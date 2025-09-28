Probabili formazioni Parma - Torino

Il Parma cerca la prima vittoria in campionato dopo la sofferta qualificazione in Coppa Italia contro lo Spezia ai rigori. Cuesta dovrebbe confermare il 3-5-2 con Oristanio come spalla di Pellegrino in attacco. Nel Torino Baroni ripropone la difesa a tre con Maripan di nuovo titolare. Ritrovano una maglia anche Asllani, Simeone, Vlasic, Israel, Lazaro e Biraghi dopo il riposo in Coppa Italia
Parma, la probabile formazione: 3-5-2
PARMA (3-5-2): Suzuki; Del Prato, Circati, Ndyaie; Almqvist, Sorensen, Keità, Bernabè, Valeri; Oristanio, Pellegrino. All. Cuesta
- Alcuni dubbi per Cuesta che cerca col Parma la prima vittoria in campionato
- In difesa l'alternativa ai titolari è l'argentino Troilo
- Oristanio è favorito su Cutrone ma potrebbe anche giocare insieme in un 3-4-2-1 con Sorensen in panchina
Torino, la probabile formazione: 3-4-2-1
TORINO (3-4-2-1): Israel; Coco, Maripan, Ismajli; Lazaro, Asllani, Casadei, Biraghi; Ngonge, Vlasic; Simeone. Allenatore: Baroni
- Dopo la vittoria in coppa Italia con il Pisa Baroni torna allo schieramento titolare mantenendo il 3-4-2-1 come modulo base
- Tornano titolari Simeone in attacco, Vlasic sulla trequarti
- A centrocampo Asllani si riprende una maglia e così gli esterni Lazaro e Biraghi