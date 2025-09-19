Il match delle 15 del sabato è la sfida tutta rossoblù tra Bologna e Genoa. Italiano davanti dovrebbe puntare su Castro, qualche dubbio sulla trequarti. Nel Genoa Norton-Cuffy torna terzino e chance per Vitinha al posto di Colombo: Carboni trequartista dal 1’. Le probabili formazioni di Bologna-Genoa
La probabile formazione
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Heggem, Lucumi, Lykogiannis; Freuler, L. Ferguson; Orsolini, Fabbian, Cambiaghi: Castro. All. Italiano
- In avanti Italiano dovrebbe puntare su Castro, con Dallinga inizialmente in panchina.
- Dubbi anche sul trequartista, con le opzioni Fabbian, Odgaard e Ferguson
- Se Ferguson gioca sotto la punta, allora a centrocampo spazio a Moro
La probabile formazione
GENOA (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez, Martin; Masini, Frendrup; Ellertsson, Valentin Carboni, Stanciu; Vitinha. All. Vieira
- Vieira potrebbe far rifiatare Malinovskyi sulla trequarti con il ritorno di Carboni dal 1'
- come punta Colombo davanti potrebbe lasciar il posto da titolare a Vitinha
- Rispetto all'11 iniziale che ha poi pareggiato a Como, Norton-Cuffy si abbassa a terzino al posto di Sabelli