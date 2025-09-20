Chivu LIVE: "Lautaro Martinez è a disposizione"

Lautaro giocherà titolare?

"Lautaro si è allenato con noi e si è messo a disposizione, come aveva fatto mercoledì nonostante non fosse al massimo. Un capitano deve fare così, che capisce i momenti non semplici della squadra. Non si è mai tirato indietro. Mercoledì si è messo a disposizione, nonostante non riuscisse a camminare. Per due giorni ha fatto terapie e adesso sta meglio, è a disposizione. Lautaro Martinez e Josep Martinez giocheranno? Un Martinez giocherà"