L'allenatore nerazzurro a Sky dopo la vittoria: "Purtroppo non siamo riusciti a chiuderla e un po' di sofferenza c'è stata, ma i nostri principi di gioco sono rimasti gli stessi. Contento della prestazione". Su Pio Esposito al primo gol in A: "Andiamoci piano, è giovane e non dimentichiamocelo"

Seconda vittoria di fila in campionato, terza contando anche la Champions. L'Inter sblocca, crea, prende pali e la chiude con Pio Esposito alla prima gioia della carriera in Serie A, anche se sul palo di Folorunsho i nerazzurri hanno rischiato di vanificare un'ottima prestazione. Chivu sorride nel post partita a Sky, contento dei suoi: "Qualche rischio? C'è sempre da considerare l'avversario, il Cagliari aveva anche cambiato modulo e ci ha un po' sorpreso, ma i nostri principi sono rimasti gli stessi - analizza lui dopo lo 0-2 -. Purtroppo non siamo riusciti a chiuderla e un po' di sofferenza c'è stata; ma sono contento della prestazione".

Un consiglio a Pio Esposito

A Cagliari è stata (anche) la prima volta in Serie A di Pio Esposito: "Andiamoci piano, è giovane e non dimentichiamocelo - chiarisce subito Chivu -. Ha tutto il futuro davanti e deve continuare a lavorare così, come sta facendo. Tutti riconoscono le sue qualità e ha anche margini di miglioramento. Gioca per la squadra, non ha paura di nulla e sangue freddo. Resti coi piedi per terra, non rischiamo di pretendere troppo, ma sicuramente sta sorprendendo anche me". Sul centrocampo: "Sappiamo tutti cosa possa dare e ce l'hanno fatto vedere, con anche un gran lavoro in fase difensiva. C'è qualità, sono bravi, così come gli altri che non hanno giocato. Ho mille scelte da fare in base a partite, avversario e alla meritocrazia, e mi mettono in difficoltà".