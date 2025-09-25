Esplora tutte le offerte Sky
Arbitri Serie A, le designazioni per la 5^ giornata: Milan-Napoli a Chiffi

le designazioni

Designati gli arbitri per la 5^ giornata di campionato, in programma da sabato 27 a lunedì 29 settembre. Chiffi arbitrerà il big match di domenica sera tra Milan e Napoli, a Sozza la gara di sabato pomeriggio tra Juventus e Atalanta. Per l'Inter c'è Piccinini, Feliciani a Roma-Verona

COMO-CREMONESE      Sabato 27/09 h. 15.00

DI BELLO

PERETTI – PERROTTI

IV:      CALZAVARA

VAR:     DI PAOLO

AVAR:      GHERSINI

 

JUVENTUS-ATALANTA      Sabato 27/09 h. 18.00

SOZZA

IMPERIALE – VECCHI

IV:      MARINELLI

VAR:     MERAVIGLIA

AVAR:      MARINI

 

CAGLIARI-INTER    Sabato 27/09 h. 20.45

PICCININI

MASTRODONATO – MORO

IV:       MASSIMI

VAR:      DOVERI

AVAR:       GARIGLIO

 

SASSUOLO-UDINESE      h. 12.30

PERENZONI

LAUDATO – FONTANI

IV:     MUCERA

VAR:     GARIGLIO

AVAR:     PATERNA

 

PISA-FIORENTINA     h. 15.00

MANGANIELLO

ROSSI M. – MONACO

IV:      ZUFFERLI

VAR:     PEZZUTO

AVAR:     MARESCA

 

ROMA-VERONA     h. 15.00

FELICIANI

CAPALDO – CAVALLINA

IV:     CREZZINI

VAR:     GHERSINI

AVAR:      ABISSO

 

LECCE-BOLOGNA     h. 18.00

FOURNEAU

BACCINI – COLAROSSI

IV:     COLOMBO

VAR:    LA PENNA

AVAR:     MERAVIGLIA

 

MILAN-NAPOLI    h. 20.45

CHIFFI

MELI – ALASSIO

IV:     MARINELLI

VAR:      MARINI

AVAR:       DOVERI

 

PARMA-TORINO     Lunedì 29/09 h. 18.30

COLLU

DI MONTE – FONTEMURATO

IV:       TURRINI

VAR:      MAGGIONI

AVAR:      LA PENNA

 

GENOA-LAZIO    Lunedì 29/09 h. 20.45

AYROLDI

CECCONI - ZINGARELLI

IV:     ZANOTTI

VAR:    ABISSO

AVAR:      DIONISI

Serie A: Altre Notizie

La presentazione della 5^ giornata di Serie A

guida tv

La 5^ giornata di Serie A si apre sabato 27 e si conclude lunedì 29 settembre, alle 20.45, con...

Atalanta, lo stadio si chiama 'New Balance Arena'

bergamo

Atalanta e New Balance hanno annunciato una nuova tappa della loro collaborazione. Dopo essere...

Buongiorno salta il Milan: lesione all'adduttore

napoli

Buongiorno salterà il big match di domenica sera di San Siro contro il Milan. Il difensore di...

Stadio, Milan e Inter scelgono Manica e Foster

nuovo stadio

In attesa dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale di Milano, della delibera per la...
