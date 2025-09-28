Atalanta, Juventus, Inter, Tottenham, Napoli. Cinque squadre diverse per 18 confronti totali contro i rossoneri, la squadra affrontata più volte in carriera. È il bilancio complessivo tra Antonio Conte e il Milan, contro cui l'allenatore conta appena due sconfitte: un derby di campionato quando era sulla panchina dell'Inter e una partita di Champions quando guidava gli Spurs, poi ci sono 4 pareggi e 12 vittorie a favore del mister salentino. Sono addirittura 32, invece, i precedenti tra il livornese e il Napoli, il primo dei quali risale addirittura alla Serie C 2004/05. In questo caso il bilancio contro gli azzurri è in sostanziale equilibrio: 12 vittorie per Allegri, 11 sconfitte e 9 pareggi.