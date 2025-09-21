Pellegrini: "Amo la Roma, darò sempre tutto"

Lazio-Roma, Pellegrini: "Amo questa maglia, finché sarò qui darò il massimo"ROMA
Il centrocampista della Roma ha deciso il derby dopo essere tornato titolare e dopo essere stato a un passo dall'addio in estate: "Mi sono commosso dopo il gol perché le persone che mi sono vicine sapevano quanto ci tenessi a rientrare e fare bene". Ed ancora: "Vicino all'addio? Il fatto è che io amo la Roma e finché vestirò questa maglia darà il meglio di me, poi la vita è imprevedibile e non si sa cosa può succedere"
La scorsa estate sembrava che il rapporto tra Pellegrini e la Roma fosse giunto al capolinea e invece il centrocampista, schierato a sorpresa titolare da Gsperini, ha deciso il derby: "Mi sono commosso dopo il gol perché da quando mi sono fatto male le persone a me vicine sanno quanto ci tenevo a tornare bene - ha spiegato a Dazn - È stato un periodo difficile, di fatica ma di volontà. Lo so che ci sono tante persone che mi vogliono bene come io voglio a loro, non l'ho mai messo in dubbio. Questa squadra può migliorare ancora tanto, abbiamo tanti uomini con personalità e che tengono tantissimo alla Roma. Mi sento orgoglioso di essere uno dei capitani che trasmette questa passione a chi viene".
"La costante è che io amo la Roma"
Eppure c'era stata aria di addio durante il mercato estivo: "Al di là di tutto, la costante è che io amo la Roma e fino a quando porterò questa maglia darò sempre tutto, non so cosa succederà in futuro perché la vita è imprevedibile - conclude - Sono stato a un passo dall'andare e oggi ho segnato il gol della vittoria. Chi mi vuole bene sa che mi manca fare un gol sotto la Sud, ma va bene anche sotto la Tevere se mettono una porta anche lì".