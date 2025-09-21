Chivu dopo Inter-Sassuolo: "Potevamo chiuderla prima, ma avevamo bisogno di vincere"inter
Le parole dell'allenatore nerazzurro dopo il 2-1 al Sassuolo: "Abbiamo fatto una buona prestazione, potevamo chiuderla prima. Questa squadra può fare ancora meglio". E sulla scelta del portiere: "Sommer resta la prima scelta, ma Josep Martinez ha bisogno di minutaggio, sono stato chiaro con loro"
Tre punti per ripartire anche in campionato, davanti ai propri tifosi. L'Inter mette da parte le ultime due sconfitte con Udinese e Juve e si rilancia vincendo 2-1 a San Siro contro il Sassuolo. Un successo che ha soddisfatto largamente Cristian Chivu: "La nota positiva è la vittoria, perché ne avevamo bisogno, eravamo un po' in debito sotto questo aspetto. E facendo anche una buona prestazione direi - ha commentato l'allenatore dopo il match -. Probabilmente potevamo chiuderla prima, però abbiamo trovato un portiere in grande giornata, poi con una gran giocata loro hanno fatto gol negli ultimi minuti e lì si soffre un po', perché mentalmente subentrano un po' di cose. Bisogna anche saper soffrire, non è mai semplice. Però ci abbiamo creduto, abbiamo cercato di fare il nostro gioco, senza subire ripartenze, di creare e alla fine ce l'abbiamo fatta, perché era importante vincere". Il rumeno vede nella squadra margini di miglioramento: "Per me possiamo far meglio, velocizzare un po' di più, attaccare meglio la profondità - ha spiegato -. Ovvio che non è facile quando trovi squadre che si chiudono, però abbiamo avuto carattere, voglia, determinazione. L'atteggiamento è stato giusto, abbiamo tirato fuori anche qualche giocata di qualità, la bravura del portiere non ci ha permesso di chiuderla prima".
"Pio Esposito ha fatto una gran partita, nonostante la giovane età si è integrato molto bene - ha aggiunto il rumeno a proposito dei singoli -. Regge la pressione, il contatto fisico, il duello, sono contento della sua prestazione e di quello che sta facendo per la squadra. Gli attaccanti si completano, hanno caratteristiche importanti per noi. Presto vedremo giocare anche Bonny perché sa fare un po' tutto: sa giocare spalle alla porta, sa dribblare, è veloce, sa integrarsi bene con gli altri tre e sono contento di averli a disposizione". E sull'avvicendamento tra i pali ha concluso: "Ho dei portieri validi che si aiutano, sono contento per la prestazione di Martinez perché l'obiettivo era dargli minuti e integrarlo, perché non vorrei che succedesse qualcosa nel futuro e che rimaniamo senza soluzioni. Yann rimane la prima scelta, ma Josep avrà le sue occasioni di giocare: non bisogna aspettare solo la Coppa Italia per fare giocare il secondo. Sucic? È un bel giocatore, ci dà una mano come gli altri. È un giovane che si è calato bene in questa realtà, ha margini di miglioramento".