Chivu LIVE: "Lautaro Martinez è a disposizione"

L'Inter si prepara alla sfida di San Siro contro il Sassuolo. L'allenatore nerazzurro Cristian Chivu presentalil match ai giornalisti in conferenza: segui qui le sue parole in diretta
I vecchi ti stanno dando risposte migliori rispetto ai nuovi?
"La meritocrazia è il criterio per le scelte. Le cinque sostituzioni cambiano tanto, spostano l'equilibrio di una partita. È successo anche a Torino. L'opportunità arriverà sempre, il valore di un giocatore non è dato se parte titolare o meno. Prima o poi tutti giocheranno dall'inizio o avranno modo di subentrare. Tengo tutti in considerazione"
Se non dovesse giocare Lautaro, giocherà Pio Esposito?
"Pio sta facendo bene. Ha qualità, fame e voglia. È consapevole di dove si trova, si presenta bene a ogni allenamento. Lo fa lui, ma anche Thuram, Bonny e Lautaro. Sono contento di avere a disposizione quattro giocatori di questo calibro"
Sul Sassuolo
"Tutte le partite nascondono insidie. Il Sassuolo è una neopromossa organizzata, una squadra insidiosa che può metterci in difficoltà con la velocità dei due esterni davanti. Bisogna essere pronti sotto tutti i punti di vista"
Lautaro giocherà titolare?
"Lautaro si è allenato con noi e si è messo a disposizione, come aveva fatto mercoledì nonostante non fosse al massimo. Un capitano deve fare così, che capisce i momenti non semplici della squadra. Non si è mai tirato indietro. Mercoledì si è messo a disposizione, nonostante non riuscisse a camminare. Per due giorni ha fatto terapie e adesso sta meglio, è a disposizione. Lautaro Martinez e Josep Martinez giocheranno? Un Martinez giocherà"
Quanto le piace - come aveva detto Mourinho - "il rumore dei nemici" come stimolo per i suoi giocatori?
"Il rumore dei nemici fa parte del gioco. Vado avanti per la mia strada, non guardo in faccia nessuno. Questa squadra va difesa perché è forte e l'ha fatto vedere. Fino a marzo si parlava solo di questa squadra, poi ce ne siamo dimenticati. Non è giusto. Capisco le delusioni e quello che si vede subire in determinati momenti della stagione, ma non dobbiamo dimenticare la grande stagione fatta lo scorso anno. Questa squadra ha attributi, qualità e tanti altri aggettivi. Sono sereno e tranquillo, mi preoccupo solo a tirare il massimo da loro"
Dopo l'Ajax ha sottolineato la maturità della squadra. Quanto conterà questo aspetto in campionato?
"La maturità va abbinata alla concretezza, al gioco e capire i momenti per portare a casa il risultato"
INIZIA LA CONFERENZA STAMPA DI CHIVU
Tra qualche minuto inizierà la conferenza stampa di Cristian Chivu
Come arriva il Sassuolo
La squadra di Grosso si presenta a San Siro forte della prima vittoria stagionale, contro la Lazio. Finora tre punti in classifica per i neroverdi che avevano perso nelle prime due uscite, contro Napoli e Cremonese
Come arriva l'Inter
I nerazzurri si presentano alla sfida con il Sassuolo dopo la vittoria in Champions League contro l'Ajax. L'Inter proverà a riprendere adesso il cammino in campionato, dopo le sconfitte consecutive con Udinese e Juventus
Le ultime sul Sassuolo
Qualche problema per Walukiewicz che è in dubbio per San Siro. Grosso dovrebbe quindi affidarsi alla velocità di Coulibaly. In mediana è tornato in campo Thortsvedt che si candida per un posto ma il trio visto settimana scorsa potrebbe conservare la titolarità. In attacco Fadera prova a scavalcare Laurienté nella gerarchia. Il gol di settimana scorsa aiuta non poco ma per ora il sorpasso non è avvenuto
Le ultime sull'Inter
Chivu, inoltre, ha recuperato Matteo Darmian, tornato ad allenarsi in gruppo nella giornata di venerdì. Possibile occasione da titolare per Frattesi contro la sua ex squadra. Da risolvere anche la questione portiere, con il ballottaggio tra Martinez e Sommer
Come sta Lautaro?
Il principale dubbio della vigilia riguarda Lautaro Martinez. Venerdì ha svolto ancora lavoro differenziato in palestra per il leggero mal di schiena che l'aveva costretto a saltare il match con l'Ajax, ma sabato mattina è tornato ad allenarsi inizialmente in gruppo. Se Lautaro non dovesse recuperare, allora è pronto Pio Esposito, che ha fatto bene ad Amsterdam in coppia con Thuram
Benvenuti nel liveblog che seguirà in diretta la conferenza stampa di Cristian Chivu verso Inter-Sassuolo, in programma domenica alle 20.45. L'allenatore nerazzurro parlerà ai giornalisti a partire dalle 14