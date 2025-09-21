Marotta: "Vendita San Siro? Scenario imbarazzante"

Intervenuto nel pre-partita contro il Sassuolo, il presidente nerazzurro è tornato sulla questione della vendita dello stadio di San Siro ai due club milanesi: "Da uomo di calcio assisto a uno scenario un po' imbarazzante. Ritengo che il calcio e lo sport a Milano sia messo da parte. Inter e Milan hanno l'urgenza di avere un proprio stadio: se non si riuscisse in questo Comune, le società sarebbero costrette ad andare altrove"

Il caso San Siro resta sempre di strettissima attualità. Dopo che la Giunta del comune di Milano ha approvato la delibera per la vendita del Meazza a Inter e Milan, aspettando però le commissioni e il voto finale del Consiglio comunale, il presidente nerazzurro Beppe Marotta è tornato sul tema nel pre-partita di Inter-Sassuolo: "Da uomo di calcio assisto a uno scenario un po' imbarazzante. Ritengo che il calcio e lo sport in generale a Milano sia messo un po' da parte. Se non riusciamo ad avere i criteri per organizzare la finale di Champions qui a San Siro, se l'impianto non è stato promosso tra gli stadi di Euro 2032... Tutto questo perché si è creato un dibattito politico in cui sono intervenuti anche politici di 30 anni fa che sono molto conservativi, non sono innovativi e non capiscono che Milano è tra le città più belle dal punto di vista socio-culturale-economico in Europa e nel mondo".