Il match delle 15 del sabato è la sfida tutta rossoblù tra Bologna e Genoa. Italiano davanti dovrebbe puntare su Castro, qualche dubbio sulla trequarti. Nel Genoa Norton-Cuffy torna terzino e chance per Vitinha al posto di Colombo: Carboni trequartista dal 1’. Le probabili formazioni di Bologna-Genoa

SERIE A, 4^: LE PROBABILI FORMAZIONI