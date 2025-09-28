Esplora tutte le offerte Sky
Probabili formazioni Parma - Torino

Serie A

Il Parma cerca la prima vittoria in campionato dopo la sofferta qualificazione in Coppa Italia contro lo Spezia ai rigori. Cuesta dovrebbe confermare il 3-5-2 con Oristanio come spalla di Pellegrino in attacco. Nel Torino Baroni ripropone la difesa a tre con Maripan di nuovo titolare. Ritrovano una maglia anche Asllani, Simeone, Vlasic, Israel, Lazaro e Biraghi dopo il riposo in Coppa Italia

Probabili formazioni
Parma
Zion Suzuki
Portiere
Parma
Enrico Del Prato
Difensore di destra
Parma
Alessandro Circati
Difensore centrale
Parma
Abdoulaye N'Diaye
Difensore di sinistra
Parma
Pontus Almqvist
Esterno destro
Parma
Oliver Sørensen
Centrocampista di destra
Parma
Mandela Keita
Centrocampista centrale
Parma
Adrián Bernabé
Centrocampista di sinistra
Parma
Emanuele Valeri
Esterno di sinistra
Parma
Gaetano Oristanio
Attaccante
Parma
Mateo Pellegrino
Attaccante

Parma, la probabile formazione: 3-5-2

PARMA (3-5-2): Suzuki; Del Prato, Circati, Ndyaie; Almqvist, Sorensen, Keità, Bernabè, Valeri; Oristanio, Pellegrino. All. Cuesta

  • Alcuni dubbi per Cuesta che cerca col Parma la prima vittoria in campionato
  • In difesa l'alternativa ai titolari è l'argentino Troilo
  • Oristanio è favorito su Cutrone ma potrebbe anche giocare insieme in un 3-4-2-1 con Sorensen in panchina
Torino
Franco Israel
Portiere
Torino
Saúl Coco
Difensore di destra
Torino
Guillermo Maripán
Difensore centrale
Torino
Ardian Ismajli
Difensore di sinistra
Torino
Valentino Lazaro
Esterno destro
Torino
Kristjan Asllani
Centrocampista centrale
Torino
Cesare Casadei
Centrocampista centrale
Torino
Cristiano Biraghi
Esterno sinistro
Torino
Cyril Ngonge
Trequartista di destra
Torino
Nikola Vlasic
Trequartista di sinistra
Torino
Giovanni Simeone
Attaccante

Torino, la probabile formazione: 3-4-2-1

TORINO (3-4-2-1): Israel; Coco, Maripan, Ismajli; Lazaro, Asllani, Casadei, Biraghi; Ngonge, Vlasic; Simeone. Allenatore: Baroni

  • Dopo la vittoria in coppa Italia con il Pisa Baroni torna allo schieramento titolare mantenendo il 3-4-2-1 come modulo base
  • Tornano titolari Simeone in attacco, Vlasic sulla trequarti
  • A centrocampo Asllani si riprende una maglia e così gli esterni Lazaro e Biraghi

