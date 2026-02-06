Conferenza stampa di presentazione per gli ultimi acquisti del mercato invernale della Lazio: Daniel Maldini, Edoardo Motta e Adrian Przyborek. Tanta attesa soprattutto per le parole dell'ex Milan e Atalanta: "Appena arrivato ho parlato subito con Sarri. Ha in mente per me qualcosa di nuovo, ma sono pronto a lavorare" CALCIOMERCATO, TUTTI GLI ACQUISTI UFFICIALI IN ITALIA

"Penso che questa sia la piazza giusta nel momento giusto per il salto di qualità. Sono super positivo e non vedo l'ora di cominciare. Obiettivi? L'importante è pensare partita dopo partita e non guardare tanto più in là". Così Daniel Maldini si presenta al mondo Lazio. Già al debutto da titolare contro il Genoa, l'impatto è stato positivo e non solo per la vittoria: "Sono arrivato due settimane fa e mi sono subito trovato bene. I compagni per me sono una seconda famiglia. Non vedo l'ora di continuare gli allenamenti ed entrare nel vivo con le altre partite". Sarà importante il feeling con Sarri: "Ho subito parlato con lui appena arrivato. Mi ha fatto capire le sue idee e quale sarà il mio ruolo. È una cosa nuova per me, ma sono pronto a lavorare". Con gli aiuti immancabili di papà Paolo: "Ormai sono abituato da tempo al peso del cognome. I consigli sono i soliti di un papà a un figlio, mi dice sempre il suo pensiero ma alla fine a decidere sono io".

Motta: "Essere alla Lazio è un sogno" Non solo Maldini. Sono stati presentati anche il portiere Edoardo Motta, arrivato al posto di Mandas, e il centrocampista polacco Adam Pryzborek. L'ex Reggiana ha parlato così: "Non mi aspettavo una chiamata di qualche club. Ero preparato mentalmente per giocare con il Frosinone ma quando è arrivata questa opportunità non abbiamo detto di no. Per me è un sogno che si realizza essere in una società importante come la Lazio. È un mondo nuovo e un punto di partenza. Non ho ancora molta esperienza e quindi per me è davvero fantastico. Mi sono trovato benissimo fin da subito, vorrei ringraziare la società che mi ha dato questa opportunità". Ora avrà l'opportunità di crescere accanto a Provedel: "Con Ivan mi sono trovato bene fin da subito, non posso fare altro che 'rubare' da lui. Non ho parlato moltissimo con lo staff, ma in campo ho già capito quali sono le richieste. Sto cercando di adattarmi fin da subito alla costruzione".