Il Milan sarà impegnato sabato 20 settembre alle ore 20.45 al Bluenergy Stadium contro l'Udinese. La partita sarà in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Runjaic dovrebbe confermare la formazione che ha battuto il Pisa con i ballottaggi tra Kamara e Zemura e Bertola-Goglichidze. Nel Milan ha recuperato Pavlovic, ma non Maignan e Leao che non ci saranno. Davanti la coppia Pulisic-Gimenez
La probabile formazione
UDINESE (3-5-2): Sava; Bertola, Kristensen, Solet; Ehizibue, Atta, Karlström, Piotrowski, Zemura; Bravo, Davis. All. Kosta Runjaic
- Runjaic ha annunciato che, tranne Lovric, tutta la rosa è a disposizione. Recupera quindi anche Bayo che andrà in panchina
- Zemura in ballottaggio con Kamara sull'esterno, in difesa invece si giocano il posto Bertola e Goglichidze
- Zaniolo verso la panchina iniziale ma può subentrare a gara in corso
- Davanti giocheranno Iker Bravo (prima di partire per il Mondiale U20) e Keinan Davis
La probabile formazione
MILAN (3-5-2): Terracciano; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Pulisic, Giménez. All. Massimiliano Allegri
- Out Maignan, pronto Terracciano al suo posto. Il portiere francese dovrebbe recuperare per la partita contro il Lecce di martedì in Coppa Italia come ha confermato Allegri in conferenza stampa
- Pavlovic recupera e dovrebbe essere titolare
- Leao non ha ancora recuperato, in conferenza Allegri ha annunciato che proverà ad averlo contro il Napoli domenica 28 settembre
- Davanti si va verso la coppia Pulisic-Gimenez: lo statunitense tornerà titolare, mentre per il messicano si tratta di una conferma