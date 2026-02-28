La partita Inter-Genoa, valida per la 27^ giornata di Serie A sarà trasmessa sabato 28 febbraio alle ore 20.45 e sarà in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW . Telecronaca Maurizio Compagnoni, commento Luca Marchegiani. Inviati Matteo Barzaghi e Andrea Paventi. Appuntamento poi dalle 20 e dalle 22.45 con Sky Saturday Night con Giorgia Cenni, Paolo Condò, Stefano Borghi e Walter Zenga.

I numeri di Inter e Genoa

L'Inter è rimasta imbattuta nelle ultime 13 sfide contro il Genoa in campionato (10V, 3N), segnando 33 reti nel periodo (2.5 di media) e subendone solo cinque; l'ultima vittoria del Genoa contro i nerazzurri in Serie A risale al 17 febbraio 2018 (2-0 al Ferraris). L'Inter ha vinto tutte le ultime 11 partite casalinghe contro il Genoa in Serie A, registrando ben nove clean sheet nel periodo: si tratta della striscia aperta più lunga di sconfitte fuori casa consecutive del Genoa nel torneo. L'Inter ha ottenuto 64 punti in 26 partite in questo campionato e potrebbe guadagnare almeno 67 punti dopo 27 gare stagionali solo per la terza volta nella sua storia in Serie A, dopo il 2023/24 (72) e il 2006/07 (73). L'Inter ha vinto 13 delle ultime 14 partite di Serie A (1N), segnando 36 reti nel periodo (2.6 di media), tra cui tutte le sette più recenti. Il Genoa ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime due partite di campionato (contro Cremonese e Torino) e potrebbe registrare tre clean sheet di fila in Serie A per la prima volta dal dicembre 2024. Dall'arrivo di Daniele De Rossi alla guida del Genoa, solo Inter (38), Como e Juventus (entrambe 29) hanno segnato più reti del Genoa (26 in 16 match, al pari del Milan). Nello stesso periodo, il Genoa è la formazione con la più alta percentuale realizzativa (14%).