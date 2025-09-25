Arbitri Serie A, le designazioni per la 5^ giornata: Milan-Napoli a Chiffile designazioni
Designati gli arbitri per la 5^ giornata di campionato, in programma da sabato 27 a lunedì 29 settembre. Chiffi arbitrerà il big match di domenica sera tra Milan e Napoli, a Sozza la gara di sabato pomeriggio tra Juventus e Atalanta. Per l'Inter c'è Piccinini, Feliciani a Roma-Verona
COMO-CREMONESE Sabato 27/09 h. 15.00
DI BELLO
PERETTI – PERROTTI
IV: CALZAVARA
VAR: DI PAOLO
AVAR: GHERSINI
JUVENTUS-ATALANTA Sabato 27/09 h. 18.00
SOZZA
IMPERIALE – VECCHI
IV: MARINELLI
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: MARINI
CAGLIARI-INTER Sabato 27/09 h. 20.45
PICCININI
MASTRODONATO – MORO
IV: MASSIMI
VAR: DOVERI
AVAR: GARIGLIO
SASSUOLO-UDINESE h. 12.30
PERENZONI
LAUDATO – FONTANI
IV: MUCERA
VAR: GARIGLIO
AVAR: PATERNA
PISA-FIORENTINA h. 15.00
MANGANIELLO
ROSSI M. – MONACO
IV: ZUFFERLI
VAR: PEZZUTO
AVAR: MARESCA
ROMA-VERONA h. 15.00
FELICIANI
CAPALDO – CAVALLINA
IV: CREZZINI
VAR: GHERSINI
AVAR: ABISSO
LECCE-BOLOGNA h. 18.00
FOURNEAU
BACCINI – COLAROSSI
IV: COLOMBO
VAR: LA PENNA
AVAR: MERAVIGLIA
MILAN-NAPOLI h. 20.45
CHIFFI
MELI – ALASSIO
IV: MARINELLI
VAR: MARINI
AVAR: DOVERI
PARMA-TORINO Lunedì 29/09 h. 18.30
COLLU
DI MONTE – FONTEMURATO
IV: TURRINI
VAR: MAGGIONI
AVAR: LA PENNA
GENOA-LAZIO Lunedì 29/09 h. 20.45
AYROLDI
CECCONI - ZINGARELLI
IV: ZANOTTI
VAR: ABISSO
AVAR: DIONISI