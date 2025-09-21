Tre punti per ripartire anche in campionato, davanti ai propri tifosi. L'Inter mette da parte le ultime due sconfitte con Udinese e Juve e si rilancia vincendo 2-1 a San Siro contro il Sassuolo. Un successo che ha soddisfatto largamente Cristian Chivu: "La nota positiva è la vittoria, perché ne avevamo bisogno, eravamo un po' in debito sotto questo aspetto. E facendo anche una buona prestazione direi - ha commentato l'allenatore dopo il match -. Probabilmente potevamo chiuderla prima, però abbiamo trovato un portiere in grande giornata, poi con una gran giocata loro hanno fatto gol negli ultimi minuti e lì si soffre un po', perché mentalmente subentrano un po' di cose. Bisogna anche saper soffrire, non è mai semplice. Però ci abbiamo creduto, abbiamo cercato di fare il nostro gioco, senza subire ripartenze, di creare e alla fine ce l'abbiamo fatta, perché era importante vincere". Il rumeno vede nella squadra margini di miglioramento: "Per me possiamo far meglio, velocizzare un po' di più, attaccare meglio la profondità - ha spiegato -. Ovvio che non è facile quando trovi squadre che si chiudono, però abbiamo avuto carattere, voglia, determinazione. L'atteggiamento è stato giusto, abbiamo tirato fuori anche qualche giocata di qualità, la bravura del portiere non ci ha permesso di chiuderla prima".

