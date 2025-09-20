Dove vedere Bologna-Genoa

La partita Bologna-Genoa, valida per la 4^ giornata di Serie A sarà trasmessa sabato 20 settembre alle ore 15 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky , la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Bologna e Genoa

Il Genoa è rimasto imbattuto in 11 delle ultime 12 sfide contro il Bologna in campionato (6V, 5N), registrando sei clean sheet; l'unico successo degli emiliani nel periodo risale al 21 maggio 2022 (1-0 al Ferraris con gol di Musa Barrow). Il Genoa ha evitato la sconfitta nelle ultime sei trasferte contro il Bologna in Serie A (3V, 3N); l'ultimo successo casalingo del Bologna contro i liguri risale al 24 febbraio 2018 con Roberto Donadoni allenatore (2-0). Solo due volte nella sua storia in Serie A il Genoa ha registrato sette trasferte consecutive senza perdere contro un singolo avversario: contro il Cesena (tra il 1973 e il 2011) e contro la Lucchese (tra il 1937 e il 1951). Il Bologna ha perso cinque delle ultime sei partite di campionato (1V), tante quante sconfitte in tutte le precedenti 35 gare nella gestione Vincenzo Italiano in Serie A (16V, 14N, 5P). Il Bologna ha segnato al massimo un gol nelle prime tre partite stagionali di Serie A per la prima volta dal 2018/19 (0). Gli emiliani potrebbero, inoltre, perdere tre delle prime quattro gare in un campionato per la prima volta dal 2020/21 (1V, 3P in quel caso). Il Bologna ha perso solo uno degli ultimi 12 match al Dall'Ara in Serie A (8V, 3N); tuttavia, la sconfitta è arrivata proprio contro il Genoa lo scorso 24 maggio. Il Genoa ha vinto solo una delle ultime 10 partite di Serie A (4N, 5P): proprio contro il Bologna, 3-1 in trasferta lo scorso 24 maggio. In più, dopo l'1-1 contro il Como nella gara più recente, il Genoa potrebbe pareggiare due match consecutivi in campionato per la prima volta dallo scorso marzo.