Dove vedere Juventus-Atalanta

I numeri di Juve e Atalanta

L'Atalanta è rimasta imbattuta in 10 delle ultime 11 sfide contro la Juventus in Serie A (3V, 7N), l'unico successo bianconero nel periodo risale al 7 maggio 2023 (2-0 a Bergamo); la Dea non aveva vinto alcuna delle precedenti 30 gare contro i piemontesi nel torneo (6N, 24P). Nelle ultime 10 stagioni di Serie A (dal 2016/17) la sfida tra Juventus e Atalanta è quella con più pareggi nel torneo: 11 su 18 partite (completano quattro successi piemontesi e tre lombardi). L'Atalanta è rimasta imbattuta nelle ultime sette gare all'Allianz Stadium in campionato (2V, 5N), solo contro il Torino (nove tra il 1973 e il 1980) i bianconeri hanno registrato una striscia più lunga senza successi casalinghi in Serie A. In più, dopo il 4-0 dello scorso 9 marzo, la Dea potrebbe vincere due trasferte di fila contro la Juventus solo per la seconda volta in Serie A, dopo il periodo tra gennaio e ottobre 1989 con Emiliano Mondonico allenatore. La Juventus ha vinto 10 delle ultime 11 partite all'Allianz Stadium in Serie A, perdendo solo contro l'Atalanta lo scorso 9 marzo; nessuna squadra ha una percentuale più alta di successi casalinghi nell'anno solare 2025 nei Big-5 campionati europei. L’Atalanta è imbattuta in questo campionato (2V, 2N) e nelle precedenti 16 stagioni di Serie A solo nel 2022/23 non ha registrato alcuna sconfitta nelle prime cinque partite di un torneo (4V, 1N in quel caso). L'Atalanta ha perso solo una delle ultime 18 trasferte in campionato (13V, 4N): 0-1 contro la Fiorentina lo scorso 30 marzo; nel periodo la Dea ha segnato 41 reti (2.3 di media) ed ha mantenuto 11 volte la porta inviolata fuori casa. La Juventus arriva da sei successi casalinghi di fila in campionato e potrebbe vincere sette gare consecutive all'Allianz Stadium in Serie A per la prima volta dal periodo tra gennaio e marzo 2021, con Andrea Pirlo allenatore.