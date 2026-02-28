Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Inter-Genoa, dove vedere la partita in tv: gli orari

guida tv

La partita Inter-Genoa della 27^ giornata di Serie A, si gioca sabato 28 febbraio alle ore 20.45 e sarà in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Dove vedere Inter-Genoa in tv

La partita Inter-Genoa, valida per la 27^ giornata di Serie A sarà trasmessa sabato 28 febbraio alle ore 20.45 e sarà in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca Maurizio Compagnoni, commento Luca Marchegiani. Inviati Matteo Barzaghi e Andrea Paventi.  Appuntamento poi dalle 20 e dalle 22.45 con Sky Saturday Night con Giorgia Cenni, Paolo Condò, Stefano Borghi e Walter Zenga.

I numeri di Inter e Genoa

L'Inter è rimasta imbattuta nelle ultime 13 sfide contro il Genoa in campionato (10V, 3N), segnando 33 reti nel periodo (2.5 di media) e subendone solo cinque; l'ultima vittoria del Genoa contro i nerazzurri in Serie A risale al 17 febbraio 2018 (2-0 al Ferraris). L'Inter ha vinto tutte le ultime 11 partite casalinghe contro il Genoa in Serie A, registrando ben nove clean sheet nel periodo: si tratta della striscia aperta più lunga di sconfitte fuori casa consecutive del Genoa nel torneo. L'Inter ha ottenuto 64 punti in 26 partite in questo campionato e potrebbe guadagnare almeno 67 punti dopo 27 gare stagionali solo per la terza volta nella sua storia in Serie A, dopo il 2023/24 (72) e il 2006/07 (73). L'Inter ha vinto 13 delle ultime 14 partite di Serie A (1N), segnando 36 reti nel periodo (2.6 di media), tra cui tutte le sette più recenti. Il Genoa ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime due partite di campionato (contro Cremonese e Torino) e potrebbe registrare tre clean sheet di fila in Serie A per la prima volta dal dicembre 2024. Dall'arrivo di Daniele De Rossi alla guida del Genoa, solo Inter (38), Como e Juventus (entrambe 29) hanno segnato più reti del Genoa (26 in 16 match, al pari del Milan). Nello stesso periodo, il Genoa è la formazione con la più alta percentuale realizzativa (14%).

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Serie A: Altre Notizie

Roma-Juventus, Kalulu LIVE alle 15.30

live Serie A

Giornata di conferenza stampa in casa Juventus in attesa della partita contro la Roma. Per i...

Cremonese-Milan, Allegri LIVE alle 15.30

live Serie A

Giornata di vigilia in casa Milan in vista della partita di domani, domenica 1 marzo, alle 12.30...

Dove vedere Hellas Verona-Napoli

guida tv

La partita tra Hellas Verona e Napoli della 27^ giornata di Serie A si gioca sabato 28 febbraio...

Gasperini: "Dybala con la Juve? Si decide oggi"

ROMA

Vigilia di Roma-Juventus. Gian Piero Gasperini ha parlato del match a Trigoria: "Io e Spalletti...

Dove vedere Como-Lecce

guida tv

La partita tra Como e Lecce della 27^ giornata di Serie A si gioca sabato 28 febbraio alle 15 e...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE