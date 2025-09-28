Dove vedere Sassuolo-Udinese

La partita Sassuolo-Udinese, valida per la 5^ giornata di Serie A sarà trasmessa domenica 28 settembre alle ore 12.30 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass . Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Sassuolo e Udinese

L'Udinese è una delle due squadre, al pari del Cagliari, contro cui il Sassuolo ha pareggiato più partite in Serie A: 10, tra cui tutte le tre più recenti; completano quattro successi neroverdi e otto vittorie bianconere in 22 precedenti tra le due formazioni. L'Udinese è rimasta imbattuta in tutte le ultime 12 gare contro il Sassuolo in Serie A (5V, 7N), l'ultimo successo neroverde in questo confronto risale al 17 marzo 2018 (2-1 in casa dei bianconeri); solo contro il Genoa (tra il 2016 e il 2023) i friulani hanno registrato 13 match consecutivi senza perdere contro una singola avversaria nella loro storia nel massimo campionato. Il Sassuolo ha vinto solo uno degli 11 match disputati al MAPEI Stadium contro l'Udinese in Serie A (6N, 4P): 1-0 il 25 settembre 2016 con gol di Defrel. Il Sassuolo ha perso tre delle quattro partite in questo campionato (1V) e solo una volta ha registrato quattro sconfitte nelle prime cinque gare stagionali di Serie A: nel 2013/14, sua prima edizione nel massimo campionato. Dallo scorso marzo, solo il Monza (10) ha perso più partite dell'Udinese (nove, al pari del Lecce) in Serie A; nello stesso periodo, soltanto i brianzoli (26) hanno subito più reti dei friulani (24) nel massimo campionato italiano. L'Udinese ha vinto entrambe le prime due gare fuori casa di questo campionato (contro Inter e Pisa); i friulani non hanno mai vinto tutte le prime tre trasferte in una stagione di Serie A. L'ultima volta che hanno ottenuto tre successi esterni di fila in generale nel torneo risale al periodo tra agosto e ottobre 2022 con Sottil allenatore. Il Sassuolo ha vinto il match casalingo più recente (1-0 contro la Lazio) e non ottiene due successi interni di fila in Serie A dal settembre 2023; l'ultima volta che invece ha registrato due clean sheet consecutivi al MAPEI Stadium nel massimo campionato risale all'agosto 2022.