Tudor: "Nessun processo sui sette gol subiti"

Verona-Juve, Tudor in conferenza: "Con l'Hellas senza alibi. Nessun processo sui 7 gol"

juventus

Le parole del croato alla vigilia della sfida di domani alle 18 con l'Hellas: "A Verona senza scuse o alibi -ha detto Tudor in conferenza- Nessun processo sui sette gol subiti. 4-3 vuol dire una bella vittoria sull’Inter, 4-4 un bel pari col Borussia: uno 0-4 o un 1-3 sarebbero un problema. Su Kelly tanta scorrettezza: ora ha fatto due gol e lo si rivaluta. Come su Di Gregorio: non ha sbagliato quasi niente, sarà il primo portiere tutto l’anno. Vlahovic? E' meno pensieroso e più concentrato”

LE PROBABILI FORMAZIONI

Tudor, il video della conferenza pre Verona

Finisce così la conferenza stampa di Igor Tudor alla vigilia di Verona-Juve

Che effetto fa tornare a Verona?

Bellissima esperienza in una città meravigliosa, in un’annata particolare. Mi sono divertito e abbiamo fatto bene. Sarà bello tornare. Ringrazio l’ex presidente Setti che ha parlato bene di me, ha esagerato su tante cose. Con D’Amico abbiamo fatto una bellissima annata

Verona fa pensare a Cabal, potrebbe giocare un pezzo di partite?

Sì, sta crescendo, ci tengo tanto, mi piace. Può giocare in due o tre ruoli, vediamo. Punto tanto su di lui

Ti ha sorpreso che avete vinto e pareggiato due partite che potevano sembrare perse?

Sorpreso sono sempre perché ogni partita è una conferma di quel che vuoi ottenere, è un organismo vivo. Bisogna annusarlo tutte le ore della settimana, allenarlo. Poi escono queste due partite dopo gare in cui eravamo 1-0, 2-0. Sono inspiegabili, ci sono le soste per le nazionali. Sono tanti i fattori, non puoi fare niente. Escono partite così, quella voglia che abbiamo dentro, questa mentalità. Bisogna mantenerlo sempre

Come sta Adzic? Che settimana ha vissuto?

Sta bene, ha lavorato bene. È nella rosa ed è pronto a dare una mano

Cosa vede di diverso in Vlahovic rispetto alla scorsa stagione? Lavora a un tridente con Openda e David?

È meno pensieroso e più concentrato. È lucido su quel che deve fare, è un dettaglio importante. Ha lavorato nella sua testa su questo e l’ha aiutato

Fotografia più bella è Locatelli che indica al pubblico Vlahovic, fa capire quanto lo spogliatoi lo abbia aiutato

Sono d’accordo ma ci sono tanti esempi, anche che da fuori non si vedono. È un bel gruppo

Dopo due partite così, questa è diversa, che partita sarà?

Bisogna lavorare sulla testa, si vince con la voglia. Noi al 100% possiamo vincere, se abbassiamo a 90 facciamo fatica con tutti, anche col Verona. Allora bisogna fare una partita pazzesca per ottenere quello che vogliamo senza scuse e alibi

Come ha vissuto queste due partite Di Gregorio? Riposerà?

Come vale per Kelly, vale per Di Gregorio, che è un gran bel portiere che sta facendo molto bene e non ha sbagliato quasi niente. Sarà tutto l’anno il primo portiere perché è forte. Io guardo tante partite, ogni partita c’è un portiere di livello e io mi dico ‘se sbaglia così il mio portiere mi arrabbio’. Io non vedo questo per lui. Io sono molto contento del mio portiere. Sette gol ma il portiere non c’entra niente. C’entra con uno di sette

Si sente inferiore ad allenatori che hanno vinto lo scudetto e si sente sottovalutato?

Non sono importanti i giudizi su di me, io sono concentrato sulla squadra. È inutile pensarci, mi piace vedere com’è la mia squadra e come sono le altre. Quando non alleno allora leggo i giornali. Quando vedo che si criticano fortemente i migliori, allora mi dico se si criticano questi, stai tranquillo, le opinioni cambiano velocemente. C’è voglia di esagerazioni, o bianco o nero. Va accettato

Su Kelly disse che poteva diventare davvero forte, alla luce di prestazioni e momento?

