Sarri: "Modulo? È decisiva la determinazione"

Genoa-Lazio, Sarri: "Cambio modulo? È più decisiva la determinazione"lazio
L'allenatore della Lazio commenta il successo sul Genoa per 3-0 che getta alle spalle il ko del derby: "Sì, ma è stata una settimana dura per me, la nostra classifica andava risollevata subito". Sul cambio modulo per necessità: "Se giochiamo con questa determinazione possiamo adottare qualsiasi sistema, non è quella la variabile decisiva"
La Lazio torna alla vittoria e lo fa con un sistema di gioco diverso anche in virtù dei nmerosi infortuni che hanno colpito la squadra. Maurizio Sarri analizza il successo di Marassi contro il Genoa: "Se giochiamo con questa determinazione, possiamo adottare qualsiasi modulo - spiega - Non è quello la variabile decisiva. Fa piacere che, in una settimana piena di difficoltà, sia arrivata una prestazione del genere. La vittoria è meritata, forse il risultato è un po’ troppo largo". Più in generale sulla situazione della squadra: "Io avrei accettato di venire qui in altre condizioni. La scelta era stata fatta e mi sembrava un tradimento tirarmi indietro di fronte a una difficoltà, soprattutto nei confronti dei tifosi - dice ancora - Abbiamo perso un derby in maniera discutibile e la nostra classifica andava risollevata subito".
"Per me una settimana difficile, Basic? Risposta seria"
Una bella risposta, Sarri, l'ha avuta da Basic, ripescato e reinserito in lista a causa delle assenze a centrocampo: "Con Basic ho parlato il 31 agosto: sapeva che sarebbe rimasto temporaneamente fuori lista. La sua risposta in campo è stata molto seria". Definitivamente alle spalle il derby perso: "Se è stato più duro per la società, i giocatori o l'allenatore? Non dipende dal ruolo che ricopri nel club, ma dal rapporto che hai con i tifosi. Per me è stata dura, ho passato una settimana difficile".