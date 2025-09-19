Il Milan sarà impegnato sabato 20 settembre alle ore 20.45 al Bluenergy Stadium contro l'Udinese. La partita sarà in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Runjaic dovrebbe confermare la formazione che ha battuto il Pisa con i ballottaggi tra Kamara e Zemura e Bertola-Goglichidze. Nel Milan ha recuperato Pavlovic, ma non Maignan e Leao che non ci saranno. Davanti la coppia Pulisic-Gimenez

ALLEGRI: "LEAO FORSE CON IL NAPOLI, MAIGNAN CON IL LECCE"