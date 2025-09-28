Dove vedere Milan-Napoli

La partita Milan-Napoli, valida per la 5^ giornata di Serie A sarà trasmessa domenica 28 settembre alle ore 20.45 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Milan e Napoli

A partire dal 2011/12, il Milan ha perso il 50% delle partite giocate contro il Napoli in Serie A: 14 (5V, 9N), come contro l'Inter, comprese entrambe le sfide della scorsa stagione; soltanto contro la Juventus i rossoneri contano più sconfitte (17) nel periodo nella competizione. Il Milan ha vinto soltanto due delle ultime 12 partite (3N, 7P) disputate al Meazza contro il Napoli in Serie A (l'ultima nel febbraio 2024, per 1-0, con gol di Theo Hernández), dopo che era rimasto imbattuto nelle precedenti 19 gare interne (10V, 9N) contro i partenopei nella competizione. Tuttavia, i rossoneri hanno vinto la prima sfida interna della precedente gestione di Massimiliano Allegri contro i campani nel torneo, datata 28 febbraio 2011, per 3-0. Il Milan ha vinto le ultime tre partite di campionato senza subire alcun gol nel parziale; i rossoneri potrebbero collezionare quattro successi consecutivi con annesso 'clean sheet' per la prima volta in Serie A da agosto-ottobre 2020. Il Milan ha tenuto la porta inviolata in quattro dell ultime cinque partite di campionato - tante quante in tutte le precedenti 20 disputate in Serie A nel 2025 - comprese tutte le ultime tre e potrebbe non subire gol per quattro match consecutivi nella competizione per la prima volta da marzo-aprile 2022: sei 'clean sheet' di fila in quel caso, il primo di quella serie proprio contro il Napoli. Il Napoli ha vinto tutte le prime quattro partite di questo campionato; soltanto tre volte nella loro storia i partenopei hanno strappato la posta piena in ciascuna delle prime cinque gare disputate in un singolo torneo di Serie A: nel 1987/88, nel 2017/18 e nel 2021/22; tuttavia, in nessuno di questi casi la squadra campana ha poi vinto lo scudetto. Il Napoli ha perso solo due delle 21 trasferte di Serie A (12V 7N) con Antonio Conte alla guida; un record per il minor numero di sconfitte esterne tra le squadre presenti nello scorso e nell'attuale campionato di Serie A. Inoltre ha collezionato 11 clean sheet fuori casa nel periodo, meno solo dell'Atalanta (12).