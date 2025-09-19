L'allenatore del Verona Paolo Zanetti ha parlato in conferenza stampa prima della sfida in campionato contro la Juventus, sabato alle 18: "La Juventus sta molto bene, mette in difficoltà chiunque. Il rigorista sarà uno tra Orban e Giovane" SERIE A, LE PROBABILI FORMAZIONI DELLA 4^ GIORNATA

"La Juventus sta molto bene, mette in difficoltà chiunque. Noi vogliamo ripetere la grande prestazione fatta contro la Cremonese per cercare di portare a casa punti". Queste le parole dell'allenatore del Verona Paolo Zanetti in conferenza stampa prima della sfida contro la Juventus, sabato alle 18. L'Hellas è alla ricerca della prima vittoria in campionato, dopo i pareggi contro Udinese e Cremonese e la sconfitta 4-0 contro la Lazio.

La decisione sul rigorista Zanetti ha poi svelato i tiratori della prossima partita: "Il rigorista sarà uno tra Orban e Giovane, che li battono meglio. Sui calci d’angolo, sia Frese che Bradarić sono i nostri migliori battitori".