto mercato, ma non ha nemmeno venduto nessuno ed è la stessa formazione dello scorso anno, che era già ottima"
Il derby arriva presto. Spesso si dice, 'meglio due feriti che un morto?, il derby si può anche pareggiare?
"I derby che ci si ricorda sono quelli che si vincono, non quelli che si pareggiano. Sì, arriva molto presto, in un momento in cui le squadre sono ancora in fase di costruzione e apprendimento"
Come si sente alla vigilia del suo primo derby? Si possono recuperare Wesley ed Hermoso?
"Vediamo oggi, non abbiamo indicazioni positive per entrambi ma in vista delle ultime 24 ore mi riservo ancora un po' di fiducia. Il derby è una partita particolare, vista ovunque e che va al di là delle classifiche. Si tratta di una rivalità cittadina e ci sarà tensione"
Le ultime sulla Roma
Gasperini deve fare a meno di Paulo Dybala. Due le possibili soluzioni al fianco di Soulé: o El Shaarawy (favorito) oppure l'avanzamento di El Aynaoui. Il terminale di riferimento sarà Ferguson. Difficile, dopo le parole dello stesso Gasperini, che Dovbyk possa concorrere per una maglia dall'inizio. Possibili defezioni di Hermoso e Wesley. Pronti Celiz e Rensch. Occhio anche alla corsie sinistra. Angelino è in ballottaggio con Tsimikas
Le ultime sulla Lazio
Castellanos ha superato il problema agli adduttori e sarà regolarmente in campo a guidare l'attacco della squadra di Sarri. Capitolo centrocampo: Rovella è ancora in dubbio. L'azzurro proverà a recuperare Intanto si scalda Cataldi. L'altro dubbio riguarda Dele-Bashiru che potrebbe essere rimpiazzato da Belahyane. In difesa out Lazzari e Patric (oltre a Gigot che non rientra più nei piani). A destra Marusic. Coppia di centrali formata da Gila e Romagnoli
