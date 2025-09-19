Esplora tutte le offerte Sky
Udinese-Milan, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A
©Getty

Il Milan sarà impegnato sabato 20 settembre alle ore 20.45 al Bluenergy Stadium contro l'Udinese. La partita sarà in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Runjaic dovrebbe confermare la formazione che ha battuto il Pisa con i ballottaggi tra Kamara e Zemura e Bertola-Goglichidze. Nel Milan ha recuperato Pavlovic, ma non Maignan e Leao che non ci saranno. Davanti la coppia Pulisic-Gimenez

ALLEGRI: "LEAO FORSE CON IL NAPOLI, MAIGNAN CON IL LECCE"

Probabili formazioni
Udinese
Razvan Sava
Razvan Sava
portiere
Udinese
Nicolò Bertola
Nicolò Bertola
difensore centrale di destra
Udinese
Thomas Kristensen
Thomas Kristensen
difensore centrale
Udinese
Oumar Solet
Oumar Solet
difensore centrale di sinistra
Udinese
Kingsley Ehizibue
Kingsley Ehizibue
esterno destro
Udinese
Arthur Atta
Arthur Atta
centrocampista centrale
Udinese
Jesper Karlström
Jesper Karlström
centrocampista centrale
Udinese
Jakub Piotrowski
Jakub Piotrowski
centrocampista centrale
Udinese
Jordan Zemura
Jordan Zemura
esterno sinistro
Udinese
Iker Bravo
Iker Bravo
attaccante
Udinese
Keinan Davis
Keinan Davis
attaccante

La probabile formazione

UDINESE (3-5-2): Sava; Bertola, Kristensen, Solet; Ehizibue, Atta, Karlström, Piotrowski, Zemura; Bravo, Davis. All. Kosta Runjaic

  • Runjaic ha annunciato che, tranne Lovric, tutta la rosa è a disposizione. Recupera quindi anche Bayo che andrà in panchina
  • Zemura in ballottaggio con Kamara sull'esterno, in difesa invece si giocano il posto Bertola e Goglichidze
  • Zaniolo verso la panchina iniziale ma può subentrare a gara in corso
  • Davanti giocheranno Iker Bravo (prima di partire per il Mondiale U20) e Keinan Davis

 

Milan
Pietro Terracciano
Pietro Terracciano
portiere
Milan
Fikayo Tomori
Fikayo Tomori
difensore centrale di destra
Milan
Matteo Gabbia
Matteo Gabbia
difensore centrale
Milan
Strahinja Pavlovic
Strahinja Pavlovic
difensore centrale di sinistra
Milan
Alexis Saelemaekers
Alexis Saelemaekers
esterno destro
Milan
Youssouf Fofana
Youssouf Fofana
centrocampista centrale
Milan
Luka Modric
Luka Modric
centrocampista centrale
Milan
Adrien Rabiot
Adrien Rabiot
centrocampista centrale
Milan
Pervis Estupiñán
Pervis Estupiñán
esterno sinistro
Milan
Christian Pulisic
Christian Pulisic
attaccante
Milan
Santiago Giménez
Santiago Giménez
attaccante

La probabile formazione

MILAN (3-5-2): Terracciano; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Pulisic, Giménez. All. Massimiliano Allegri

  • Out Maignan, pronto Terracciano al suo posto. Il portiere francese dovrebbe recuperare per la partita contro il Lecce di martedì in Coppa Italia come ha confermato Allegri in conferenza stampa
  • Pavlovic recupera e dovrebbe essere titolare
  • Leao non ha ancora recuperato, in conferenza Allegri ha annunciato che proverà ad averlo contro il Napoli domenica 28 settembre
  • Davanti si va verso la coppia Pulisic-Gimenez: lo statunitense tornerà titolare, mentre per il messicano si tratta di una conferma

