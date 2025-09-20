Sarri: "Ricordo solo il derby che ho perso"

Il derby può accendere la Lazio?

"Abbiamo fatto una bruttissima partita a Como, abbiamo fatto una buona partita a Verona, la partita di Sassuolo se mi chieda a me, allenatore, come siamo stati in campo a livello strutturale, la squadra è stata corta, compatta, ordinata, quindi ho fatto una buona partita dal punto di vista cattivo. Se mi chiedi l'interpretazione della partita, ti dico che c'è mancato qualcosa a livello di continuità di pressione, per quanto riguarda la fase difensiva c'è mancato qualcosa, e ne abbiamo parlato prima, a livello di qualità offensiva, ma quello è un aspetto che va un po' oltre il mio obiettivo. Se mi parli dell'aspetto puramente tattico, secondo me non abbiamo fatto una partita, mi parli dell'interpretazione che abbiamo avuto a livello qualitativo e di mentalità, potevamo fare molto, molto meglio. Noi abbiamo avuto 12 palle ferme a favore di loro due, abbiamo presso su palle ferme, quindi qualcosa abbiamo sbagliato"