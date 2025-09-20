Lazio-Roma, Gasperini LIVE: "Wesley ed Hermoso..."

Pellegrini come sta fisicamente? Tsimikas è pronto?

"Tsimikas si sta inserendo. Abbiamo tante partite prossimamente e di sicuro giocherà. Non so se già domani, se dall'inizio o a gara in corso. Di sicuro prima o poi giocherà. Pellegrini per me è forte e potenzialmente molto forte, poi ci sono le prestazioni. Sta fuori da mesi, ma si allena da molto e non ha problemi di inserimento. Prima o poi giocherà, domani? Perchè no? Mi aspetto che diventi un giocatore di alto livello, in maniera costante e non solo a tratti. Gattuso anche lo aspetta, ma c'è bisogno di più condizione. In quel ruolo avanzato al posto di Dybala può giocarci. Però va recuperato se lo vogliono anche la piazza e la società"