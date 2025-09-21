Pellegrini: "Amo la Roma, darò sempre tutto"

Il centrocampista della Roma ha deciso il derby dopo essere tornato titolare e dopo essere stato a un passo dall'addio in estate: "Mi sono commosso dopo il gol perché le persone che mi sono vicine sapevano quanto ci tenessi a rientrare e fare bene". Ed ancora: "Vicino all'addio? Il fatto è che io amo la Roma e finché vestirò questa maglia darà il meglio di me, poi la vita è imprevedibile e non si sa cosa può succedere"

La scorsa estate sembrava che il rapporto tra Pellegrini e la Roma fosse giunto al capolinea e invece il centrocampista, schierato a sorpresa titolare da Gsperini, ha deciso il derby: "Mi sono commosso dopo il gol perché da quando mi sono fatto male le persone a me vicine sanno quanto ci tenevo a tornare bene - ha spiegato a Dazn - È stato un periodo difficile, di fatica ma di volontà. Lo so che ci sono tante persone che mi vogliono bene come io voglio a loro, non l'ho mai messo in dubbio. Questa squadra può migliorare ancora tanto, abbiamo tanti uomini con personalità e che tengono tantissimo alla Roma. Mi sento orgoglioso di essere uno dei capitani che trasmette questa passione a chi viene".