Le partite di Serie A di oggi

Sono cinque gli appuntamenti della domenica di campionato. Si parte alle 12.30 con il derby di Roma, Lazio-Roma segue il doppio appuntamento delle 15.00 con Torino-Atalanta e Cremonese-Parma . Alle 18.00 è il momento di Fiorentina-Como , in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca di Riccardo Gentile con il commento di Massimo Gobbi. Inviati Vanessa Leonardi e Francesco Cosatti. Chiude la domenica, alle 20.45, Inter-Sassuolo .

Gli studi di Sky Sport

Sky fornirà una copertura totale della stagione grazie alla sua squadra editoriale con pre e postpartita di tutte le sfide, gli studi e le rubriche dedicate. Domenica si riparte a mezzogiorno con La Casa dello Sport - Day condotto da Sara Benci con Paolo Assogna, Marco Bucciantini e Fernando Orsi ospiti in studio. Alle 15.30 spazio a Sky Sunday Football, con Leo Di Bello, Lorenzo Minotti, Maurizio Compagnoni e Federico Zancan. Durante i match delle 20.45 nuovo appuntamento con Campo Aperto, con gli aggiornamenti live dai campi di gioco con Leo Di Bello in compagnia di Marco Nosotti e Luca Marchetti. Pre e postpatita affidato a Sky Calcio Club, il programma condotto da Fabio Caressa. Ospiti della tavola rotonda Beppe Bergomi, Paolo Di Canio, Luca Marchegiani e Stefano De Grandis.