Marotta: "Vendita San Siro? Scenario imbarazzante. Potremmo anche lasciare Milano"

INTER

Intervenuto nel pre-partita contro il Sassuolo, il presidente nerazzurro è tornato sulla questione della vendita dello stadio di San Siro ai due club milanesi: "Da uomo di calcio assisto a uno scenario un po' imbarazzante. Ritengo che il calcio e lo sport a Milano sia messo da parte. Inter e Milan hanno l'urgenza di avere un proprio stadio: se non si riuscisse in questo Comune, le società sarebbero costrette ad andare altrove"

INTER- SASSUOLO LIVE

Il caso San Siro resta sempre di strettissima attualità. Dopo che la Giunta del comune di Milano ha approvato la delibera per la vendita del Meazza a Inter e Milan, aspettando però le commissioni e il voto finale del Consiglio comunale, il presidente nerazzurro Beppe Marotta è tornato sul tema nel pre-partita di Inter-Sassuolo: "Da uomo di calcio assisto a uno scenario un po' imbarazzante. Ritengo che il calcio e lo sport in generale a Milano sia messo un po' da parte. Se non riusciamo ad avere i criteri per organizzare la finale di Champions qui a San Siro, se l'impianto non è stato promosso tra gli stadi di Euro 2032... Tutto questo perché si è creato un dibattito politico in cui sono intervenuti anche politici di 30 anni fa che sono molto conservativi, non sono innovativi e non capiscono che Milano è tra le città più belle dal punto di vista socio-culturale-economico in Europa e nel mondo".

San Siro, Giunta approva vendita a Inter e Milan

"Se non si riuscisse a risolvere..."

Il presidente dell'Inter ha aggiunto: "Inter e Milan sono due eccellenze e hanno una necessità, un'urgenza di avere un proprio stadio. Se non si riuscisse a risolvere la questione nel Comune di Milano, entrambe le società sarebbero costrette ad andare altrove e questa è una cosa che non fa bene a Milano. Io sono ottimista, sto apprezzando i lavoro che sta facendo il sindaco Sala e spero che il buon senso prevalga".

Giunta Milano delibera vendita San Siro a Inter e Milan

