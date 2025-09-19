Esplora tutte le offerte Sky
Zanetti: "Il rigorista sarà uno tra Orban e Giovane"

verona-juve

L'allenatore del Verona Paolo Zanetti ha parlato in conferenza stampa prima della sfida in campionato contro la Juventus, sabato alle 18: "La Juventus sta molto bene, mette in difficoltà chiunque. Il rigorista sarà uno tra Orban e Giovane"

SERIE A, LE PROBABILI FORMAZIONI DELLA 4^ GIORNATA

"La Juventus sta molto bene, mette in difficoltà chiunque. Noi vogliamo ripetere la grande prestazione fatta contro la Cremonese per cercare di portare a casa punti". Queste le parole dell'allenatore del Verona Paolo Zanetti in conferenza stampa prima della sfida contro la Juventus, sabato alle 18. L'Hellas è alla ricerca della prima vittoria in campionato, dopo i pareggi contro Udinese e Cremonese e la sconfitta 4-0 contro la Lazio. 

La decisione sul rigorista

Zanetti ha poi svelato i tiratori della prossima partita: "Il rigorista sarà uno tra Orban e Giovane, che li battono meglio. Sui calci d’angolo, sia Frese che Bradarić sono i nostri migliori battitori".

"Non dobbiamo ripetere gli errori con la Lazio"

Il tecnico del Verona indica la strada: "Dobbiamo avere rispetto dell’avversario, senza presunzione. Veniamo da una gara importante contro una diretta concorrente, in questa settimana abbiamo lavorato bene, con continuità seguendo il nostro percorso di crescita. Non dobbiamo ripetere gli errori fatti con la Lazio: serve essere subito concentrati e vincere i duelli. Dovremo essere cinici, andare oltre noi stessi per cercare di ottenere un risultato".

