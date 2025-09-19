Tudor: "Nessun processo sui sette gol subiti"

Su Kelly disse che poteva diventare davvero forte, alla luce di prestazioni e momento?

C’è stata tanta scorrettezza nei confronti di Kelly, nei giudizi da fuori, una non obiettività sulle sue prestazioni. Io con lucidità da quando sono qui ho detto sempre bene di questo ragazzo, da cinque mesi. Sono serviti due gol per dire che sta facendo bene, che è sbagliato. Stava facendo grandi partite difensive, chiaramente con qualche sbaglio che facevano anche altri. Non c’è stata correttezza nel valutare le sue prestazioni, ora con due gol si rivaluta tutto. Bisogna avere obiettività senza etichette. Con me ha sbagliato pochissimo, sta facendo bene, è umile, con gamba seria, voglia di migliorare, ancora giovane, sono contento di lui, si è guadagnato tutto da solo e deve continuare così.