Le partite di Serie A di oggi, il calendario e gli orari della 4^ giornataguida tv
Oggi, domenica 21 settembre, si scende in campo per il 4^ turno di campionato. Alle 18.00 Fiorentina-Como su Sky - canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 - e in streaming su NOW
Sono cinque gli appuntamenti della domenica di campionato. Si parte alle 12.30 con il derby di Roma, Lazio-Roma segue il doppio appuntamento delle 15.00 con Torino-Atalanta e Cremonese-Parma. Alle 18.00 è il momento di Fiorentina-Como, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca di Riccardo Gentile con il commento di Massimo Gobbi. Inviati Vanessa Leonardi e Francesco Cosatti. Chiude la domenica, alle 20.45, Inter-Sassuolo.
Gli studi di Sky Sport
Sky fornirà una copertura totale della stagione grazie alla sua squadra editoriale con pre e postpartita di tutte le sfide, gli studi e le rubriche dedicate. Domenica si riparte a mezzogiorno con La Casa dello Sport - Day condotto da Sara Benci con Paolo Assogna, Marco Bucciantini e Fernando Orsi ospiti in studio. Alle 15.30 spazio a Sky Sunday Football, con Leo Di Bello, Lorenzo Minotti, Maurizio Compagnoni e Federico Zancan. Durante i match delle 20.45 nuovo appuntamento con Campo Aperto, con gli aggiornamenti live dai campi di gioco con Leo Di Bello in compagnia di Marco Nosotti e Luca Marchetti. Pre e postpatita affidato a Sky Calcio Club, il programma condotto da Fabio Caressa. Ospiti della tavola rotonda Beppe Bergomi, Paolo Di Canio, Luca Marchegiani e Stefano De Grandis.
Serie A, la programmazione di oggi
Domenica 21 settembre
- dalle 12.00: La Casa dello Sport – Day con Sara Benci, Paolo Assogna, Marco Bucciantini e Fernando Orsi
- ore 12.30: Lazio-Roma su DAZN 1
- ore 15.00: Torino-Atalanta su DAZN 1
- ore 15.00: Cremonese-Parma su DAZN 2
- dalle 15.30: La Casa dello Sport – Day con Leo Di Bello, Maurizio Compagnoni, Federico Zancan e Lorenzo Minotti
- alle 18.00: FIORENTINA-COMO su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca Riccardo Gentile; commento Massimo Gobbi; inviati Vanessa Leonardi e Francesco Cosatti
- dalle 20 e dalle 22.40: Sky Calcio Club con Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Paolo Di Canio, Luca Marchegiani e Stefano De Grandis
- dalle 20.45: Campo Aperto Serie A con Leo Di Bello, Marco Nosotti e Luca Marchetti
- ore 20.45: Inter-Sassuolo su DAZN 1