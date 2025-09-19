Esplora tutte le offerte Sky
Bologna-Genoa, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A

Il match delle 15 del sabato è la sfida tutta rossoblù tra Bologna e Genoa. Italiano davanti dovrebbe puntare su Castro, qualche dubbio sulla trequarti. Nel Genoa Norton-Cuffy torna terzino e chance per Vitinha al posto di Colombo: Carboni trequartista dal 1’. Le probabili formazioni di Bologna-Genoa

SERIE A, 4^: LE PROBABILI FORMAZIONI

Probabili formazioni
Bologna
Lukasz Skorupski
Lukasz Skorupski
portiere
Bologna
Nadir Zortea
Nadir Zortea
Terzino destro
Bologna
Torbjørn Heggem
Torbjørn Heggem
Difensore centrale
Bologna
Jhon Lucumí
Jhon Lucumí
Difensore centrale
Bologna
Charalampos Lykogiannis
Charalampos Lykogiannis
Terzino sinistro
Bologna
Remo Freuler
Remo Freuler
Centrocampista
Bologna
Lewis Ferguson
Lewis Ferguson
Centrocampista
Bologna
Riccardo Orsolini
Riccardo Orsolini
Esterno destro
Bologna
Giovanni Fabbian
Giovanni Fabbian
Trequartista
Bologna
Nicolò Cambiaghi
Nicolò Cambiaghi
Esterno sinistro
Bologna
Santiago Castro
Santiago Castro
Attaccante

La probabile formazione

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Heggem, Lucumi, Lykogiannis; Freuler, L. Ferguson; Orsolini, Fabbian, Cambiaghi: Castro. All. Italiano

  • In avanti Italiano dovrebbe puntare su Castro, con Dallinga inizialmente in panchina.
  • Dubbi anche sul trequartista, con le opzioni Fabbian, Odgaard e Ferguson
  • Se Ferguson gioca sotto la punta, allora a centrocampo spazio a Moro
Genoa
Nicola Leali
Nicola Leali
portiere
Genoa
Brooke Norton-Cuffy
Brooke Norton-Cuffy
Terzino destro
Genoa
Leo Østigård
Leo Østigård
Difensore centrale
Genoa
Johan Vásquez
Johan Vásquez
Difensore centrale
Genoa
Aarón Martín
Aarón Martín
Terzino sinistro
Genoa
Patrizio Masini
Patrizio Masini
Centrocampista
Genoa
Morten Frendrup
Morten Frendrup
Centrocampista
Genoa
Mikael Ellertsson
Mikael Ellertsson
Esterno destro
Genoa
Valentín Carboni
Valentín Carboni
trequartista
Genoa
Nicolae Stanciu
Nicolae Stanciu
Esterno sinistro
Genoa
Vitinha
Vitinha
attaccante

La probabile formazione

GENOA (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez, Martin; Masini, Frendrup; Ellertsson, Valentin Carboni, Stanciu; Vitinha. All. Vieira

  • Vieira potrebbe far rifiatare Malinovskyi sulla trequarti con il ritorno di Carboni dal 1'
  • come punta Colombo davanti potrebbe lasciar il posto da titolare a Vitinha
  • Rispetto all'11 iniziale che ha poi pareggiato a Como, Norton-Cuffy si abbassa a terzino al posto di Sabelli