C’è stata tanta scorrettezza nei confronti di Kelly, nei giudizi da fuori, una non obiettività sulle sue prestazioni. Io con lucidità da quando sono qui ho detto sempre bene di questo ragazzo, da cinque mesi. Sono serviti due gol per dire che sta facendo bene, che è sbagliato. Stava facendo grandi partite difensive, chiaramente con qualche sbaglio che facevano anche altri. Non c’è stata correttezza nel valutare le sue prestazioni, ora con due gol si rivaluta tutto. Bisogna avere obiettività senza etichette. Con me ha sbagliato pochissimo, sta facendo bene, è umile, con gamba seria, voglia di migliorare, ancora giovane, sono contento di lui, si è guadagnato tutto da solo e deve continuare così.

Lascerà qualcuno qui? Le chiedo di Bremer, se andrà in panchina

Vengono tutti, giocheranno tutti, sono tutti titolari. Si decidono le partite tante volte alla fine, alle volte all’inizio, la partita è lunga. Sono tutti importanti e concentrati, tutti vogliono giocare e stanno capendo questo discorso di titolare e non. Bremer c’è

Si è fatto un’idea del perché di 7 gol subiti in due partite? C’è una ricetta per ritrovare la solidità che avevate sempre avuto?

Quando si parla di gol subiti bisogna vedere il concetto che si ha. Se finisce 4-4 o 4-3 la partita, è totalmente un concetto diverso di gol subiti. Se perdiamo 4-0 o 3-1 si possono commentare questi gol subiti e analizzare un problema. Invece ora non è il caso di fare tutte queste domande o fare processi. Bisogna guardare il concetto della partita. 4-3 vuol dire una bella vittoria contro l’Inter e 4-4 un altro bel pareggio contro il Borussia Dortmund, due squadre fortissime di primo livello mondiale

Conceiçao e Zhegrova che rientrano dopo infortuni sono pronti per giocare dall'inizio?

No, non hanno un lungo minutaggio nelle gambe, vedremo cosa fare, ci sono tante soluzioni con tanti giocatori che stanno bene. Dobbiamo fare una programmazione giusta

Terza partita in otto giorni, come ha risposto la squadra in vista di questa trasferta?

Due partite con Inter e Borussia sono già dimenticate, c'è grande focus da due giorni sul Verona. Non ci sono scuse e alibi, bisogna andare là e fare una grande partita, serie, per prendere quello che vogliamo prendere

Iniziata la conferenza stampa di Igor Tudor alla vigilia di Verona-Juve

Formazione Juve, Vlahovic dal 1’

Contro il Verona, Vlahovic dovrebbe partire titolare, così come contro l’Inter (anche se quattro gol il serbo li ha segnati dalla panchina). A centrocampo possibile Locatelli (neo papà) dal 1’ al fianco di Thuram. Gatti potrebbe giocare nella linea a 3 davanti a Di Gregorio con Kalulu spostato a destra

Ed ecco gli highlights del pazzo 4-4 di Champions

Juve-Inter, rivedi lo spettacolare 4-3 sull’Inter

Juve, l’ex Vucinic Ct del suo Montenegro: allenerà Adzic

Di ieri la notizia che Mirko Vucinic, ex attaccante della Juve dal 2011 al 2014, guiderà il suo Montenegro. Grande protagonista all’inizio dell’ultimo vincente della Juve, Vucinic avrà da gestire in nazionale il talento juventino Adzic, autore dello spettacolare gol del 4-3 sull’Inter nell’ultima giornata

Juve a punteggio pieno dopo 3 giornate

Grazie alle vittorie contro Parma, Genoa e Inter, la Juve non ha lasciato ancora punti per strada. Nove punti come il Napoli, per la squadra di Tudor che cerca conferme ora a Verona. LA CLASSIFICA

Verona-Juve sfida speciale per Tudor

Non sarà una partita come le altre quella contro il Verona per l’allenatore juventino che ha allenato l’Hellas nella stagione 2021-2022. Dopo aver già guidato l’Udinese in Serie A, nel 2021 Tudor arrivò al Verona al posto dell’esonerato Di Francesco e ottenne una tranquilla salvezza, chiudendo al nono posto in classifica. La stagione successiva passò al Marsiglia, poi Lazio e appunto Juve

Tudor parla alle 14 alla vigilia del Verona

Alla vigilia della sfida di domani alle 18 a Verona contro l’Hellas, alle 14 parlerà in conferenza stampa l’allenatore della Juventus Igor Tudor. Qui il liveblog per seguire le parole del croato

