Sarri: "Modulo? È decisiva la determinazione"

La Lazio torna alla vittoria e lo fa con un sistema di gioco diverso anche in virtù dei nmerosi infortuni che hanno colpito la squadra. Maurizio Sarri analizza il successo di Marassi contro il Genoa: "Se giochiamo con questa determinazione, possiamo adottare qualsiasi modulo - spiega - Non è quello la variabile decisiva. Fa piacere che, in una settimana piena di difficoltà, sia arrivata una prestazione del genere. La vittoria è meritata, forse il risultato è un po’ troppo largo". Più in generale sulla situazione della squadra: "Io avrei accettato di venire qui in altre condizioni. La scelta era stata fatta e mi sembrava un tradimento tirarmi indietro di fronte a una difficoltà, soprattutto nei confronti dei tifosi - dice ancora - Abbiamo perso un derby in maniera discutibile e la nostra classifica andava risollevata subito".