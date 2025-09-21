Esplora tutte le offerte Sky
Chivu dopo Inter-Sassuolo: "Potevamo chiuderla prima, ma avevamo bisogno di vincere"

inter

Le parole dell'allenatore nerazzurro dopo il 2-1 al Sassuolo: "Abbiamo fatto una buona prestazione, potevamo chiuderla prima. Questa squadra può fare ancora meglio". E sulla scelta del portiere: "Sommer resta la prima scelta, ma Josep Martinez ha bisogno di minutaggio, sono stato chiaro con loro"

INTER-SASSUOLO 2-1: HIGHLIGHTSCLASSIFICA - PAGELLE

Tre punti per ripartire anche in campionato, davanti ai propri tifosi. L'Inter mette da parte le ultime due sconfitte con Udinese e Juve e si rilancia vincendo 2-1 a San Siro contro il Sassuolo. Un successo che ha soddisfatto largamente Cristian Chivu: "La nota positiva è la vittoria, perché ne avevamo bisogno, eravamo un po' in debito sotto questo aspetto. E facendo anche una buona prestazione direi - ha commentato l'allenatore dopo il match -. Probabilmente potevamo chiuderla prima, però abbiamo trovato un portiere in grande giornata, poi con una gran giocata loro hanno fatto gol negli ultimi minuti e lì si soffre un po', perché mentalmente subentrano un po' di cose. Bisogna anche saper soffrire, non è mai semplice. Però ci abbiamo creduto, abbiamo cercato di fare il nostro gioco, senza subire ripartenze, di creare e alla fine ce l'abbiamo fatta, perché era importante vincere". Il rumeno vede nella squadra margini di miglioramento: "Per me possiamo far meglio, velocizzare un po' di più, attaccare meglio la profondità - ha spiegato -. Ovvio che non è facile quando trovi squadre che si chiudono, però abbiamo avuto carattere, voglia, determinazione. L'atteggiamento è stato giusto, abbiamo tirato fuori anche qualche giocata di qualità, la bravura del portiere non ci ha permesso di chiuderla prima".

sassuolo

Grosso: "Abbiamo giocato con coraggio e personalità"

"Gli attaccanti si completano, Pio Esposito ha fatto una grande partita"

"Pio Esposito ha fatto una gran partita, nonostante la giovane età si è integrato molto bene - ha aggiunto il rumeno a proposito dei singoli -. Regge la pressione, il contatto fisico, il duello, sono contento della sua prestazione e di quello che sta facendo per la squadra. Gli attaccanti si completano, hanno caratteristiche importanti per noi. Presto vedremo giocare anche Bonny perché sa fare un po' tutto: sa giocare spalle alla porta, sa dribblare, è veloce, sa integrarsi bene con gli altri tre e sono contento di averli a disposizione". E sull'avvicendamento tra i pali ha concluso: "Ho dei portieri validi che si aiutano, sono contento per la prestazione di Martinez perché l'obiettivo era dargli minuti e integrarlo, perché non vorrei che succedesse qualcosa nel futuro e che rimaniamo senza soluzioni. Yann rimane la prima scelta, ma Josep avrà le sue occasioni di giocare: non bisogna aspettare solo la Coppa Italia per fare giocare il secondo. Sucic? È un bel giocatore, ci dà una mano come gli altri. È un giovane che si è calato bene in questa realtà, ha margini di miglioramento".

a sky sport

Marotta: "San Siro? Rischiamo di lasciare Milano"

